En el sector asturiano de la madera hay “empresas parando o medio parando” porque no pueden transportar la producción y tampoco la maquinaria para acometer nuevas talas a causa del paro de camioneros, señaló ayer Asmadera, la Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble.

De momento, no consta la presentación de ningún expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aunque se sabe que alguna empresa ha consultado la posibilidad de acogerse a este mecanismo de flexibilidad laboral. Las empresas están dedicando al personal que no puede acometer nuevas sacas a realizar tareas auxiliares en el monte. Las restricciones no afectan de momento a las empresas que realizan servicios esenciales, como el suministro de biomasa, astillas y “pellets” para alimentar las calefacciones de geriátricos, residencias y otros centros.

Allí donde no se acabaron las cortas, la madera se está acumulando en las zonas de carga (los parques de almacenamiento temporal) pero estos espacios se están saturando ante la imposibilidad de llevar a cabo el transporte hasta el punto de destino.

Las compañías del sector sufren también a su vez la carestía del combustible, explicó la secretaria general de Asmadera, Susana Peláez.

El sector forestal y de la madera abarca en Asturias a unas 250 empresas, a las que se suma otro centenar en el ámbito de la transformación, caso de carpinterías, fábricas de muebles y otros negocios. Se estima que en total dan empleo a unos 1.000 o 1.200 trabajadores.