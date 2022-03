Las ayudas de 1.000 millones no abortan el paro de camioneros que ahoga a Asturias

No hay tregua en la huelga del transporte. El Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), en el que están representadas la mayoría de las empresas del sector, pactaron en la madrugada del viernes rebajas en los carburantes y ayudas directas valoradas en más de 1.000 millones, pero nada de eso le vale a la asociación de autónomos conocida como Plataforma, que anuncia que los paros seguirán “de forma indefinida”. Asturias se posiciona como uno de los bastiones más fuertes de la protesta. Las dos patronales que apoyan el paro convocado por Plataforma, UITA y Cesintra, anunciaron ayer que continuarán con un huelga que esta poniendo contra las cuerdas a la economía asturiana.

Aunque las ayudas excepcionales anunciadas por el Gobierno han servido para desinflar los paros en buena parte de España, en el Principado Cesintra ha dado un golpe de efecto. Fenadismer, matriz de la patronal Cesistra y que tiene presencia en el CNTC, se desmarcó de la huelga tras el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. Sin embargo, la filial asturiana decidió ayer “por inmensa mayoría de sus socios” mantener los paros. Cesintra, la segunda patronal más representativa del sector en Asturias, da alas a la protesta de Plataforma en el Principado, que está siendo una de las regiones más afectadas por la huelga con bloqueos en las principales industrias y afectación en toda la cadena de suministros.

Reivindicación cumplida

Tras doce días de protesta que han roto la cadena de suministros y puesto contra las cuerdas a multitud de empresas asturianas, el líder de Plataforma –asociación “minoritaria” del sector, como se han encargado de señalar desde el Ejecutivo durante las últimas semanas– consiguió una de sus principales reivindicaciones: reunirse con la Ministra Raquel Sánchez. La reunión entre Manuel Hernández y Sánchez se celebró ayer por la tarde. A la salida de la cita en el ministerio, el líder de los camioneros rebeldes certificó que no hay punto de encuentro: “No podemos pagar por trabajar”. La Ministra, sin embargo, pidió a los miembros de Plataforma que tengan un “gesto de responsabilidad con la sociedad” y retomen su actividad a partir del próximo lunes. La titular de Transportes confía que entonces termine el paro. “Hay elementos que desmotivan que se mantenga esa movilización”, insistió la titular de Transportes, tras subrayar que las demandas de la Plataforma están recogidas en el acuerdo firmado el jueves con el CNTC.

El representante de la Plataforma en Asturias, José Fernández, presidente de UITA, negó ayer la mayor. El acuerdo, asegura, no recoge las medidas que solicitan: “¿De qué sirve que nos compensen unos céntimos por el litro de combustible si no nos garantizan que no va a subir dentro de quince días?”. Desde esta patronal asturiana critican que la Ministra les cuente “una película que negoció con otros y le hemos dicho por activa y por pasiva que necesitamos soluciones inmediatas”. A su salida del encuentro, Hernández reconoció también que la Ministra dijo “no” a su principal reivindicación: “un Decreto Ley transitorio” que garantice que los transportistas puedan cubrir sus costes y prohíba trabajar a pérdidas mientras no se presenta el borrador de la Ley de Cadena Alimentaria, previsto para finales de junio. Por eso mantienen la huelga y llaman al Ejecutivo a rectificar.

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, uno de los pesos pesados del transporte en Asturias, fue uno de los artífices del acuerdo firmado a las dos de la mañana del viernes en el Ministerio de Transportes. Asetra, asociación mayoritaria del sector del transporte en el Principado, siempre se opuso a los paros, pero su presidente reconoció en varias ocasiones que el cierre patronal estaba teniendo más seguimiento del esperado, incluso entre sus propios socios. Ahora, con el paquete de ayudas firmado asegura que “quedan pocos argumentos para mantener los paros, si es que alguna vez los hubo”. La fractura en el sector es total. Los autónomos, mayoritariamente a favor de la huelga, y los grandes flotistas tienen intereses distintos y una percepción opuesta del conflicto. A juicio de los empresarios, buena parte del sector no está trabajando a causa de los piquetes más violentos.

Movilización “minoritaria”

Durante los primeros compases de la huelga varios miembros del Ejecutivo señalaron que se trataba de una movilización “minoritaria” con un su impacto “anecdótico”. El golpe de realidad se aprecia en Asturias. Sin los camiones de los autónomos y quienes les apoyan, la industria frena, la cadena de suministros se rompe y la huelga llena las calles y vacía lineales en supermercados. La voluntad del Comité y el Ministerio de Transportes es que, con el paquete de ayudas, que no convence a los pequeños transportistas, la protesta se vaya desinflando para ser, ahora sí, minoritaria y anecdótica.

Ahora el Gobierno y los convocantes de las protestas deberán medir las fuerzas de la huelga tras el paquete de ayudas lanzado desde el Ejecutivo. El presidente de UITA, José Fernández, reconoció como un avance que la Ministra de Transportes accediese a recibir al líder de Plataforma. “Ahora tiene que negociar con nosotros”, sentenció ayer Fernández. Pese a recibir al presidente de Plataforma, Raquel Sánchez remarcó que se trataba de un encuentro meramente informativo. Como lleva repitiendo el Ejecutivo desde el inicio de la huelga, el único órgano con el que se negociará es el CNTC, entidad con la que está abiertamente enfrentada la Plataforma. La huelga sigue y la economía asturiana espera a ver las consecuencias.

La ministra Sánchez accede a reunirse con el líder de Plataforma