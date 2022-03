“El Gobierno tiene que actuar ya, la situación es insostenible”

José María Salazar preside la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas) y es consejero de Tartiere Auto. Nació en Durango (Vizcaya), aunque su familia se trasladó a Oviedo cuando tenía dos años. Criado y educado entre Asturias y el País Vasco, realizó toda su trayectoria profesional en Madrid, en distintas empresas de diferentes sectores, hasta hace siete años, cuando se hizo cargo de la empresa familiar. Tiene 61 años, está casado con una ovetense y tiene dos hijas.

–Asturias es, junto a Galicia, la comunidad en la que más se está siguiendo el paro del transporte y en la que más se notan sus efectos. ¿Es un reflejo de la Asturias irredenta?

–No es fácil resumir lo que sucede en Asturias. Esta es una región tradicionalmente reivindicativa y nos movilizamos con relativa facilidad cuando nos aprietan el zapato. La situación actual es insostenible, motivo suficiente para levantar la voz y reclamar soluciones.

–El Gobierno ofrece 1.000 millones y otros beneficios a los transportistas, pero una parte de ellos mantienen la movilización. ¿Qué le parece?

–Si la huelga fue convocada por una plataforma ¿por qué escuchamos sus representantes? El Gobierno no lo ha hecho bien. No le hubiera costado nada sentarse con un equipo de esa plataforma y escuchar. Del diálogo siempre salen cosas buenas. Pero el Gobierno se cerró, no sé muy bien por qué. Eso es lo que está enconando la situación. La solución que se propone es aceptable para una parte del sector, y quizá también podría serlo para los convocantes del paro, que solo piden que se les escuche. ¿Qué nos cuesta escucharles?

–¿Y a quienes mantienen el paro pese al acuerdo, qué les diría?

–Pues que piensen ellos también en esa flexibilidad que le piden al Gobierno. Los abogados dicen que un mal acuerdo es mejor que un pleito, y en este caso estamos un pleito abierto y todos debemos reflexionar bien, no solo por el bien de sus empresas, sino también por el bien del país. Que cedan en algunas de sus pretensiones para no bloquear una solución que todos necesitamos. Lo que necesitamos en España es mucho más diálogo, escucharnos, ser capaces de flexibilizar posturas y aportar un granito de arena para alcanzar buenas soluciones. Es fundamental ponerse en los zapatos del que tienes enfrente.

–¿Cómo está afectando la actual crisis a las empresas familiares asturianas?

–Esta crisis no se limita solo a la huelga, porque también están la subida del IPC, el incremento del precio de las materias primas, el coste energético… están afectando de forma muy importante a todas las empresas familiares. No dejamos de estar en la actividad económica propia del Principado. Y si la región sufre, las empresas familiares sufren también. Todas están afectadas de una manera u otra por el impacto de una crisis que inicialmente parecía limitada a problemas de suministro, pero que se extendió rápidamente. El boom de la demanda tras el parón de la pandemia también generó inflación, que no es buena para nadie.

–¿Ha habido ya cierres de empresas familiares en Asturias a causa de la actual crisis o prevé que los haya en breve?

–No soy consciente del cierre de ninguna, pero las que no han tenido que parar o reducir su producción están teniendo problemas de salida del productos, incluso teniendo los almacenes llenos. Muchas están dando vacaciones a sus empleados, otras buscan soluciones imaginativas para mantener la producción, y es muy posible que casi todas estén barajando paradas a corto plazo si no se soluciona esta situación de manera inmediata.

–Hace unos meses manifestaba usted su optimismo por la recuperación económica tras la remisión de la pandemia. ¿Vuelve el pesimismo?

–A los empresarios nos gusta siempre mirar adelante viendo las oportunidades, incluso en los peores momentos. Buscamos la forma de navegar incluso en río revuelto. No creo que estemos entrando en pesimismo, pero este luego los mensajes que nos lanza la economía no son muy positivos. Se aplana la curva de tipos en los Estados Unidos, suben los costes de producción… Son avisos de riesgo de recesión. Pero soy optimista por naturaleza, así que hay que mirar adelante, más allá de una crisis coyuntural, que esperemos que no se convierta en estructural y ver qué soluciones se le pueden dar, qué caminos se deben emprender para hacer sobrevivir a la empresa, aunque es verdad que no siempre salimos todos de todas.

–¿Qué perspectivas prevé a corto plazo para las pymes?

–Complicadas, porque lo que sucede en las grandes empresas nos afecta directamente a las pequeñas. ERE, problemas logísticos… Las perspectivas para el mes próximo no son muy halagüeñas. Por eso reclamamos a las administraciones públicas que actúen y que tomen decisiones ya, que no esperen a la semana que viene, que la situación es insostenible y no se puede esperar más. La del transporte por carretera es la “logística con mayúsculas” en España. En otros países la logística tiene un componente importante de ferrocarril, pero aquí es prácticamente una anécdota en el transporte de mercancías, tanto de acopio de materias primas como de salida producto terminado, y no se puede bloquear al transporte por carretera.

–¿Qué representa la empresa familiar para las economías asturiana y española?

–Representamos casi 90 por ciento del volumen de sociedades nacional y más o menos el 60 por ciento del valor añadido bruto. En Asturias tenemos el 75 por ciento del empleo privado, mientras que en España estamos un poco por debajo del 70 por ciento. Por lo tanto, las empresas familiares somos una parte muy relevante de la economía del país y de la región.

–Uno de sus frentes de lucha es el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Armonización o eliminación?

–Si nos preguntan a nosotros, eliminación. La situación óptima sería no tributar nada. Pero seguramente lo más lógico es una armonización, porque la administración debe tener ingresos suficientes para generar servicios. Lo que no es lógico es que Asturias, rodeada de regiones en las que la tributación es ínfima, tenga el Impuesto de Sucesiones más alto de toda España. Publicó hace unos días LA NUEVA ESPAÑA que por una herencia de 800.000 euros hay que pagar 100.000 euros en Asturias, 2.000 o 3.000 euros en Galicia y Cantabria y nada en Madrid. Cuando, además, por esos bienes ya se tributó en origen. No es lógico. Pedimos igualarnos a los demás.

–¿Y si la armonización es por arriba y no por abajo?

–Temo que la homogeneización será así, no hacia abajo, sino por la parte de arriba. Y con eso no estamos de acuerdo. Reclamamos también la racionalización del gasto, porque el de las administraciones española y asturiana, en términos de empresa privada, es desmesurado. Hay que acomodar el gasto a los ingresos que racionalmente seamos capaces de generar.

–Otra batalla: la burocracia. El Principado va dando pasos poco a poco. ¿La parecen suficientes?

–Muy poco a poco, No son suficientes, aún queda mucho camino por recorrer. Hay que trabajar en la digitalización de la empresa privada, pero también de la administración publica. La declaración responsable es un paso, pero todavía quedan demasiados procesos muy basados en el papel. Necesitamos darle un vuelco radical a esa forma de trabajar, a los procesos de concesión de licencias. Posiblemente esto implique un ajuste en los equipos humanos de la administración, pero, igual que en la empresa privada, seguro que surgen un montón de actividades nuevas para ocupar a buena parte de esa gente.

–¿Es la empresa familiar una de las soluciones a la despoblación en el medio rural?

–Sin lugar a dudas. Por concepto de arraigo al territorio, la empresa familiar es facilitadora de fijación de población y parte sustancial para dar solución a esa problemática.

–¿Hacen falta incentivos para evitar cierres de empresas familiares en las zonas rurales?

–Lo que pide la empresa privada no son ni subvenciones ni ayudas, sino que se la dote de infraestructuras de comunicaciones. Resulta difícil pensar hoy en una empresa en el mundo rural si no cuenta con buena comunicación de datos. Por otro lado, además de la autovía del Cantábrico y del eje a la Meseta, también es fundamental la red de carreteras internas. Llevamos todo el invierno hablando de argayos que están generando problemas en muchos lugares de Asturias. Lo que debe hacer la administración es dotar a todos los ciudadanos de buenas infraestructuras.

–¿Llegarán los fondos europeos hasta las pequeñas y medianas empresas?

–Soy bastante escéptico. Es muy probable que los fondos europeos no lleguen directamente en gran cantidad a las pequeñas y medianas empresas. Pero los proyectos tractores de los que se está hablando, como el del hidrógeno en Arcelor o el PERTE del vehículo eléctrico, son de tal envergadura que tirarán sin remedio de la pequeña y mediana empresa.

–¿Falta capacidad en las pymes para presentar proyectos?

–Efectivamente. Es una cuestión de dimensión, de relación. Las empresas españolas no estamos habituadas a colaborar con nuestra competencia o con nuestros proveedores, y eso limita mucho el acceso a esta tipología de fondos. Pero un volumen tan importante de fondos acabará notándose en las pymes, sí o sí, en cuanto empiecen a llegar a los grandes proyectos.