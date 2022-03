Los huelguistas llaman a redoblar los piquetes en una semana “crítica” para la economía

Los huelguistas no aflojan. Los transportistas autónomos asturianos vinculados a Plataforma, la organización que está liderando las protestas en el sector, se dieron cita este domingo en el polígono de Asipo (Llanera). Celebraron una asamblea “informativa” para reiterar su voluntad de continuar con los camiones parados, al menos, durante una semana más. Otros siete días en los que llaman a sus bases a doblar la presión sobre de los piquetes en polígonos, puertos y centros de distribución. Esa fue la consigna: “Tienen que vernos en la calle, no a 20, ni a 50, tienen que vernos a cientos, tienen que sentirnos”. Un anuncio de intenciones que llega en un momento crítico para las empresas asturianas. Grandes compañías han cerrado instalaciones y comenzado a acogerse a regulaciones de empleo y, alertan las patronales, cada día que Asturias vive sin camiones el riesgo de daños irreversibles crece y las pérdidas (ya van 200 millones según FADE) se multiplican.

El líder de Plataforma en Asturias y presidente de UITA, José Fernández, reiteró su voluntad de seguir con los camiones parados hasta que el Ministerio atienda sus reclamaciones. Los transportistas se niegan a recibir “ayudas”, su pretensión es que se prohíba el trabajo por debajo del coste, a lo que ya se ha comprometido el Gobierno pero que, dice, no puede conseguir inmediatamente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea una ley que regule esta circunstancia, pero tardará meses en ponerla en funcionamiento. La reclamación de los transportistas es que, vía decreto, esas mismas medidas se apliquen en el “mientras tanto”. “Nos dicen que no pueden hacerlo inmediatamente, pero en unas horas consiguen movilizar a más de 20.000 policías para perseguir a los piquetes”, lamenta el líder asturiano de la movilización.

Los transportistas asturianos seguirán echándole un pulso al Gobierno. “Están tratando de desgastarnos, pero no lo van a conseguir, podemos seguir así durante meses”, apuntaba el presidente de UITA. Sin embargo, a sus afiliados solo les pidió “una semana más”. Creen que el Ejecutivo no resistirá la presión y aceptará sus condiciones.

Los sindicatos, por su parte, piden poner fin al conflicto. Javier Fernández Lanero (UGT) cree que las empresas grandes y las pequeñas tienen que ponerse de acuerdo para no afectar a los colectivos “más desfavorecidos”. Grandes empresas afectadas por el paro se reunirán hoy con la Consejería de Industria para tomar medidas de contingencia. Lanero reiteró que las compañías se están viendo obligadas a aplicar nuevos ERTE. Las patronales llevan dos semanas dando la voz de alarma sobre su situación y no son pocas las empresas que creen que esta semana, que todos consideran “crítica” pueden llevarlas a clausurar sus instalaciones de manera temporal.

Los daños, coinciden sindicatos y empresas, se seguirán dejando sentir en el largo plazo. Las compañías asturianas están perdiendo clientes y, el costo de arrancar procesos complejos, una vez que se han paralizado por falta de suministros es elevado. Los puertos asturianos también temen las consecuencias de que continúe el conflicto. El Musel aguanta gracias a viales internos y el transporte ferroviario, pero el Puerto de Avilés ya está frenando operaciones por la saturación de sus instalaciones.

Algunas voces ayer en Asipo apuntaban a que la movilización podía estar perdiendo fuerza. Durante la última asamblea celebrada por los huelguistas, eran más de 1.300. Ayer no llegaban a los mil. Sin embargo, los ánimos de los presentes no se enfrían. La fuerza de los autónomos asturianos, que son mayoría en el sector, es que pierden dinero cada día que salen a las carreteras. “En mi hambre mando yo y no voy a arruinarme trabajando”, sentenciaba Manuel Quesada, un autónomo de la cooperativa Casintra.