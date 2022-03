Cierres en comercios de alimentación, dificultades para recibir mercancía e imposibilidad de entregar pedidos. La Unión de Comerciantes de Asturias hizo una encuesta a 900 asociados para calibrar los efectos del paro del transporte y “los resultados proporcionan una radiografía muy poco positiva de la situación del comercio”, señala el colectivo.

El comercio de alimentación

Es el más perjudicado, “pudiendo llegar al cierre bien total o parcial en algunos días a la semana en caso de continuar la huelga una semana más”, señaló la Unión de Comerciantes, que añadió que las dificultades para proveerse de productos frescos son acuciantes y el precio de la mercancía subió un 15%.

El comercio de equipamiento personal

No corre riesgo de cierre, pero sus dificultades vienen de que no está llegando la mercancía adquirida para la actual temporada y las reposiciones. “La temporada de primavera es muy corta y en algunas marcas y grandes empresas de distribución ya se están haciendo promociones de mitad de temporada por lo que cuando la mercancía ahora retenida llegue a las tiendas se corre el riesgo de no poder ser vendida al precio ordinario, con las pérdidas que ello supone en la cuenta de resultados de los comercios”, apuntó la Unión de Comerciantes, que destacó que las ventas en este segmento han disminuido un 35%.

El comercio de equipamiento del hogar

Está sin poder entregar los pedidos que han sido ya vendidos, como muebles o electrodomésticos, con lo que, al no terminarse los trabajos comprometidos, se corre el riesgo de su pérdida y, en todo caso, no son ventas que hayan sido cobradas, con lo que han disminuido sus ingresos entre un 30% y un 50%.

A todo esto hay que añadir el incremento del precio de la energía: una media del 80% y subidas de hasta el 170%. Por ello la Unión pide el fin del paro del transporte, ayudas nacionales y regionales a familias y empresas, como con el covid, y la reducción de los costes de la energía.