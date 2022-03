Asturias, la isla de un paro que se desinfla

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el tráfico de vehículos pesados en el conjunto de España fue el lunes un 5,94% inferior a antes de la huelga. Sin embargo, en el caso de Asturias el descenso entre el 8 de marzo (último día laborable antes de declararse el paro) y el pasado lunes fue del 43,38%, lo que demuestra el fuerte impacto de la movilización, y ello a pesar de que las Fuerzas de Seguridad del Estado hacen al día unas cien escoltas de convoyes. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias señalaron que en los últimos días esas peticiones de escolta por parte de las empresas se han mantenido, aunque el número de piquetes informativos ha descendido esta semana tras el acuerdo firmado el pasado viernes por el Gobierno como con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para abaratar los carburantes y conceder ayudas directas a los camioneros.

Grandes industrias asturianas que tienen paradas instalaciones por la falta de suministros y la imposibilidad de sacar la producción señalaron ayer que durante la presente semana no han notado una desescalada en la movilización y que siguen teniendo los mismos problemas. En las grandes cadenas de alimentación asturianas tampoco detectan una mejoría reseñable. “Sigue habiendo mucha dificultad para recibir determinados productos, especialmente de fuera de Asturias, porque los camiones no llegan”, señalaron fuentes de una cadena de supermercados. Alimerka pondrá en servicio hoy cuatro nuevos camiones góndola que ha adquirido para paliar la falta de aprovisionamiento de fuera de la región y que se suman a su flota de vehículos propios.

Quienes comienzan a notar una cierta mejoría son los grandes distribuidores asturianos de alimentos que surten a las pequeñas tiendas y a algunas grandes superficies comerciales. “Ya no estamos parados, al menos mantenemos una actividad del 40%, aunque siguen sin llegar muchas mercancías”, explicó el responsable de una empresa mayorista, que destacó que la actividad en su sector es mucho mayor en otras comunidades.

“Se están haciendo daño a ellos mismos y a toda la región”, dice la delegada del Gobierno

David Orihuela

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han escoltado a un total de 1.050 caravanas de camiones para garantizar el suministro durante el paro del sector del transporte. En total son alrededor de 4.000 vehículos. Los datos los ofreció ayer la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, para explicar que “desde el primer momento del paro la Delegación del Gobierno se ha coordinado con la Guardia Civil y la Policía Nacional para prestar protección, ayuda y defensa a los transportistas que quieren trabajar”. Además, apuntó, “se trabaja también en evitar que los piquetes informativos no dificulten el movimiento de aquellos camioneros que sí quieren salir a la carretera”. “La entrega es total desde el primer momento para garantizar el mantenimiento de la actividad económica”, insistió Losa. La delegada del Gobierno pidió a los transportistas que mantienen el paro “que reflexionen porque se están haciendo daño a ellos mismos y a toda Asturias”. También recordó que “todas las organizaciones que representan al sector han aceptado el acuerdo con el Gobierno y no tiene sentido seguir así”. En opinión de Delia Losa, “la plataforma que mantiene el paro no forma parte de la estructura legal del sector, que está regulada por la ley de ordenación del transporte terrestre”. “No creo que haya ningún motivo para que tengan que continuar con el paro”, subrayó la delegada del Gobierno.