El paro patronal indefinido del transporte va perdiendo fuelle. Asturias, uno de los bastiones de la huelga, también empieza a notar cierta mejoría en el tráfico de camiones. En el Principado, donde los autónomos son mayoría en el sector, dos patronales secundaban el cierre: Cesintra y UITA. La primera, la segunda federación con más representatividad en la región, ya apuesta por desconvocar los paros, aunque esperará a la decisión de Plataforma, la organización nacional que lidera las movilizaciones de los camioneros. El presidente de Cesintra, Alejandro García Monjardín dice percibir que el paro "está prácticamente desactivado" y apuesta por cesar en las protestas: "No tiene sentido seguir así, es un suicidio".

A juicio del transportista, se está haciendo un daño inmerecido al tejido industrial asturiano. Según Monjardín "se presionó y hubo resultados". Las protestas, dice, consiguieron que se llegase más allá de lo pactado antes de las navidades por el sector con el Ministerio de Transportes y eso ya es una victoria. Ahora, asegura, es el momento de parar: "No podemos convertir Asturias en una isla cuando el resto de España ya está circulando casi con normalidad".

En la mañana de hoy, miércoles, las directivas de las cooperativas asturianas del transporte mantuvieron una reunión en Gijón donde, fuentes del sector, aseguran que este fue el sentir mayoritario que se trasladó, la huelga tiene que ir tocando a su fin. Ahora, los directivos de las cooperativas trasladarán sus posturas a sus socios, donde sigue habiendo posiciones enfrentadas.

Según el presidente de Cesintra, el paro tiene que evolucionar de la siguiente manera: los camiones deberán volver a trabajar para aquellos cargadores (las grandes empresas que son los principales clientes de los transportistas) que suban el precio de los portes de manera que los autónomos no trabajen en pérdidas. El sector, dice, tiene que mantenerse unido en una suerte de paro selectivo que deje sin transporte a las empresas que apuesten por prácticas abusivas.

Aunque Cesintra es la principal patronal que apoyaba el paro en Asturias, no es la organización convocante. Plataforma tiene en Asturias una organización afiliada, UITA, que apuesta por seguir con los paros. Esa es la postura oficial de la organización, aunque su presidente, José Fernández, ya ha tratado de hacer un acercamiento hacia las industrias para conseguir que elevasen los precios para los camioneros, una negociación que, sin embargo, dice que fracasó. El líder de UITA explica que, ante la falta de apoyo por parte del Gobierno para no trabajar por debajo del coste, trataron de negociar directamente con los industriales.

Plataforma tenía previsto celebrar hoy una asamblea que, según las fuentes consultadas, se ha desconvocado. El presidente de Plataforma, Manuel Hernández, aseguró esta mañana a través de un vídeo, en el que volvió a cargar contra el Gobierno, que el paro seguía adelante. "Quien quiera salir corriendo, que salga corriendo, nosotros tenemos muy claro que tenemos que arrancar con arreglos", aseguraba Hernández en relación a la sucesiva pérdida de apoyo. Sin embargo, Plataforma asegura que la asociación nacional de cargadores está presionando al Gobierno para tomar medidas que finalicen el paro. "No se puede poner fin a este paro en falso", reiteraba Hernández y pidió más movilizaciones en la calle: "El problema no se puede tapar, tienen que vernos". Ese es el sentir del presidente de UITA, que asegura que no tiene sentido volver a trabajar en esta situación.

El paro va perdiendo fuerza, igual que ocurrió en 2008 con el último paro convocado por Plataforma, que nunca llegó a desconvocarse oficialmente, pero que se terminó apagando por si mismo. De momento, sigue la incertidumbre sobre el devenir de las protestas a causa de la atomización del sector y la discrepancia entre las patronales sobre la representatividad de unas y otras. La sensación entre algunos transportistas asturianos es que el desgaste sigue haciendo mella en los trabajadores y muchos están volviendo a las carreteras. En redes sociales y los foros de los transportistas las reivindicaciones de Hernández y Plataforma parecen seguir movilizando a muchos transportistas en toda España.