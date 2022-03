El Gobierno veta los recortes de empleo por la luz, cuya rebaja principal sigue en el aire

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Choque de Respuesta a la guerra para mitigar el impacto del alza de la energía en el bolsillo de los consumidores y en las cuentas de autónomos y pymes y frenar, así, la espiral inflacionista. Muchas de las medidas suponen una prórroga de las actuales, como la rebaja de los impuestos del recibo de luz (IVA al 10%, impuesto de la electricidad al 0,5% y suspensión del 7% a la producción) o el límite del 15% al crecimiento de la tarifa regulada de gas (TUR). La reforma estrella –la desvinculación del precio del gas en el mercado eléctrico– no llegará al menos hasta dentro de tres o cuatro semanas, pero desde ya las empresas no podrán hacer frente a la carestía de la luz reduciendo personal. De momento, el consumidor notará una rebaja de 6 euros en el recibo de la luz y de 20 céntimos en los carburantes.

La mayor parte de las medidas tendrán una periodicidad de tres meses –desde su entrada en vigor entre el 31 de marzo y el 1 de abril– hasta el 30 de junio, cuando se revisarán para su posible extensión en función de la evolución del conflicto, según confirmó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, en compañía de las otras dos vicepresidentas, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

El recibo de la luz está formado por tres conceptos: energía, impuestos y costes regulados (peajes y cargos). El principal objetivo del Ejecutivo es reducir, al menos a la mitad, el primero de ellos (el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que hoy marca 225 euros por megavatio-hora) poniendo un tope al precio del gas con el que se genera electricidad, para lo que habrá que esperar «tres o cuatro semanas».

De momento la bajada principal no llega, pero las empresas sí tendrán a partir de ahora más dificultades para maniobrar en el caso de que los costes energéticos sean inasumibles. En un momento en el que grandes industrias –como es el caso de ArcelorMittal en Asturias– tienen paradas plantas por el precio de la energía, las empresas no podrán reducir sus plantilla para hacer frente a ese incremento de costes. La finalización de contratos de trabajadores por la subida de los precios de la energía será considerada despido improcedente, así como los despidos que realicen las empresas que se acojan a un ERTE por los efectos de la guerra en Ucrania. “No es necesario despedir, las empresas tienen mecanismos de protección a su disposición”, señaló la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. “Si no permite despedir, que monte una empresa ella”, señaló por su parte el presidente de la CEOE, que acusó al Gobierno de intervencionista y añadió que las empresas, cuando despiden, “no lo hacen por afición.

A la espera de la rebaja de la luz en el mercado mayorista, el descenso más inmediato se producirá a través de la reducción de los cargos de la factura de 1.800 millones de euros por el adelanto de la liquidación de las centrales renovables, plantas de cogeneración y residuos (RECORE), que supondrá una rebaja media de 6 euros al mes a partir del viernes. Estas plantas tienen una rentabilidad razonable, pero con el mercado eléctrico en los niveles actuales su remuneración es muy superior, por lo que el Gobierno lo que hace es pedirles que adelanten esa devolución. Además, desde el 1 de enero de 2023 podrán vender su electricidad al margen del mercado mayorista, a operadores industriales y comercializadores que vendan electricidad a los hogares.

Otra de las medidas aprobadas ayer fue la ampliación del recorte de los “beneficios caídos del cielo que algunas tecnologías (nucleares, hidráulicas y eólicas) reciben por el alza del gas en el mercado eléctrico, aunque su efecto tampoco será inmediato y su recaudación es, por el momento, desconocida. Esta medida, que finalizaba el 31 de marzo, se extenderá hasta finales de junio pero ampliada, para incluir a los contratos nuevos o renovaciones que se hagan con un precio superior a los 67 euros por megavatio-hora.

En un principio se estimó que supondría una rebaja en la factura de 2.700 millones de euros (de septiembre a abril), pero dos semanas después de su aprobación se suavizó para eximir del recorte a todos los contratos que firmasen las eléctricas a precio fijo, tras las duras críticas de las compañías que aseguran que no tienen “beneficios caídos del cielo”. También facilitará el desarrollo de parques eólicos y solares con una tramitación “superacelerada” en las zonas con bajo impacto ambiental.

Por otra parte, el Gobierno inyectará más de 1.000 millones en ayudas al transporte –450 millones en ayudas directas y más de 500 para el combustible– y destinará 430 millones al sector primario –193,47 millones para agricultura y ganadería, 169 para los productores de leche y 68,18 para la pesca–. También facilitará la

Otra de las principales medidas del paquete aprobado ayer son los límites a las subidas de los alquileres. El Gobierno ha distinguido entre pequeños y grandes propietarios en la limitación de las subidas de las cuotas. Así, los inquilinos y los grandes arrendadores podrán negociar la subida pero, en caso de no llegar a acuerdo, está no podrá ser superior al 2%. En el caso de los pequeños propietarios, el alza pactada entre las dos partes podrá ser superior a ese porcentaje, pero si tampoco se alcanza un pacto también deberá ser del 2%.

La medida será de aplicación para los contratos en que toque actualizar el pago en los meses de abril, mayo y junio. La iniciativa permitirá evitar encarecimientos muy pronunciados de los alquileres, ya que la mayoría de ellos están referenciados al IPC y dicha referencia no se utilizará durante los próximos tres meses. El índice de precios al consumo se situó en febrero en el 7,6% y este mes de marzo registrará un dato «particularmente negativo», como advirtió ayer el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El Ejecutivo ha decidido usar como referencia temporal el Índice de Garantía de Competitividad (que tiene en cuenta el IPC armonizado de la zona euro menos la productividad perdida por España respecto a la unión monetaria desde 1998), creado por la ley de desindexación de la economía de 2014. Dicho índice está actualmente en el 2,02% y, aunque podría superar dicha tasa en los próximos meses, la ley que lo creo fija que en ese caso se seguirá utilizando el 2% como referencia. Por ponerlo en perspectiva, la medida supondrá un ahorro de unos 33 euros al mes para los que vengan pagando 600 euros mensuales de alquiler: con el último dato del IPC su cuota habría subido en 45,6 euros, pero con la medida del Gobierno lo hará en 12 euros. Por gran propietario se entiende aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. El Gobierno ha aprobado un incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en abril, mayo y junio. Asimismo, ha prorrogado hasta el 30 de junio los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa PVPC. El número de beneficiarios ascenderá a 1,9 millones de hogares, unos 600.000 más, ya que se ha extendido a todos los perceptores del IMV al tomar como referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar. Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico que cubre los Presupuestos del Estado con una partida que aumenta a 228 millones de euros. Además, el Ejecutivo ha suavizado los criterios de renta para percibir la ayuda.