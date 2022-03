La Unión de Comerciantes de Asturias firmó ayer un convenio con el Clúster TIC para avanzar en la digitalización de los establecimientos asturianos. Durante el acto de la firma del acuerdo, los comerciantes de la región denunciaron la difícil situación que están viviendo debido a la crisis causada por la huelga de los transportistas. Los establecimientos están sufriendo la ruptura de la cadena de suministros. “Los pedidos no están llegando y nos ha pillado en pleno cambio de temporada”, lamentaba ayer Sara Menéndez, presidenta de la asociación. Según la empresaria, esto está afectando tanto a los comercios textiles como a los del hogar, pero el resto de establecimientos no están exentos de los problemas derivados de la falta de camiones. “Hay ventas que no se acaban de cerrar”, señalan los comerciantes, lo que se suma a una “constricción en el gasto de las familias” que reduce sus ventas. Con la subida generalizada de los precios, los consumidores reducen los gastos no esenciales, algo que ya notan los empresarios. El Clúster TIC facilitará al comercio minorista el acceso al programa de ayudas Kit Digital, del que ya se han beneficiado un millar de locales asturianos.