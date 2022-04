Garamendi pide más inversión en innovación e industria para paliar los efectos de la crisis

l presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha intervenido este jueves en la presentación de la decimotercera edición del Anuario Económico de Córdoba, publicado por Diario de Córdoba y que analiza las medidas y las fortalezas de la provincia para salir de la crisis del covid, además de profundizar en la evolución de los distintos sectores económicos durante el último año. En una conferencia titulada 'Retos y oportunidades de las empresas españolas en un entorno cambiante', Garamendi ha analizado desde la perspectiva empresarial la situación económica que atraviesa España, aportando también una base de estos años pasados y una visión a futuro. En esa visión "para ganar el futuro", según ha apuntado el presidente de la CEOE, hay varias claves que, a su juicio, "hay que cambiar". Inversión en innovación, industria y formación son las patas sobre las que deberá pivotar la política económica española, ha afirmado Garamendi, para poder hacer frente a una crisis sobrevenida, en gran parte, de la invasión de Rusia a Ucrania.

El responsable de la institución empresarial ha pedido inversión en innovación y ha recordado que España se sitúa, en este sentido, en 1,2% cuando los Acuerdos de Lisboa marcaban un mínimo de un 3%. En esta lista de tareas pendientes también ha nombrado a la industria, y a la agroindustria, como base de la recuperación porque, ha recordado, genera "empleos estables y bien remunerados", además de reducir fuertemente el paro en aquellos territorios donde está consolidada. Por último, en esta batería de propuestas ha hablado también formación, asegurando que de 14 millones de trabajadores que genera el sector privado, 11 son trabajadores sin cualificación. En este punto ha exigido, además, una mejor política de formación gestionada desde lo público, afirmando que "los empresarios estamos pagando millones al SEPE y no sabemos qué pasa con ellos". Ha añadido, en este sentido, que "no es un tema de este Gobierno, es endémico".

Críticas al Gobierno

En su conferencia, Garamendi no se ha olvidado de lanzar varios mensajes al Gobierno central. Ha incidido en un tema recurrente al que alude la CEOE siempre que puede, la deuda pública y ha avisado de que "la deuda de las familias o de las empresas es razonable, la del Estado no". En este punto ha lanzado un reproche en forma de advertencia al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez: "Mucho cuidado con hacer políticas populistas con el dinero capitalista europeo, en Europa están pendientes de eso".

Y populistas o no, el presidente de la CEOE no se ha olvidado de las medidas aplicadas por el Gobierno dentro del plan de choque para hacer frente a los efectos de la guerra en Ucrania. Garamendi ha hablado directamente de "intervencionismo" con algunas de las partes del decreto que "no nos gustan". Esas partes tienen que ver con el tope a la subida del alquiler, punto en el que manifestó que "el derecho a la propiedad está en la Constitución Española, no hay estado de alarma, ni de excepción, esto es una intromisión total en el derecho a la propiedad, intervencionismo en estado puro". Garamendi ve también ese "intervencionismo" en la medida que frena los despidos. "A nadie le divierte despedir. Si un empresario tiene que ajustar la plantilla en un momento dado lo tendrá que hacer", ha afirmado.

En este punto, el máximo responsable de la CEOE también ha lanzado un mensaje de apoyo a las gasolineras, que deberán adelantar ese descuento del 2% en los carburantes incluido en el citado plan de choque. Las propias estaciones de servicio ya han avisado de que no tienen capacidad económica para hacerlo. Por esto, Garamendi ha advertido que con este método habrá gasolineras que "tendrán que cerrar" y lo resumió con la frase "Te invito a cenar y te pagas tú la cena".

Para concluir, el presidente de la CEOE ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha apuntado que "nunca vamos a perder las ganas, ni la ilusión". Ha asegurado también que los empresarios "vamos a llegar a acuerdos siempre que se pueda" y ha aludido a "la moderación y el diálogo social".