La dirección de la empresa láctea Capsa –filial industrial de Central Lechera Asturiana (Clas)– y los sindicatos UGT y Aecap han alcanzado un preacuerdo sobre el convenio colectivo del centro de producción de Granda (Siero) para el periodo 2022-2025. El convenio prevé un incremento salarial fijo del 6,1% en el acumulado de los cuatro años de vigencia más 1,2 puntos de carácter variable (no consolidable) si se cumplen objetivos, y que podrían llegar hasta 2 puntos si se superan. El convenio de Granda (el principal centro de producción del grupo en España) afecta a unos 800 trabajadores, en su mayor parte pertenecientes a Capsa. El resto de los trabajadores de Granda dependen de la sociedad matriz (Clas) y de la filial ASA. CC OO no firmará, informa J. C.