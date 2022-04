Un tercio de las gasolineras asturianas aún no ha cobrado el adelanto del descuento de 20 céntimos

Un tercio de las gasolineras de Asturias aún no ha cobrado el adelanto del descuento de 20 céntimos que se aplica obligatoriamente desde el pasado viernes y algunas estaciones han manifestado que tienen problemas de liquidez para pagar el abastecimiento extra que le permita afrontar la Semana Santa.

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, señaló ayer que esperaba que “a lo largo del día” el número de anticipos abonados a las estaciones de servicio alcanzara los 3.600 –por un importe de 220 millones– “lo que supone cubrir aproximadamente el 90% de las solicitudes realizadas desde el viernes”. Sin embargo, José María Barrero, presidente de la Asociación Profesional de Estaciones de Servicio de Asturias, señaló que hay gasolineras que ni han podido solicitar el adelanto por problemas informáticos o por tener impagos a la Agencia Tributaria, y que otras que lo han solicitado aún no lo han recibido al no tener actualizada la comunicación de ventas de combustible, a partir de la cual la Agencia Tributaria calcula el importe del adelanto. “Un tercio de empresas no han recibido el adelanto y eso genera problemas de liquidez en un momento en el que hay que afrontar la compra extra de combustible para la Semana Santa y algunas petroleras están exigiendo el pago anticipado de las cisternas”, señaló Barrero.

La asociación regional que preside Barrero está integrada en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), principal patronal del sector y que ayer anunció que recurrirá judicialmente el descuento. La entidad precisó que, pese a “compartir el objetivo de la norma” de rebajar el precio del combustible para facilitar su compra por parte de familias y empresas, el diseño y la ejecución del decreto genera “importantes perjuicios” al sector: los anticipos no llegan a todas las estaciones y la Agencia Tributaria sigue sin aclarar “cuál es el tratamiento fiscal de los 20 céntimos” de bonificación, lo que provoca “inseguridad jurídica”.