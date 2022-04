La Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), que encabezó la huelga de camioneros en Asturias, advirtió ayer de que la bajada de 20 céntimos por litro de combustible o la subida del 2% en los portes no dejan de ser “parches” que no solucionan los problemas estructurales de un sector dispuesto a reactivar la huelga porque no puede esperar tres meses a que se apruebe una ley que regule la cadena de intermediación. El presidente de UITA, José Fernández, se reunió ayer con varios grupos políticos en la Junta General.

Los combustibles se abarataron un 10% en la última semana, una caída a la que se suma el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro. La gasolina se vende en España a una media de 1,613 euros el litro, y el gasóleo lo hace a 1,647.