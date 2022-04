Nadia Calviño dice que la revalorización de las pensiones, pese a la crisis, está garantizada

Nadia Calviño (La Coruña, 1968), vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, repasó en una entrevista concedida al “Diario de Mallorca”, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este periódico, los principales focos de una actualidad económica marcada por la escalada de precios. La socialista confía en que el plan de medidas aprobado por el Gobierno consiga reconducir la acusada inflación con el objetivo de volver al entorno del 2% en 2023. Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadística publicará el dato definitivo del índice de precios al consumo (IPC) del mes de marzo, cuya cifra adelantada situó la inflación española en el 9,8%.

La ministra de Asuntos Económicos, pese a la escalada de precios y el incremento de costes para las arcas públicas, garantizó que no habrá un recorte en el gasto en pensiones: “La revalorización de las pensiones está establecida por ley. Y en este momento tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros pensionistas”. La Ministra, en cambio, no se pronunció sobre la evolución de los salarios de los funcionarios.

Con la escalada de los precios, la capacidad de consumo de los ciudadanos se ve mermada. Por eso, hay voces como la del nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que reclaman al Gobierno una bajada generalizada de impuestos refiriéndose, en especial al IRPF. El Ejecutivo descarta de manera tajante esta medida y defiende su plan de choque, que, asegura, logra los mismos objetivos, pero transitando por un camino diferente: “Hemos tomado medidas que equivalen a una bajada de impuestos, pero con instrumentos distintos”.

A juicio de Nadia Calviño, una bajada generalizada del IRPF “no responde a los retos que tenemos en este momento porque no baja el precio de la electricidad, ni apoya a los sectores más afectados”. Así, la Ministra mira a Europa, “no lo está haciendo ningún país de nuestro entorno, ni lo recomienda ningún organismo internacional porque no es una medida eficaz para resolver los problemas que genera el conflicto de Ucrania”. Esta negativa a la rebaja del IRPF, confía, tiene respaldo social: “Yo creo que esto los ciudadanos lo entienden”. “Tenemos que apostar por reforzar nuestro Estado del bienestar: la sanidad, la educación y la defensa. Es lo que nos hace fuertes cuando tenemos que enfrentarnos a los retos que hemos vivido estos últimos dos años, primero con la pandemia y ahora con el impacto de la guerra”, apuntó Calviño haciendo un guiño al anunciado incremento del presupuesto destinado al Ejército, una voluntad del PSOE que no comparten sus socios de gobierno.

Al tiempo que el PP les reclama una bajada de impuestos, Podemos pide una subida, especialmente para “los más ricos”. Calviño cree que esto tampoco es eficaz y apuesta por ir a la raíz del problema, “los precios de la energía”. Unos costes que son los que han espoleado la inflación y que comenzaron su escalada antes del inicio de la invasión de Ucrania, a la que en sede parlamentaria el presidente Pedro Sánchez achacó “el 73%” del despegue de la inflación. “Los precios empezaron a subir el pasado verano”, reconoce la Ministra, pero señala que a los problemas de las cadenas de suministro globales provocados a la salida de la pandemia se sumó “la preparación de la guerra por parte de Putin desde el año pasado”. “Ahora sabemos que empezó a reducir el almacenamiento de gas para subir los precios de la energía y financiar la guerra”, concluye la Ministra, que asegura que España fue el primer país en dar la voz de alarma ante la escalada de los precios energéticos.

“En España tenemos una sobreponderación del precio del gas en el IPC por nuestra estructura del mercado mayorista y de tarifas, y eso hizo que fuéramos el primer país en detectar la subida del precio de las energías en los mercados internacionales”, dice Calviño, que asegura que fue el Gobierno quien dio “la señal de alarma y propusimos medidas de respuesta a las instituciones europeas”. La Ministra celebra que, “por fin” el Ejecutivo pueda “tomar medidas para parar el alza de los precios en el mercado eléctrico, algunas a nivel europeo y otras a nivel nacional”.