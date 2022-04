“Asturias tiene muchas oportunidades: hay proyectos y estamos más internacionalizados”

“Asturias tiene futuro y va a tener muchas posibilidades de hacer cosas. Veo que tiene opciones, posibilidades de atraer empresas y que la empresa asturiana está mucho más internacionalizada. En_Asturias se nota que hay ganas de hacer cosas, hacer proyectos nuevos e invertir”, opina Joel García, presidente de la patronal asturiana de la construcción (CAC Asprocon). García sostiene que la economía podrá recuperarse con rapidez si cesa la guerra en Ucrania y la inflación remite poque “no estamos ante un ‘crac’ como en 2008”. Pero ello “va a depender”, argumenta, “de que en España y la Unión Europea se tomen decisiones y se haga rápido”. Apoya la demanda del Gobierno a Bruselas para desacoplar el precio de la electricidad en el mercado mayorista de la cotización del gas, y considera “positivo pero no totalmente satisfactorio” el decreto del ejecutivo para actualizar los precios en la obra pública porque reconoce las desviaciones de costes en 2022 pero no en 2021.

A juicio del presidente de los constructores asturianos, la ejecución de los fondos europeos deben acelerarse. “Hasta ahora no hemos visto un duro”, sostiene.

­–¿Cuál es la situación del sector asturiano de la construcción?

–No veo que el sector esté excesivamente mal. Estamos viviendo un periodo de incertidumbre porque venimos de una euforia creada por la expectativa de los fondos europeos y de pronto se han colado la guerra en Ucrania y una inflación de casi dos dígitos. Como consecuencia de ello, nos encontramos con promociones de viviendas que se habían vendido hace tiempo a unos precios que ahora es difícil defender porque los costes se han disparado. Y tanto en la obra pública como en la privada ha ocurrido lo mismo. En el caso de las obras privadas se requiere una renegociación para que los constructores no tengan que poner dinero de su bolsillo para terminarlas. Y en el caso de la obra pública, el Gobierno sacó un decreto, al que se ha adherido el Principado, para revisar los precios. Nos hubiera gustado que fuese una revisión como se hacía antaño.

–¿A qué se refiere?

–Antes, a partir del 20% de la obra realizada y certificada, se recisaban los precios al alza o a la baja según los costes con unos índices que se revisaban cada tres meses. Era un método justo y proporcionado: la vaca por lo que vale. Si un tubo vale 5 no se puede pagar menos. Hoy si los productos bituminosos que hace un año nos costaban 400 euros por tonelada, están en 800 euros. ¿Por qué un constructor tiene que asumir esa carga cuando siempre hubo mecanismos de revisión?

–¿El decreto del Gobierno es satisfactorio?

–Es positivo, pero no totalmente satisfactorio. El decreto no cubre la desviación de costes en 2021 cuando los precios de algunos materiales ya subieron entonces el 200%. Y esto nos lo tenemos que comer nosotros. Sin embargo, el decreto soluciona el problema de 2022 tanto a las empresas como a los propios políticos porque, de lo contrario, se quedarían desiertas muchas licitaciones y en puertas de un año electoral. También debería modificarse la ley de contratos que se hizo en 2017.

–¿Por qué?

–Porque esta ley ha hecho muy farragoso los procesos de licitación. De modo que si se tarda ocho meses por burocracia, sólo quedan cuatro meses para ejecutar en el año. No da tiempo. Y esto hace que vayan pasando las obras al siguiente ejercicio y que no se invierta por la incapacidad de gestionarlo. De modo que se cobran impuestos, pero no se revierte en inversión como se pretende. La burocracia nos hace polvo a todos.

–¿Cómo va la promoción y edificación?

–Iba bien, de forma contenida, creciendo no manteniéndose. Se estaban haciendo en torno a 1.500 viviendas nuevas. Estoy a la espera de qué ocurre porque lo más probable es los precios suban los precios y que menos personas puedan acceder a la vivienda. Espero que no baje la demanda, pero no lo tengo seguro. La incertidumbre es enorme por la guerra en Europa. la inflación desbocada, una deuda pública muy grande y la llegada a cuentagotas de los fondos europeos.

–¿Teme que una subida de tipos para frenar la inflación frene también la demanda porque encarezca la financiación?

–Todo influirá. Si suben, pasará factura al sector y a la compra de vivienda.

–¿La obra pública va al ritmo que desearían las empresas?

–La obra pública pasó por un momento malo porque al final no se acabó de reactivar como se debería. Tenemos un gasto público brutal en sanidad por la pandemia y el envejecimiento de la población, la educación cuesta muchísimo y debería ser más eficiente. Y esto supone que los recursos para la inversión se retraigan. vemos que hay obras que envejecen. Desde 2008 no hemos tenido una inversión razonable. Hoy parece que hacer una carretera es un gasto cuando debería verse como una inversión, que es lo que es para el ciudadano y para la economía. Un país con buenas carreteras será más atractivo para los inversores. Amazon no hubiera elegido Asturias de no haber autovías y puertos. La inversión en infraestructuras tiene que ser igual de prioritaria que cualquier otra inversión.

–Se quejaban de que hubiese carreteras en mal estado de conservación por la insuficiencia de la inversión.

–Esto lo ve todo el mundo. Hay deficiencia en las carreteras en España y Asturias porque no se invierte lo necesario. Hay que destinar dinero para mantener esas infraestructuras. Porque lo que hoy cuesta 5, mañana podrá costar 15. Y porque cuanto mayor sea el deterioro, mayor será la inversión necesaria para poner al día esas infraestructuras.

–¿Se necesitan nuevas comunicaciones o lo prioritario es el mantenimiento de las existentes?

–Quedan cosas por resolver, como terminar la Zalia, la zona logística, con puertos y AVE. Hay pocos sitios en Europa que tenga esa gran zona industrial pegada a los puertos. Esto es una gran oportunidad para atraer empresas. La conexión de AVE con los puertos debe existir. Nadie habla de la conexión La Espina-Ponferrada, de la que soy un gran defensor. Salir a la Meseta por Ponferrada supondría una reactivación para el Occidente. Pero no oigo hablar de ello.Quizá no quieran o no puedan hacerla.

–¿Aspiran a fondos europeos?

– Las empresas del sector optan a proyectos sobre todo de eficiencia energética. Las empresas de rehabilitación también dependen de esos fondos.No es que vayamos a tener un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) aunque lo hay en el caso del agua para redes de abastecimiento.

–¿Constatan demora en el flujo de esos fondos?

–No hemos visto un duro de los fondos europeos. No ha llegado nada. Han venido fondos de los planes EDUSI (Estrategia de DesarrolloUrbano Sostenible e Integrada) que solicitan los ayuntamientos. Pero aquella marabunta de dinero que iba a venir yo no he visto nada. A día de hoy se oye más en las noticias y en los medios de comunicación pero no en la vida cotidiana y no con la urgencia que había para reactivar la economía.

–¿Cuál es el impacto en el sector de la carestía de la energía?

–Muchísimo. Nos está haciendo polvo. Hay empresas e instalaciones industriales que funcionan con gas. Se consume electricidad. Y los vehículos se mueven con combustible. El impacto es por todo ello enorme. Las fábricas de cemento, hormigón, asfalto, puertas, ventanas... están soportando costes energéticos elevadísimos. Nos impacta de lleno. Es para parar y echar el cierre.

–¿Apoya que se desvincule el coste del gas de la formación de precios de la electricidad cuando se estén utilizando otras fuentes más baratas?

–Creo que lo que está intentando el Gobierno español en la Unión Europea es positivo y que el Gobierno tiene la razón. Quizá el sistema funcionaba bien antes, pero ahora, con la guerra y el enorme encarecimiento del gas natural, no se puede remunerar la energía eólica al precio del gas. Estamos soportando una situación de chantaje energético por parte de Rusia a la Unión Europea. La UE ha declarado a la energía nuclear como fuente verde. Pero no se quiere hablar de ello cuando deberíamos pensar cómo desvincularnos y estamos a expensas de que Argelia nos cierre el suministro. Habría que hacer un pacto de Estado o lo que haya que hacer. Pero se tarda muchísimo en tomar decisiones._Quizá se tiene miedo a hacerlo. o quizá hay cálculos electorales.

–¿Hay escasez de materiales?

–Escasez no. Sí retrasos en las entregas. Pueden tardar más en llegar.

–¿Los efectos de la huelga del transporte de mercancías han sido totalmente absorbidos?

–Estamos trabajando con normalidad, salvo aquellas obras no iniciadas por precio y porque estábamos esperando el decreto del Gobierno.

–¿Sigue habiendo subastas a la baja por parte del Principado y los ayuntamientos de las que tanto se quejaron años atrás?

–No se ha corregido al 100% pero ha habido una mejoría sustancial en los últimos años, lo que nos ha permitido moderar las bajas en las ofertas. Pero sigue pesando demasiado el precio ofertado frente a la calidad de la obra, la rapidez en su ejecución, el empleo indefinido comprometido, la calificación... Hay ayuntamientos que lo tienen mejor que otros y estamos insistiendo con el Principado. Pero se ha mejorado.

–¿Persiste la competencia foránea con bajos precios, de la que tanto se quejó su sector en el pasado reciente o se ha atenuado por esos cambios?

–Sí, mejoró. Pero no solo por eso. Es porque no optan por venir tanto. Hay menos instrumentos.

–La CAC-Asprocon atribuía esa competencia ventajista a las diferencias salariales y de convenio. ¿Persisten?

–Tenemos el tercer convenio más caro de España. Cuesta más trabajo competir con mayores costes.

–¿Tienen posición sobre el posible pacto de rentas que preconiza el Gobierno? Los sindicatos reclaman restablecer las cláusulas de revisión salarial para proteger los salarios de la inflación.

–Lo deseable es que se llegue a un acuerdo razonable para las dos partes.

–¿Volverá el sector a tener el tamaño que alcanzó en 2007?

–Ahora estamos en 10.500 trabajadores por cuenta ajena en Asturias y otros 15.000 autónomos. En total, son unos 25.000 empleos directos. Pero llegamos a ser 30.000 personas por cuenta ajena y será difícil volver a esas cifras porque la gente no acude a este sector. Se rehúye. Y la inmigración está totalmente cerrada para nuestra actividad mientras haya tanta gente en paro.

–¿La formación que ofrecen a través de la Fundación Laboral de la Construcción no atrae a candidatos?

–Nos falta gente para formar. Nos cuenta conseguir gente y por eso no llegamos a consumir todo el dinero disponible para formación. Hemos devuelto una parte del dinero de las subvenciones porque faltan alumnos.

–¿El sector sigue necesitando personal más cualificado?

–¡Claro! y esta situación lo impide. Tenemos necesidad de que las empresas crezcan. Pero si no hay personal o creces más despacio o no crecemos. Ahora somos en torno a 1.800 empresas en Asturias.

–¿Cómo percibe la situación económica de Asturias?

–Creo que en Asturias hay ganas de hacer cosas, hacer proyectos nuevos e invertir. Creo que Asturias va a tener muchas oportunidades de hacer cosas. Se ve en proyectos como el de Amazon, el hidrógeno, el PERTE de ArcelorMittall, la ampliación de los astilleros, el de Ence, el crecimiento de los parques eólicos, la vivienda se vende.... Hay indicadores que son más positivos y que no son despreciables. Asturias tiene futuro. Veo que tiene opciones, posibilidades de atraer empresas._Quiero pensar así. Mirando en términos macro y en el largo plazo se ven indicadores favorables.

–¿Teme que la guerra en Ucrania y la inflación detengan la recuperación económica poscovid?

–No lo sé. Quiero pensar y deseo que no. Pero va a depender mucho de que se tomen decisiones en la Unión España y en España y que se haga rápido. La gente tiene que poder llevar dinero a casa para consumir e invertir, para comprar vivienda y mantener la economía. Y para ello es fundamental el coste de la energía. Todo va a depender de cuánto dura la guerra. Pero la empresa asturiana está mucho más internacionalizada que antes y tiene más opciones para vender. Aunque algo se va a resentir la economía, espero que no veamos un parón de la actividad. Yo noto que la gente tiene ganas de seguir luchando. No quiero creer que se pueda volver a 2008. Lo que pasó en 2020 no fue un paro económico, sino sanitario. Y cuando se recuperó la normalidad, se volvió a trabajar y a consumir como si nada. Yo creo que si mañana acaba la guerra y bajan los precios, se volverá a activar todo otra vez. No es lo mismo un “crac” como el de 2008 que lo de ahora. Ahora nos encogemos, pero como un muelle: en cuanto nos quiten la presión, saldremos disparados otra vez. Insisto: yo veo ganas de hacer cosas.

–¿Mantiene su apoyo a la idea de la gran ciudad metropolitana en el centro de Asturias?

–Eso se puede plasmar en un papel y llamarlo como se quiera._Otra cosa es la realidad. Y la realidad ya existe. El gran motor de Asturias está ya en el centro. Si se hiciese funcionar como una unidad con 800.000 personas, sería fantástico para impulsar proyectos, inversiones, movilidad... Pero, con papeles o sin ellos, esa gran ciudad ya existe como gran motor de Asturias. Otra cosa es que con papeles se podrían conseguir más cosas. Si no se quiere hacer será porque la situación haya cambiado. Pero no sería malo hacerlo.

–¿Por qué están quejosos con la empresa estatal Tracsa?

–Nos ha sorprendido que el Principado vaya a adjudicar 41 millones a Tragsa para acondicionar las antiguas minas de Ibias sin información pública y sin licitar la obra por ser empresa pública. Esto nos toca un poco la fibra. Entendemos que hay que velar por la igualdad y la transparencia. Esta adjudicación va contra nuestro sector. Y la vamos a analizar jurídicamente aquí, en Madrid y en Bruselas. No es de recibo que se adjudique sin pedir ofertas al sector privado. Estamos hartos de que Tragsa haga obras en Asturias que le corresponden y también las que no. No licitar es una aberración. Es una falta de respeto a la empresa privada. Estamos indignados. Y van a tener que subcontratar con empresas de aquí porque en Asturias no tienen los medios para hacer esas obras. Tragsa nació para obras forestales y repoblaciones y ahora hace de todo. Cuando nosotros no tenemos tarea, el Principado les adjudica trabajos. Esto no ocurre en otras comunidades autónomas. Porque allí tienen obras, pero no con la intensidad con que ocurre en Asturias. Yo llevo cuatro años reclamando. En una subasta, el coste de 41 millones se hubiese reducido.