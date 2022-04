UGT y CCOO: "Este país necesita que se suban los salarios; sufren la inflación, no la provocan"

"Este país necesita que se suban los salarios" ante una "inflación desbocada" y las consecuencias también "dramáticas desde el punto de vista económico" de la guerra en Ucrania, sostuvo este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. A su lado, Unai Sordo, el líder de CCOO, subrayó que los sueldos "sufren la inflación, no la provocan". Los dos representantes sindicales defendieron este miércoles en Palma que los empresarios apoyen el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), porque si no lo firman habrá que pactar "trinchera a trinchera" lo que generará "más incertidumbre".

Álvarez y Sordo participaron en una asamblea celebrada en la sede de la ONCE en Palma para seguir abundando en dar a conocer el contenido de la reforma laboral, porque su "éxito vendrá del conocimiento" que se tenga sobre ella para exigir su cumplimiento, destacó el líder de UGT. Por su parte, el secretario general de CCOO aseguró que tres meses después de la entrada en vigor de la reforma "ya se puede medir un éxito sin precedentes" sin ir más lejos en Baleares, sostuvo. Los dos líderes de las centrales sindicales estuvieron acompañados por los secretarios generales en las islas, José Luis García (CCOO) y Lorenzo Navarro (UGT).

Entre los grandes temas pendientes en materia laboral queda la negociación colectiva para garantizar una subida salarial de entre el 2,5 y el 3,5%. Hace apenas tres meses, recalcó Sordo, "no teníamos ni idea" de la situación actual de ralentización económica, precios "disparatados" y las consecuencias de la guerra, con unos sueldos que "sufren, no la provocan", advirtió, una inflación del 10%. "No se puede condenar a la clase trabajadora —continuó el líder de CCOO— a que otra vez pague el pato de la crisis".

"Si la CEOE no se aviene a negociar habrá conflicto porque no lo vamos a parar" Unai Sordo - Secretario General de CCOO

Al unísono Álvarez y Sordo avisaron de que no se firmará una negociación colectiva que perjudique a los trabajadores. Si las patronales no aceptan la alternativa de llegar a un acuerdo "serio y razonable", "habrá conflicto", advirtió el secretario general de UGT. En el mismo sentido, el representante de CCOO también auguró que habrá "un incremento importante de la conflictividad laboral" y "desde luego no lo vamos a parar" sino que "lo vamos a incentivar", advirtió a la CEOE, en el caso de que los sindicatos se vean obligados a tener que negociar «convenio a convenio, y trinchera a trinchera».

Sordo llamó a recuperar la cláusula de revisión salarial. La CEOE "lo tiene que entender" y también dejó claro que «sería un disparate una bajada de impuestos generalizada» porque conduciría a recortes en los servicios públicos.

En cuanto a una asignatura pendiente que ha quedado fuera de la reforma laboral, Álvarez destacó "todo lo que tiene que ver con el despido" y su coste. En contra de lo que sostienen los empresarios es uno de los más baratos de Europa, sobre todo cuando afecta a trabajadores con poca antigüedad.

Sordo y Álvarez mantuvieron también un encuentro con la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela en el que estuvo presente la nueva Ley de Turismo y sus medidas para reducir la siniestralidad.