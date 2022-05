Y Ursula hace de BCN una capital europea

No podía cerrar el Cercle d'Economia con mejor broche de oro su reunión anual, la edición número 37, convertida de nuevo en una cita ineludible en la agenda para el debate y la reflexión, que con la presidenta de la Comisión Europea. Tras recibir el premio a la construcción europea de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Cercle, Javier Faus, Ursula von der Leyen ha recibido una atronadora y prolongada ovación de un auditorio completamente entregado, en el que también estaba el president Pere Aragonès.

Sánchez ha sabido recoger el sentir mayoritario que se respiraba en el hotel W de Barcelona, el lugar donde se han celebrado los encuentros, al resaltar "la suerte" de contar con esta política alemana como presidenta del organismo ejecutivo de la Unión Europea (UE). Nadie ha ahorrado elogios para la jefa del Ejecutivo comunitario, convertida en la ejemplificación de los valores del viejo continente.

La reunión del Cercle, bajo el lema 'El momento de Europa. Esperanza política, autonomía estratégica', no podía tener mejor final y ha hecho Barcelona aún más europea y punto de referencia de debate de las élites, pero no solo sobre economía y política, sino sobre cuestiones sociales y de igualdad de géneros, entre otros temas.

La mandataria europea ha alabado el lema del Cercle, cuyo europeísmo recordó y ensalzó, por que, a su juicio, la UE vive un momento de consolidación ante la crisis en Ucrania. Pero ya venía de otro de los grandes momentos: la creación de los fondos Next Generation. "Hoy puedo decirles con total certeza que Europa está viviendo su momento", ha destacado. A su entender, la pandemia fue como un punto de inflexión para la UE, ya que demostró la necesidad de una respuesta conjunta.

Vacunas y democracia

Con una firme convicción democrática (ha recordado que la primera vacuna contra el covid se desarrolló Europa, lo que le ha servido para remarcar que "la ciencia prospera en democracia y en una economía social de mercado como la europea) ha defendido el papel de Europa en contra de la guerra provocada por Vladímir Putin porque "no es solo el futuro de Ucrania el que está en juego. Se está intentando destruir la arquitectura de seguridad de Europa".

Von der Leyen ha recordado la unidad demostrada por la UE con la vacunación contra el covid, así como con los fondos Next Generation y en la reacción contra la agresión rusa. "Solo existe un camino para ayudar a Ucrania y asegurar nuestro futuro: escogiendo la unidad", ha dicho.

El legado de Pau Casals

Y en uno de los momentos cumbre de sus discurso ha recordado al violoncelista universal Pau Casals. "Cuando España cayó bajo el dominio autoritario, Casals escogió el exilio. Decidió que no actuaría en su país de origen ni en los países que reconocieran al régimen franquista hasta que la democracia volviera a España. Pau Casals se mantuvo firme toda la vida". Y añadió la frase del insigne músico: "No soy un político. La política no es cosa de un artista. Pero, bajo mi punto de vista, un artista tiene la obligación de tomar partido si está en juego la dignidad humana". A juicio de Von der Leyen, "el legado de Pau Casals pervive. Este viernes, Europa toma partido. Por la dignidad humana y la democracia para todo el mundo".