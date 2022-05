La UE acepta el mecanismo para abaratar la luz en España

La Comisión Europea expresó ayer su conformidad preliminar al mecanismo propuesto por los Gobiernos de España y Portugal para aplicar la llamada “excepción ibérica”, por la que la Unión Europea (UE) dio consentimiento en abril a España y Portugal para limitar a una media de 50 euros el megavatio / hora durante un año el precio del gas natural utilizado en la generación eléctrica con el fin de abaratar el precio de la luz en la península Ibérica. El consentimiento de ayer aún no es una decisión formal, matizó la Comisión Europea, aunque fuentes diplomáticas citadas por Efe dijeron que en su “carta de conformidad” las autoridades comunitarias garantizaron que darán su visto bueno definitivo si la normativa final que se apruebe en los consejos de ministros de ambos países se ajusta a lo notificado.

Los dos Gobiernos siguen trabajando en perfilar algunos aspectos técnicos para intentar que sus respectivos consejos de ministros puedan aprobar hoy el procedimiento. De no llegar a tiempo, se aprobaría en cuanto se perfilen los detalles pendientes.

“Estamos en este momento coordinando con el Gobierno español cómo aprobamos la respectiva legislación, y haremos todo para poder hacerlo ya”, dijo el primer ministro portugués, António Costa, en referencia a hoy.

La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, había declarado a Televisión Española horas antes que “se intentará aprobarlo” hoy pero que, de no ser factible, se hará “tan pronto” como estén resueltos “todos los aspectos técnicos”. Según Ribera, son cuestiones técnicas” e “informáticas” sobre cómo acometer el ajuste tras aplicar el tope.

El límite del precio del gas, que comenzará en 40 euros el megavatio para situarse en 50 en el promedio de doce meses, supondrá que, al ser la energía más cara que entra en las subastas la que marca el precio para todas las demás, todas aquellas fuentes que no incurren en los costes del gas natural (nuclear, eólica, hidráulica y solar) ya no podrá ser remuneradas al precio del hidrocarburo en el mercado (ayer el gas estaba en 80 euros el megavatio hora en el mercado ibérico) sino a un máximo de 50 euros. Por el contrario, los ciclos combinados, que sí consumen gas, serán compensados en la tarifa por la diferencia entre 50 euros y el precio real. Así, los consumidores pagarán el precio real del gas por el 18% de la electricidad (la que generan los ciclos combinados) pero no por el 82% restante de la luz. Se evitará “la contaminación del precio de la electricidad por la subida gas. Es una medida de gran alcance”, dijo Costa.

Ahorro

La vicepresidenta tercera anunció a su vez que el Gobierno está trabajando en un plan de ahorro y eficiencia energética en las administraciones públicas, que comenzará por la Administración General del Estado para “dar ejemplo”, y que se harán también recomendaciones a los ciudadanos para reducir el consumo.

Según Ribera, se trata de hacer posible un “ahorro inteligente” de energía, con medidas como favorecer el teletrabajo y la racionalización de horarios de oficina para gastar menos en calefacción en invierno, fomentar el uso de transporte público y, en su caso, del coche compartido si no se puede usar transporte público, impulsar la regulación de los termostatos y otras.

Ribera dio a entender que se podría considerar la limitación de la velocidad de las autopistas y autovías, como se hizo en 2011, aunque siempre se expresó en términos de sugerencia y no de imposición. Se trata, dijo, de una de las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía. El diario “El Economista” informó que se podría estar estudiando la limitación de la velocidad en vías de alta capacidad a 100 kilómetros por hora, aunque la ministra no lo llegó a precisar.