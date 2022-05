Femetal advierte de que la industria de la región “no está preparada” para pagar por el CO2

El nuevo presidente de la patronal Femetal, Antonio Fernández-Escandón, señaló ayer que la gran industria asturiana “no están preparada” para el recorte de derechos gratuitos de emisión de CO2 aprobado por el Parlamento Europeo, máxime con los problemas de inflación o de la crisis de los materiales. “Es un problema de costes”, señaló el ingeniero gijonés, también presidente de Talleres Zitrón, sumándose a la preocupación expresada por el sector de la siderurgia y la patronal FADE.

Por el contrario, el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, cree que la medida era “previsible”. Señáló que la hoja de ruta de la UE en materia de descarbonización estaba “anunciada” desde hace tiempo y que las empresas ya están inmersas en un proceso de adaptación. “Lo que estamos viendo es un paso más, no es sorpresivo”, defendió el Consejero, que reconoció el impacto de la guerra como acelerador.

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó el pasado martes la eliminación gradual de los derechos gratuitos de emisión a partir de 2026 y su desaparición en 2030. La medida tendrá que ser ratificada por el Pleno, que ayer pidió crear un nuevo fondo de autonomía estratégica para Europa que ayude a “evitar los efectos de dependencia de los combustibles fósiles” y financie la producción de renovables y la eficiencia energética, siguiendo el modelo del fondo europeo de recuperación pospandemia. La propuesta incluye también un mecanismo financiero de rescate social para ayudar a las personas más vulnerables a la transición energética, una batería de medidas para contener los precios de la electricidad y la creación de un programa de asistencia a empresas, con especial atención a las PYME. “El Parlamento Europeo pide una ambiciosa estrategia de impulso económico y protección social para dar respuesta a la nueva situación provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin. Es fundamental respaldar a las rentas más bajas, las más golpeadas por la inflación, e incrementar la autonomía estratégica de la UE mediante el refuerzo de nuestro sector industrial y la apuesta por las energías renovables”, señaló Jonás Fernández, eurodiputado asturiano por el PSOE y ponente del texto aprobado ayer por el Parlamento.

La industria y el tope al gas. La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, señaló que Francia debe pagar el ajuste del gas, “al igual que harán los consumidores españoles”, ya que si no es así “supondría un daño irremediable a la competitividad de las industrias españolas”. AEGE señaló que el decreto aprobado genera “incertidumbres que dificultan la estimación de su impacto”, ya que no se conoce con precisión la demanda que pagará la compensación al gas por el ajuste. Así, reclamó al Gobierno español y a la Comisión Europea que revisen este apartado para que no se financie a Francia y “salgan sus consumidores beneficiados, además de disfrutar de la tarifa ARENH de 42 euros/MWh que no tienen los industriales españoles”.