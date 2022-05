Atrapados en el primer “crowdfunding” del ladrillo de Asturias

Fue el primer proyecto de “crowdfunding” inmobiliario de Asturias. La financiación colectiva a través de una plataforma de internet llegaba al sector del ladrillo de la región con la promoción de un edificio de 17 viviendas en el barrio de La Florida de Oviedo, una de las principales áreas de expansión de la ciudad. A los inversores se les ofrecía un interés fijo del 10% por aportar dinero para un préstamo al promotor de 900.000 euros. El proyecto se publicó en el portal de internet de inversión inmobiliaria Housers el 18 de diciembre de 2017 y en solo 18 días se cerró la financiación con 884 inversores. El préstamo era a 12 meses, con lo que la fecha prevista de devolución del capital era el 4 de enero de 2019. Pasados casi tres años y medio de esa fecha, en el solar de la calle Bermudo I El Diácono donde se iba a construir el edificio no se ha colocado ni un ladrillo (un cartel aún anuncia que la obra se inicia en abril de 2019) y los inversores no han recuperado su dinero.

“Los promotores dan largas, la plataforma de internet se lava las manos y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no responde. La indefensión es total”, afirma uno de los inversores “atrapados”, que muestra todos los documentos de la operación, pero pide anonimato. Natural de una región limítrofe con Asturias, invirtió 6.000 euros en el “crowdfunding” del edificio del barrio de La Florida. “Tenía un dinero ahorrado y viendo que los bancos no daban intereses busqué una forma de rentabilizarlo. Anteriormente sólo había invertido en fondos. La financiación inmobiliaria, aunque desconocía como funcionaba, me pareció un buen negocio”, señala. A través de la plataforma Housers invirtió en un préstamo promotor para la construcción de un edificio en Valencia y empezó a recibir los intereses mensuales previstos. “Salió entonces el proyecto de Oviedo e invertí también en él. Fui cobrando los intereses, pero dejaron de pagar y el capital invertido sigue sin devolverse”, explica el afectado, que también está “atrapado” en otros proyectos presentados a través de la misma plataforma.

El promotor de la construcción en La Florida es la empresa ovetense Diqam Desarrollos Inmobiliarios, fundada en 2011. En su web se publicita como compañía con “dilatada experiencia” y como ejemplos destaca la participación en obras de inmuebles que fueron construidos incluso antes de que se creara la compañía, como el palacio de Calatrava en Oviedo. En conversación con este diario, uno de los socios fundadores de Diqam reconoció que esa “experiencia” correspondía a empresas que los mismos socios habían tenido antes, como Esdehor, sociedad que quebró con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El 29 de enero de 2019, 21 días después de que venciera el préstamo, Diqam informó a los inversores que había comprado el suelo de La Florida (203 metros cuadrados) y que tenía la licencia para construir, pero que tenía problemas para obtener el préstamo promotor –en este caso con la banca– y que por eso se había retrasado en los pagos. Afirmaba que tenía intención de devolver el capital prestado con los intereses pendientes de pago y los de demora. Dos meses después Diqam anunció que había llegado a un acuerdo con un fondo y propuso a los inversores una reestructuración del préstamo. Los inversores, en una reunión online organizada por la plataforma Housers, aprobaron por mayoría la propuesta del promotor. En junio de 2019, Diqam informó que lo del fondo no había salido bien y pedía dos meses más. Nueva reunión de inversores online y nueva aprobación por mayoría. Pasados cuatro meses el promotor propuso una nueva reestructuración del préstamo que fue rubricada. Reconocía que ya debía 1.028.626 euros con los intereses de demora y proponía pagar a los inversores 982.500 euros (una quita de 46.126 euros) en un plazo de otro año. El promotor pagó 7.500 euros hasta marzo de 2020 y de nuevo dejó de abonar el dinero a los prestamistas. En mayo de 2021 Housers volvió a reunir online a los inversores y les propuso o reclamar a Diqam un nuevo calendario de pagos vinculante o encargar el recobro de la deuda a la empresa especializada Multigestión Ibérica, con la que siempre trabajaba. Por mayoría se decidió esa segunda opción y la empresa de recobro, que ahora ha pasado a denominarse Zolva, está llevando a cabo la reclamación extrajudicial sin que, de momento, los 884 inversores hayan recuperado el capital.

“La responsabilidad de la devolución es 100% del promotor. Las plataformas de financiación participativas, al amparo de la Ley de fomento de la financiación empresarial, tienen un papel de puesta en contacto entre promotores e inversores pero nunca toman el dinero de los inversores, el cual va directamente al promotor que es el que lo tiene que devolver junto con los intereses comprometidos. La inversión en cualquier tipo de proyecto siempre tiene riesgo de pérdida parcial o total y así se le ha hecho saber siempre a los inversores”, destaca Pedro Javaloyes, director de comunicación de Housers, que destaca que en el proyecto de Oviedo se informaba al inversor mediante una gráfica de que el riesgo era, dentro de cinco niveles posibles, el cuarto mayor y que eso justificaba la rentabilidad del 10%. “Los inversores no pueden decir que les hemos engañado”, afirma Javaloyes, que asegura que la plataforma estudia la viabilidad de los proyectos antes de publicitarlos.

El ingeniero Antonio Álvarez, uno de los socios de Diqam, afirma que conoció la existencia de Housers cuando le presentaron a uno de sus fundadores. “Me dijo que buscaban proyectos en el norte de España, que nunca habían trabajado en Asturias, y años después, cuando un antiguo cliente nos ofreció un solar en La Florida listo para construir porque él se iba a retirar por enfermedad, decidimos utilizar esa novedosa herramienta para obtener el dinero para comprar el suelo”, afirma Antonio Álvarez, que apunta que el anterior promotor ya tenía un preacuerdo con una entidad bancaria para el crédito promotor. “En Housers nos cobraron un buen pico por todos los informes y nos dieron a entender que el préstamo participativo sería compatible con el crédito promotor. Sin embargo, una vez logrado el préstamo a través de Housers y comprado el suelo, el departamento de riesgos del banco rechazó la petición del crédito hipotecario para la promoción por responsabilidad reputacional, porque nosotros no teníamos contacto directo con los inversores del préstamo participativo”, afirma Álvarez. “Fuimos a otros bancos y todos nos cerraron las puertas por el préstamo que teníamos con Housers y buscamos otras alternativas de financiación, pero no salieron adelante”, asegura el socio fundador de Diqam, que afirma aún están negociando con un inversor mexicano para construir apartamentos en el solar y que también evalúan la posibilidad de promover una cooperativa de viviendas. “Tengo la conciencia tranquila, porque el dinero que nos prestaron está ahí, en el solar”, afirma Álvarez.

Donde no está es el bolsillo de los 884 inversores. “La inversión media era de unos 1.000 euros, pequeña para meterte en juicios para reclamar. Yo creo que juegan con eso”, afirma el afectado que aún no ha recuperado sus 6.000 euros.