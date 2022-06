El Instituto para la Transición Justa no ve riesgo de pérdida de fondos por los plazos

La directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín Murillo, no ve riesgo de pérdida de fondos por incumplimiento de los plazos y considera que la tramitación del programa de actuación para que Asturias pueda recibir los 262,8 millones de euros de la Unión Europea hasta 2027 como compensación por los efectos de la descarbonización está dentro del calendario previsto. “Estamos trabajando de manera coordinada con las comunidades autónomas” beneficiarias por haber sufrido cierres y desmantelamientos vinculados a la extracción carbonera y a la generación térmica “y este mes se remitirá el primer borrador a la Comisión Europa para que lo revise”, expresó en la Cámara de Comercio de Oviedo la responsable del Instituto, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Lo previsto es aprobar el plan de actuación a fines de año, y, aunque vamos a intentar sacar líneas de financiación antes, las convocatorias de ayudas saldrán mayoritariamente el año próximo”. “La anualidad de 2022 no está comprometida y no hay riesgo de perderla. No sabemos de dónde surge este temor”, explicó. España podrá acceder a 868,7 millones de los que el 30% le corresponden a Asturias.

Laura Martín destacó la gran oportunidad que representa para Asturias el Fondo de Transición Justa porque “supone duplicar los fondos regionales que se recibían antes”, a lo que hay que sumar los fondos del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y porque se percibe “efervescencia de iniciativas” en la región. A su juicio, aunque en todos los territorios que fueron relevantes en la generación energética existe la misma sensación de pérdida con la desaparición del carbón, la responsable del Instituto juzgó mucho más importante para la economía asturiana el beneficio que la transición energética va a reportar a las regiones con capacidad industrial como el Principado que la alternativa de sustituir una fuente de generación por otra. “Salvo el efecto local”, las centrales de carbón ya no tenían, dijo, capacidad de tracción sobre la industria porque ya “no necesitaban muchos componentes”, y tampoco las plantas solares o eólicas por sí mismas tienen gran efecto una vez puestas en marcha, mientras que el despliegue de las energías renovables “van a tirar de la industria. Y Asturias la tiene, lo que no ocurre en otras zonas”, dijo. Martín destacó la relevancia de la transición energética para la salud de las personas, evitar el “colapso” del clima (que tendría un gran perjuicio para todas las actividades económicas”), corregir la dependencia exterior de España en las energías fósiles y la contribución a la actividad y el empleo industriales. Negó a su vez que haya habido celeridad. “El cierre de las minas estaba previsto para 2018 e Iberdrola anunció la clausura de su central térmica de Lada en 2015”, señaló. Iberdrola construirá en Navarra la planta para reciclar aerogeneradores a la que aspira Asturias

Iberdrola, junto con FCC, pondrá en marcha en Navarra la primera planta de reciclaje de palas de aerogeneradores a escala industrial de Europa. En el proyecto se invertirán 10 millones de euros y generará en torno a 100 empleos. La ministra Teresa Ribera había propuesto que una instalación de ese tipo se instalara en Asturias como proyecto alternativo a las centrales de carbón. La asociación de empresarios del valle del Nalón había reclamado a Iberdrola que impulsara la planta de reciclaje en Langreo como compensación al cierre de la central de Lada.