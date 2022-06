La campaña electoral de los constructores asturianos: estas son las posturas de Joel García y Pablo Justel

La presidencia de la patronal asturiana de la construcción CAC-Asprocon está en disputa entre dos candidatos: Joel García, actual dirigente de la entidad, y Pablo Justel, gerente de la empresa JCN Construcciones. Tras una impugnación al proceso electoral por un defecto de forma, las elecciones tuvieron que ser convocadas de nuevo y tendrán lugar el próximo 27 de julio. Los dos candidatos ya tienen los avales y comienzan ahora la campaña de manera oficial.

Joel García, presidente de CAC-Asprocon: "Hoy la CAC es una entidad muy respetada, no puede convertirse en un campo de batalla"

"Los problemas no entran en la patronal, porque ya salgo yo a enfrentarlos; hemos peleado lo indecible"

Joel García (Muñás, Valdés, 1980) lleva cuatro años al frente de CAC-Asprocon y quiere seguir dirigiendo la patronal de la construcción. A su juicio, la asociación empresarial hoy está mejor de lo que la encontró cuando fue proclamado presidente: las cuentas saneadas, el sector unido y una representatividad que “nunca se había logrado antes”. El dueño de la empresa CGS asegura que el rumbo de la patronal es el correcto y su intención es utilizar el próximo mandato para hacer todo aquello que se quedó en el tintero, esas reformas necesarias que fueron pospuestas para solucionar los problemas más urgentes.

–Haga balance de los últimos cuatro años.

–Este equipo ha sacrificado muchísimas cosas por esta patronal. Hemos invertido mucho tiempo en la asociación que podíamos haber invertido en nuestras empresas. Creo que el trabajo ha sido bueno. Encontramos una asociación con unos problemas de entendimiento muy importantes entre las empresas. Había tensiones internas entre los grupos que amenazaba la viabilidad de la patronal. Hoy, CAC está cohesionada y se da cabida a todas las voces dentro del sector. Al margen de eso, creo que hay que destacar la representatividad que ha alcanzado la patronal en estos años.

–¿A qué se refiere?

–Hoy, no hay político en Asturias que quiera hacer una reforma que afecte a esta patronal que no levante el teléfono y lo consulte, porque sabe que estamos detrás y vigilantes. A mi entender hemos peleado lo indecible por el sector y criticado duramente a todo el que teníamos que criticar. Los problemas no entran en la CAC, ya salgo yo a enfrentarlos para que no crucen la puerta. Creo que es algo a valorar sabiendo que también somos empresarios y que también nos presentamos a licitaciones públicas.

–Sin embargo, la candidatura con la que compite critica una falta de pluralidad y pide un cambio de rumbo.

–Creo que hay que pedir contención en las declaraciones y un respeto a la institución. Esta es una asociación transversal y muy bien dimensionada en cuanto órganos de gobierno, por lo que no puede haber una falta de pluralidad. Es bueno que haya una candidatura alternativa, creo que la confrontación de ideas es positiva. Aunque también se puede apuntar que, en estos cuatro años, no han hecho ninguna aportación a esta patronal, no han dado ninguna idea... por lo que me parece que las declaraciones que han hecho ante los medios no pasan de palabras huecas. Pese a eso, creo que la confrontación no es buena y les deseo mucha suerte y, sobre todo, que lo hagan bien.

–¿Cree que se ha enrarecido el ambiente en el sector a causa de la campaña?

–Sí. Hubo que retrasar las elecciones por un pequeño defecto de forma –se convocaron las elecciones dos días antes de lo que permitían los estatutos–, se han hecho declaraciones desafortunadas... Hoy la CAC es una patronal respetada. Esta patronal es un portaaviones y no puede convertirse en un campo de batalla. Los problemas a combatir están fuera.

–¿Qué planea hacer si gana?

–Tras resolver la parte presupuestaria y sanear las cuentas, pese a haber condonado las cuotas durante los meses de pandemia, queremos tener la oportunidad de acometer los planes que pospusimos para hacer frente a lo urgente. Hay que modernizar, acometer reformas, renovar la Fundación Laboral de la Construcción (FLC)... todo eso que pretendíamos hacer se ha visto muy limitado por resolver los problemas del día a día del sector.

–Elija uno de esos proyectos.

–En la FLC hay que acometer una reforma profunda, reducir la dependencia del Estado... ¡pero es que tenía dos millones de pérdidas!. Hoy los números están en verde.

Joel García, candidato a la presidencia de CAC-Asprocon: “Creo que los cambios son positivos, quiero una patronal más abierta y plural”

“Hoy hay 1.850 empresas en el sector y en la CAC solo están afiliadas unas 300: hay que crecer”

Pablo Justel (Bilbao, 1978) presentó ayer los avales en la sede de CAC-Asprocon. El ya candidato a la presidencia de la patronal de la construcción comenzó su andadura en el sector tomando las riendas de una empresa familiar que, asegura, se ha expandido y modernizado. Justel tiene la experiencia de haber dirigido la asociación de jóvenes empresarios AJE y la confianza de que puede hacer un “buen trabajo” al frente de CAC. Su plan para la entidad es conseguir sumar a más empresas y fomentar la colaboración entre los afiliados.

–¿Qué quiere conseguir como presidente de la CAC?

–Creo en el movimiento asociativo. Cuando me propusieron presentarme me pareció un nuevo reto personal. Esto es una nueva ilusión y un aliciente. No puedes estar quejándote y no hacer nada. Quiero un cambio de rumbo. Los cambios son positivos y quiero una patronal más abierta y plural. Creo que la renovación es sana y que se presente gente nueva siempre es positivo.

–¿Qué cree que debería cambiar en la patronal?

–En la actualidad, el presidente y los vicepresidentes toman decisiones que transmiten a los grupos en reuniones. Estas son escasas y, en muchas ocasiones, los asociados se enteran por la prensa. A mi juicio, el funcionamiento debe ser el inverso: las ideas deben fluir de los grupos hacia arriba. Se deben marcar y establecer mesas de trabajo que elaboren los planes de actuación. Hay que hacer confluir los intereses de todos. Esta sería la fórmula que creemos más eficiente. Así buscamos implicar al asociado, lo que sería un revulsivo para la asociación.

–Dice que falta pluralidad.

–Hoy hay unas 1.800 empresas en el sector, en la CAC tienen que estar representados todos sus intereses y no solo los de los asociados. Hay que hacer volver a esas compañías. Hoy están afiliadas unas trescientas, hay campo para crecer.

–¿Usted participaba en la CAC?

–Poco. Pero tampoco había oportunidad. Una asamblea anual no es suficiente, creo que hay que hacer actos, fomentar los encuentros empresariales, propiciar que las empresas asturianas del sector creen UTEs (uniones temporales de empresas) para competir por los grandes proyectos que se licitan en Asturias y se acaban llevando las empresas de fuera del Principado.

–Su equipo impugnó la primera convocatoria de elecciones ¿cuál fue la razón?

–Había varios defectos de forma, no se había constituido una mesa de edad, la fecha de las elecciones estaba mal fijada, porque no se respetaban los dos meses de plazo, el censo que se nos facilitó no estaba actualizado... Era una cuestión de seguridad jurídica, aunque hubiese ganado Joel García, un tercero podía haber impugnado el proceso y hay problemas graves y asuntos que hay que atender. En una de las principales patronales de Asturias no puede haber problemas de este tipo.

–¿Cree que se ha enrarecido el ambiente en el sector a causa de la campaña?

–Es posible. Aun así, creo que hay que huir de la confrontación, no es positiva y tenemos asuntos importantes que atender.

–¿Cuáles son los principales problemas?

–La inflación provoca una situación de indefensión para las empresas. También hay que combatir la burocracia, hay que acortar los plazos de las licencias... En cuanto a los promotores hay que dar seguridad jurídica a los planes de ordenación. Otro de los asuntos que hay que pelear son incentivos en materia estatal... Si llego a ser presidente de la CAC una de las cosas que me gustaría llevar a cabo es crear una oficina especializada en las ayudas.