“Estamos a las puertas de la fábrica del futuro, y ahí Asturias va a tener mucho que decir”

El ingeniero de telecomunicaciones asturiano Pablo Rodríguez (Langreo, 1972), ex de Telefónica, ha sido nombrado nuevo director de la oficina de CTO de Google a nivel mundial. El asturiano, que lleva menos de un mes al frente de uno de los órganos más herméticos del gigante de internet, se ha puesto al frente de un “superequipo” de expertos en tecnología dedicados a anticipar los retos del futuro de la compañía. Con un currículum que va del emprendimiento al trabajo en empresas emergentes de Silicon Valley y los puestos de dirección en grandes compañías, da un paso más en una carrera meteórica.

Rodríguez se vinculó a Alphabet, matriz, del gigante de internet, en 2020 a través de “X, The Moonshot Factory” una división de la multinacional dedicada a proyectos innovadores. En las últimas semanas se ha incorporado a OCTO. Esta oficina, situada en la sede de la multinacional en California, está formada por expertos sénior en tecnología. Con más de 20 años de experiencia en redes y sistemas distribuidos, el langreano se encargó, por ejemplo, de pilotar la actualización de Microsoft que mejoró su ciberseguridad con Windows 10. En España, entre 2006 y 2019, estuvo ligado a Telefónica. Dentro de la tecnológica patria llegó a ser director ejecutivo de Alpha, la rama dedicada a la innovación que el mismo había impulsado.

–¿Qué es exactamente OCTO?

–OCTO es la oficina del CTO (Director de Tecnología, por sus siglas en inglés) de Google. Se dedica a anticipar posibilidades de innovación en la compañía. Somos un grupo de líderes senior que nos ocupamos de tratar de adelantarnos a las oportunidades en áreas como la digitalización, la sostenibilidad o la inteligencia artificial... En definitiva, buscamos soluciones que tengan un impacto positivo en la sociedad, que consigan solucionar los problemas de la gente. Trabajamos con horizontes de tres a cinco años con “partners” (socios) estratégicos de innovación. Me han nombrado director de ese equipo, una organización global que reporta directamente al CTO de Google.

–¿Qué tipo de perfiles conforma el equipo?

–Son gente muy brillante y con mucha experiencia, pero lo más importante son las relaciones personales, la empatía, colaborar y trabajar en problemas que resuelvan la vida de la gente. El éxito de este equipo no va de quien tiene la idea más brillante, sino de conectar mejor con las personas.

–¿Trabajará desde California?

–He pasado allí el último mes, haciéndome al equipo y al nuevo trabajo. Aunque hay gente del equipo repartida por todo el mundo, haya una parte que está fija allí. Yo intentaré trabajar desde España y, a ser posible, también desde Asturias. El avance en la digitalización y el teletrabajo es una de las cosas buenas que nos ha dejado el paso de la pandemia.

–¿En qué están trabajando ahora?

–Se podrá contar más adelante. Una de las mejores cosas que tiene este equipo es que te da mucha libertad, puedes ser tu propio jefe, avanzar en iniciativas en las que crees. Hay mucha libertad para desarrollar ideas nuevas. También tienes acceso a la última tecnología y la libertad para avanzar en ella.

–Uno de los temas recurrentes es la inteligencia artificial. Parece que llevamos años hablando de ella y nunca termina de aterrizar.

–Realmente la inteligencia artificial ya está aquí. Nos ayuda a encontrar el camino más corto entre dos puntos, gestiona la temperatura de la habitación y nos recomienda las mejores películas... Ve mejor que el ojo humano y es capaz de detectar tumores que nosotros no. Ya empieza a tener capacidades de comunicación. Posiblemente sea la mayor revolución que ha tenido lugar en los últimos veinte años y será la tecnología con mayor desarrollo en las próximas décadas. Pero no será algo utópico, la inteligencia humana es mucho más avanzada en muchos aspectos. Es probable que estemos a más de cincuenta años de que la inteligencia artificial pueda superar al ser humano en estos aspectos y es posible que nunca nos supere en creatividad. Las próximas versiones se centrarán en lo que podríamos llamar sentido común.

–Le han concedido el premio de “Langreano del Año”.

–Lo recogeré en septiembre. Es un premio que recibo con muchísimo cariño e ilusión. Entiendo que es un reconocimiento a una actitud emprendedora y es todo un honor. Quiero intentar no perder la relación con Asturias, con Las Cuencas y aportar mi granito de arena a un sector que ya es supone el 20% del PIB español y que se espera que supere el 40 en unos años. Estamos a las puertas de una revolución, de la llegada de la fábrica del futuro. En todo eso Asturias va a tener mucho que decir.

–¿Qué debe hacer la región para impulsar el emprendimiento?–

En Asturias hay mucho talento. Se acaba de sacar una ley de emprendedores que permitirá que regiones como que el Principado pueda acoger a este tipo de trabajadores. Estamos ante una transformación y Asturias no debe quedarse al margen. Creo que hay que apostar por el talento digital. Hay una herramienta, que son los fondos de reconstrucción que hay que aprovechar para plantear una reindustrialización de la región.

–¿En qué sectores hay que apostar?

–Tecnologías emergentes como la robotización.

–La revolución que persigue Asturias parece ser energética, sobre todo centrada en el hidrógeno verde.

–Yo creo que la sostenibilidad es importante, pero necesita de la digitalización para que funcione. La gestión de los recursos energéticos va a requerir de más procesos digitales que los hagan más y más eficientes y que permitan ver dónde se van a destinar los recursos.

–¿Volverá a Asturias? ¿A emprender?

–La familia la tengo allí y es un sitio del que creo que nunca me fui del todo. Es un sitio donde me gustaría ayudar al talento emergente y aportar. Asturias me ha dado mucho y me gustaría devolvérselo algún día.

–Un consejo para los emprendedores.

–Lo importante es jugártela, soñar fuerte y querer aprender todos los días. Salir adelante requiere sacrificio y permanecer fiel a tus valores.