El Parlamento de la UE rechaza la reforma del comercio de emisiones

La industria española puede cantar su primera victoria, aunque sea parcial y no definitiva. El Parlamento Europeo, por falta de acuerdo, ha aparcado el endurecimiento del régimen de comercio derechos de emisión de CO2. Los diputados del Comité de Medio Ambiente de la Eurocámara pretenden que las industrias reduzcan aún más sus emisiones e inviertan en tecnologías bajas en carbono. En esa línea, el comité había aprobado–con 62 votos a favor, 20 en contra y 5 abstenciones– un informe que planteaba que las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO2 se eliminen gradualmente a partir de 2026 y desaparezcan para 2030. La medida mete más presión a sectores claves para Asturias como la siderurgia, pero el Pleno la ha rechazado, aunque no de una manera frontal, por lo que Medio Ambiente pretende reelaborar su propuesta y volver a presentarlo.

En el seno del parlamento había acuerdo para adelantar el fin de la gratuidad de los derechos de emisión, pero solo hasta 2034. La mayor parte de los diputados aceptaron ese nuevo calendario, propuesto en una de las enmiendas presentadas. Sin embargo, dicha enmienda incorporaba otras medidas con la que varios grupos políticos no estaban de acuerdo. Así, el texto final no obtuvo la mayoría suficiente para superar el primer trámite político de la iniciativa del pacto verde. Ante el fracaso del tema central de la mañana, se retiró el otro asunto capital para la industria asturiana: el "ajuste en frontera". Ante el calendario verde europeo, las industrias comunitarias se ven en desventaja ante las regiones que no tienen imposiciones climáticas, por lo que la UE planteaba una suerte de arancel que gravaría los productos que no cumplen con requisitos climáticos similares a los europeos. El "ajuste en frontera", al igual que el fin de la gratuidad de las emisiones, también volverá a la Comisión de Medio Ambiente.

Las medidas, pese a no haber prosperado en su primera intentona, volverán al Pleno tras su reelaboración por los miembros del comité. Sin embargo, su aprobación tendría un camino complicado por delante pese a recibir luz verde de la Eurocámara. La nueva normativa debería someterse a una negociación con el Consejo de Europa, cuya posición (según apuntan fuentes europeas) sería opuesta a las pretensiones de la Comisión de Medio Ambiente.

El visto bueno de la mayoría parlamentaria a adelantar el fin de la gratuidad a 2034 puede dar una pista de por dónde irán las negociaciones sobre los próximos meses. 2030 es, "demasiado pronto" para la mayoría de los representantes en Europa, pero 2036 no parece una fecha inamovible.