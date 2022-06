No son recortes, pero Europa empieza a mandar señales de que no todo vale para salir de la pandemia. Las reglas fiscales están suspendidas y no habrá límites, pero la Comisión Europea ya empieza a mandar mensajes a los gobiernos más endeudados. Desde Bruselas recomiendan ahora para 2023 que todos los países con deudas elevadas, como es el caso de España, empiecen a moderar el gasto. El gobierno de Pedro Sánchez pretendía aplicar el próximo año un presupuesto todavía más expansivo que el actual, subiéndolo en unos 24.000 millones de euros. La recomendación europea implica que los desembolsos corrientes no superen en 2023 el crecimiento potencial de la economía en el medio plazo. Según la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), para cumplir con el consejo de los responsables económicos europeos habría que rebajar las expectativas de incremento de gasto en unos 7.500 millones de euros.

Pero España tiene un problema con las pensiones, que suponen buena parte del gasto corriente del Estado. El plan original de los ministerios de Hacienda y Economía era incrementar el gasto corriente un 3,7% el próximo año. La recomendación de Bruselas, si el gobierno español acata las nuevas directrices, dejaría ese posible incremento en el 3%. Las pensiones, por sí mismas, suponen cerca de un tercio del gasto estatal y se pretenden revalorizar en función del IPC. Las previsiones más optimistas dejan la inflación en el 6%. La voluntad del gobierno de blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y el envejecimiento progresivo de la población, que aumentará en 2023 el número de pensionistas, obligarían a sacar la tijera en las previsiones de otras partidas gasto corriente. Los otros dos tercios de los desembolsos corrientes del Estado deberían compensar unas pensiones que, de seguirse con el plan actual, se van a disparar. Mientras no hay sanciones y las directrices europeas son recomendaciones, los países suelen desoír los consejos de Bruselas. Ahora, sin embargo, la Comisión Europea tiene una baza: ligar esta contención del gasto al reparto de los fondos Next Generation. Si la UE se pone firme con la contención del gasto, el Gobierno puede verse contra las cuerdas en vísperas de unas elecciones, forzado a decidir entre incumplir su promesa a los pensionistas o renunciando al maná euro para reactivar la economía. En principio, según adelanta el diario “El País”, España tratará, al menos sobre el papel, de acercar posturas con las recomendaciones de Bruselas, aunque sin llegar a cumplirlas al cien por cien. Desde el gobierno de España no se espera que la Comisión se muestre muy exigente con los cumplimientos de ningún estado miembro dado el contexto de incertidumbre actual.