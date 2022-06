Adrián Barbón, sobre la "oportunidad" de los fondos de la UE: "No perderemos un euro"

Empresarios y políticos coinciden en que los nuevos fondos europeos son una «oportunidad» que Asturias no puede perder. Los primeros ven que la gestión es «lenta», la tramitación «engorrosa» y sus efectos todavía no se dejan ver. Los segundos, con el presidente del Principado, Adrián Barbón, a la cabeza, utilizan las cifras oficiales para defender la buena gestión del gobierno de la región. Barbón se dirigió ayer a los empresarios en un acto organizado por Deloitte y APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) para asegurar que Asturias «no va a perder el tren», que el objetivo es «no perder ni un solo euro» y que, –«para disgusto de los agoreros»– el Principado es la segunda región del país con mejores datos de ejecución de las ayudas. «Parece que si la cuestión era subir o no al tren a tiempo, lo hemos logrado con un buen asiento en primera», señaló Barbón.

Las jornadas técnicas sobre los fondos europeos comenzaron con una explicación de una de las expertas en esta nueva línea de fondos de Deloitte, Patricia Delgado. La consultora explicó el porqué de esa diferencia de percepción entre las administraciones y los empresarios, representantes de la «economía real». Las administraciones justifican ante Europa su trabajo aprobando líneas, licitando o convocando subvenciones, pero eso no significa que el dinero llegue a las empresas. De los 69.528 millones comprometidos ya por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) solo 2.000 han llegado a las empresas, según explicaron desde Deloitte. En Asturias y el resto de autonomías ocurre algo similar. Según los datos del portal de transparencia del Principado, el gobierno autonómico tiene 496,1 millones asignados, de los que ha ingresado 350,1 y «en ejecución» 144,8. Dentro de esta partida solo tiene compromisos de pago por 2,3 millones. Las convocatorias están abiertas, pero no terminan de resolverse y, como apuntaban ayer desde la consultora, «estamos a mitad de camino», puesto que el mecanismo comprende los años 2021, 2022 y 2023. Los especialistas de Deloitte, sin embargo, apuntaron que la administración «está empezando a coger ritmo», aunque señalaron que el riesgo de que las partidas no se ejecuten al cien por cien «son muy altas». La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, utilizó el título de la jornada “El impacto de los fondos Next Generation en Asturias”, celebrada ayer en el Balneario de Las Caldas, para convertirlo en una pregunta. Su respuesta es que “el impacto está por ver”. A ojos de la presidenta de la patronal, los fondos solo podrán ser “motivo de celebración” cuando estén “ingresados y ejecutados”, pero sí reconoció que se tratan de una “gran oportunidad” aunque le preocupe que «no lleguen a la empresa con la rapidez y la fluidez deseables». María Jesús Menéndez, de Caixabank, reconoció que hay “mucha información, muchos trámites y, eso, hace que la gestión de los fondos sea engorrosa, complicada y laboriosa”, pero animó a los empresarios a “intentarlo” y, puntualizó, que “todo va cogiendo ritmo”, en referencia a los tiempos de la administración. Entre los temas capitales de la jornada se colocaron el hidrógeno verde y la transición energética. El Consejero de Industria, Enrique Fernández, apuntó que este era el modelo perfecto para conjugar los dos grandes valores de Asturias: «El paraíso natural y el industrial». Otro de los participantes en las jornadas, Jesús Alonso, CEO de IDESA, llamó a apoyar de manera conjunta el proyecto de ArcelorMittal para sus acerías de Gijón y Avilés, fundamental para el futuro de la región. Según adelantó el consejero, en el horizonte está un «PERTE siderometalúrgico o metalúrgico» que sería el que amparará las inversiones de la descarbonización de la primera empresa de Asturias. Como guiño a los empresarios, el presidente del Principado reiteró su compromiso de lucha contra la burocracia y anunció una política de «puertas abiertas» a la iniciativa empresarial.