El precio de la vivienda en Asturias ya sube al ritmo de antes del estallido de la burbuja

El mercado inmobiliario se está recalentando. En Asturias se han registrado en los últimos meses cifras de compraventa de viviendas y de concesión de hipotecas que no se daban en la última década. Esta vitalidad se ha trasladado a los precios. Durante el primer trimestre del año los precios de la vivienda en Asturias se incrementaron un 7,3% anual según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para encontrar una subida mayor hay que retroceder hasta el cuarto trimestre de 2007, junto antes de que estallara la burbuja inmobiliaria.

La estadística de precios, conocida ayer, es la última que muestra el aumento de temperatura en el mercado inmobiliario. El mercurio ya había alertado de fiebre en las últimas semanas con las estadísticas de compraventas e hipotecas. En marzo, Asturias superó las mil compraventas de viviendas al mes (un total de 1.068) por primera vez desde febrero de 2011 y la cuantía de las hipotecas no ha dejado de subir. El último dato disponible, el de marzo, sitúa el capital medio en los créditos hipotecarios en Asturias en 108.790 euros, una cifra que no se daba desde 2010. Se adquieren muchas viviendas con respecto a años precedentes, los compradores se hipotecan más y los precios no dejan de subir. La situación de Asturias coincide con la registrada en el conjunto de España, donde la subida de precios de las viviendas es incluso mayor, del 8,5% anual.

“Nos encontramos ante un nuevo boom por comprar, aunque ahora la situación es diferente: ya no hay exceso de producto sino escasez de stock. Los ciudadanos han comprado tantas viviendas en un periodo de tiempo tan corto que el mercado se ha quedado prácticamente vacío. Además, el momento de crisis en occidente ha provocado encarecimientos en el precio de los materiales de construcción ocasionando que la oferta de obra nueva se esté ralentizando y tardando mucho más de lo habitual en llegar al mercado. Estos factores propician un gran desequilibrio entre oferta y demanda, lo que supone una gran problemática que provoca fuertes subidas de precios y dificulta el acceso a la vivienda” explicó María Matos, directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa.

En Asturias, esa escasez de oferta que está empujando los precios se nota en las zonas donde hay más demanda. «En el centro de Oviedo y en zonas de Gijón como La Arena, Viesques, Poniente o El Bibio, los pisos que salen al mercado se venden de inmediato. Al igual que las tipologías de viviendas más demandas tras la pandemia, pisos con terraza y chalés», señaló Katia Domingo, presidenta de Asocias, asociación de agencias inmobiliarias de Asturias. No obstante, Domingo señaló que los datos del primer trimestre del año pueden ser excepcionales «porque se aceleraron las compraventas de viviendas ante los anuncios de subidas de tipos en las hipotecas a partir del mes de abril».

Sin embargo, María Matos, directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa, señaló que el precio de la vivienda seguirá subiendo «por dos razones principales: la gran demanda latente por mudarse a un hogar que se ajuste más a las necesidades y la alta rentabilidad del activo inmobiliario como valor refugio para grandes y pequeños inversores frente a la inflación desbocada y en un contexto de incertidumbre provocado por una guerra en occidente que no cesa. Estos factores hacen que la demanda crezca a un ritmo más rápido que la oferta, lo que genera que los precios continúen al alza”.

En Asturias los precios aumentaron entre enero y marzo el 1,9% con respecto al trimestre anterior y el 7,3% en la comparativa anual según el INE.