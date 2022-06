El presidente Adrián Barbón sobre los fondos europeos: “No queremos perder ni un solo euro”

Empresarios y políticos coinciden en que los nuevos fondos europeos son una “oportunidad” que Asturias no puede perder. El presidente del Principado, Adrián Barbón, dice que para disgusto de los “agoreros” el Principado “no va a perder el tren” del maná europeo y que la voluntad de la región es “no perder un solo euro”. En un encuentro con representantes empresariales organizado por Deloitte y la asociación APD el presidente anunció que el ejecutivo asturiano va a llevar a cabo una política de puertas abiertas con las empresas. Antes, el Consejero de Industria, había hecho balance de los números y gala de que Asturias es la segunda comunidad que mejor está ejecutando los fondos, tal y como señaló la vicepresidenta Nadia Calviño en una intervención en el Senado.

Los empresarios que se fueron subiendo al estrado durante los coloquios programados durante la jornada, en cambio, creen que el dinero está tardando en llegar a la economía real. La experta en fondos europeos de Deloitte Patricia Delgado lo explicaba de la siguiente manera: Los fondos europeos se articulan por una doble vía: los hitos y los desembolsos. Dos acciones de las administraciones que pueden parecer equivalentes, pero que no son comparables. A día de hoy, España se encuentra a la mitad del camino de la gestión de los fondos europeos Next Generation, que en España han venido a articularse a través del Mecanismo de Transformación y Resiliencia (MMR). El objetivo inmediato de las administraciones es cumplir con los hitos que le marca Europa: publicar licitaciones, convocatorias de subvenciones y hacer transferencias a las entidades locales y autonómicas. Pero eso, puntualiza, no implica la llegada del dinero a las cajas de las empresas, lo que viene a ser ejecutar los desembolsos. “Actualmente a la economía real han llegado unos 2.000 millones de euros y se han visto beneficiadas unas 6.000 empresas. Solo en el primer tramo de los fondos, en 2021, el gobierno recibió 10.000 millones. La ejecución de los fondos es “lenta”, coinciden los agentes económicos. En Asturias se sigue el mismo esquema que a nivel nacional: las cuantías que aúpan a Asturias al segundo puesto del ranking son los millones que tiene en ejecución, no los montos que ha ejecutado. Desde Deloitte reconocen que el riesgo de que los flujos de caja no cumplan las expectativas en 2023 son “altas”. Aunque los dirigentes del despacho apuntan que, en los últimos meses, las administraciones están acelerando en su gestión. Un motivo de celebración que hace que, los fondos, que ilusionaron al empresariado tras su anuncio, vuelvan a despertar el interés de buena parte de las empresas.

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, utilizaba el título de la jornada “El impacto de los fondos Next Generation en Asturias” para convertirlo en una pregunta, su respuesta es que “el impacto está por ver”. A ojos de la presidenta de la patronal, los fondos solo podrán ser “motivo de celebración” cuando estén “ingresados y ejecutados”, pero sí reconocía que se trataban de una “gran oportunidad”.

El socio de Deloitte responsable de la zona norte, Javier Giralt, señalaba en la apertura del acto que la economía se enfrenta hoy a una “tormenta perfecta” al sumar los efectos de la pandemia, la guerra, la crisis de los materiales y la inflación. Desde el despacho ven los fondos Next Generation como un antídoto que, además, sea capaz de transformar el tejido productivo español. El socio de Deloitte señalaba la cronología del estado de ánimo de las empresas respecto de las ayudas europeas: primero expectación, después frustración por su tardanza y, ahora, vuelve la expectación.

María Jesús Menéndez, de Caizabank, reconocía que hay “mucha información, muchos trámites y, eso, hace que la gestión de los fondos sea engorrosa, complicada y laboriosa”, pero le responsable de la entidad bancaria animaba a los empresarios a “intentarlo”. Menéndez apuntaba que uno de los objetivos prioritarios del banco es que el tejido económico español aproveche la oportunidad que suponen los fondos y, puntualizaba, que “todo va cogiendo ritmo”, en referencia a los tiempos de las administraciones.

Las jornadas, que tuvieron lugar en el Balneario de las Caldas (Oviedo), tuvieron una mesa específica dedicada a la digitalización en la que participaron Juan Acuña (Másmovil), Pablo Martín (Izertis), José María Santiago (Deloitte) y Daniel Fernández (Ascensores TRESA). Los empresarios señalaron la necesidad de digitalizar el tejido productivo español y asturiano para “no quedarse atrás”. Los dirigentes de Telecable y la tecnológica gijonesa coincidieron en pedir un cambio cultural que fomente la digitalización más allá de las ayudas de Bruselas. Los responsables de estas dos empresas, además, criticaron también la burocracia. Acuña denunciaba que “hasta los políticos” se dan cuenta del fallo del modelo citando para ello un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA en el que los alcaldes de Oviedo, Gijón y Avilés se lamentaban por la dificultad de ejecutar inversiones en un país en el que sobra el papel.

Barbón, durante su intervención en el almuerzo empresarial, hizo gala de la lucha de su ejecutivo contra la burocracia a través de leyes como la de medidas urgentes o la de proyectos estratégicos, llamadas a aligerar los trámites necesarios para el desarrollo de la región. Barbón llamó a actualizar todo el modelo productivo asturiano de la mano del mundo empresarial y a través de los fondos europeos. Sin la transformación verde, señaló el socialista, la industria asturiana “estaría condenada a desaparecer”.

La sostenibilidad, tan conectada con los fondos de Europa, fue otra de las piedras angulares de la jornada. En la segunda mesa de trabajo participaron Nuria Menéndez (Orovalle), Jesús Alonso (IDESA, Grupo Daniel Alonso) y Gregorio Rabanal (HUNOSA). Los empresarios señalaron que estamos “ante un cambio de era”. Alonso, que se dice converso a la política climática, alertaba de que el primer riesgo del cambio climático será “económico”. Para contener el cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles están diseñados buena parte de los mecanismos de los nuevos fondos europeos. Sin embargo, este grupo tampoco está del todo conforme con la gestión de los fondos. La responsable de la empresa minera lamentó que los fondos no se ajusten a la realidad de las empresas de cada territorio y, Alonso, apuntaba que su empresa no confiaba en estas ayudas: “Nuestro sector va muy rápido y no podemos esperar a que los proyectos nos los financien los fondos, nuestra competencia es asiática y nos pondría en una desventaja competitiva”.

Los expertos en sostenibilidad remarcaron la importancia de las inversiones en hidrógeno y en las tecnologías de captura de CO2. El presidente de Hunosa sí apuntó que los fondos van a tener “una relevancia importante en la transición energética”, ayudando a consolidar tecnologías en desarrollo para hacerlas más competitivas en el futuro. El CEO de Idesa, así, urgía a la necesidad de desarrollar el hidrógeno verde como vector energético y conseguir para esta tecnología precios competitivos en 2030.