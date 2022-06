“Ya estamos perdiendo contratos por falta de trabajadores”, dicen las tecnológicas asturianas

Las empresas tecnológicas asturianas empiezan a rechazar contratos por falta de personal. El director del Clúster TIC de Asturias, Enrique Jaimez, cifra en 1.500 los puestos de trabajo que necesitan las compañías del sector radicadas en la región: 400 analistas y diseñadores de software, 350 programadores, 200 analistas y diseñadores web, 160 administradores de sistemas, 310 analistas de redes informáticas y 80 técnicos en informática de gestión. Necesidades que urgen porque, como lamenta, el “coste de oportunidad” está siendo alto. Las empresas asturianas no se presentan a concursos porque saben que no tienen la plantilla suficiente para asumir todos los contratos y, queriendo crecer, no pueden. El negocio va viento en popa, pero no encuentran perfiles formados que den respuesta a sus necesidades para crecer.

Pablo Martín, CEO de la tecnológica Izertis, explicó ayer que Asturias y, España en general, están sufriendo una “carencia de talento” o, por lo menos, un desajuste con las necesidades del mercado. No hay ingenieros suficientes. Izertis ha abierto una oficina en Colombia que funciona, exclusivamente, como centro de recursos humanos para sus instalaciones españolas. Contratan allí para nutrir de personal a sus oficinas en Asturias, “con todo lo que conlleva en materia de permisos y costes”, señaló el responsable de Izertis Martín reclamó ayer en una mesa redonda sobre digitalización una reforma profunda del sistema educativo desde la base. “Hay que fomentar el uso de la tecnología en los jóvenes y dotar a las universidades de recursos para formarlos”, señaló el empresario. Martín negó también la crítica de los sindicatos, que dicen que la falta de empleo en las empresas se debe a unas malas condiciones salariales, y aseguró que el sector TIC paga “más que la media”. Jaimez coincidió con el presidente de Izertis, pero destacó que el problema necesita actuaciones simultáneas en el corto, en el medio y en el largo plazo. De manera urgente, la única solución pasa por captar el “talento existente” contratando en el extranjero o tratando de recuperar el talento asturiano que la región ha ido exportando durante años. En el medio plazo, el Clúster apuesta por potenciar las carreras de ciencias y los estudios de ingeniería, aumentando plazas y dotando de recursos a la universidad. Y, por último, desde las tecnológicas llaman a una reforma social profunda. Según el director general del Clúster TIC, la demanda de trabajo de las tecnológicas es una oportunidad para crear empleos de calidad y actividad en Asturias.