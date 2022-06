“Lo que la Eurocámara aprobará en dos semanas será sustancialmente mejor”

Jonás Fernández (Oviedo, 1979), europarlamentario asturiano por el PSOE, es portavoz del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

–¿Ya es inevitable que no prospere la propuesta menos exigente de la Comisión Europea, que planteaba el fin de los derechos gratuitos para 2036?

–En el parlamento sí. Esto ya es inevitable. Hubo enmiendas para fijarlo en 2032 y 2034 pero no hubo ninguna que abogara por 2036. El miércoles ganó la propuesta de 2034 del comité de Industria, que fue la que yo voté, pero la mayoría de mis compañeros se sumaron con los Verdes para defender la de 2032. Susana Solís criticó a los socialistas europeos por votar 2032 pero ella votó lo mismo. Antes de criticar a los socialistas debería saber lo que estaba votando. El rechazo en la votación global a todo el documento (los que defendían la opción 2032 votaron en contra porque se enfadaron con su derrota, y la extrema derecha hizo lo mismo porque está en contra de toda regulación) obligó a devolver el texto y a empezar de nuevo. Se volverá a votar a fin de este mes.

–¿Qué prevé que ocurra?

–Ya logramos quitar la propuesta de 2032. Confiemos en que se consiga llevar la fecha lo más lejos posible. Lo previsible es que el comité de Medio Ambiente del parlamento haya tomado nota del rechazo a su propuesta para 2030, y también de la derrota de la enmienda que optaba por 2032. El comité perdió casi todas las enmiendas. Espero que quienes ahora están negociando se pongan de acuerdo y que formulen una propuesta intermedia entre 2032 y 2034. Creo que lo que vayamos a aprobar en dos semanas será sustancialmente mejor.

–¿Por qué en el parlamento nadie asumió la posición de la Comisión Europea?

–El parlamento siempre es más ambicioso en cuestiones ambientales que la Comisión Europea. En todos los grupos parlamentarios, de modo transversal, se ha querido ir más allá que la Comisión Europea. Pero luego habrá que negociarlo con el Consejo Europeo. Se podría optar por una pendiente de caída de los derechos más lenta al principio y que luego se acelere para acabar antes de 2036, aunque, aun así, en el cómputo global del periodo, esta fórmula podría permitir más derechos gratuitos que con la propuesta de la Comisión. De hecho, esto es lo que ocurría con la propuesta del Comité de Industria, que postulaba el fin en 2034 –y que yo apoyé– respecto a la de la Comisión, aunque ésta demorase el proceso hasta 2036.

–¿Intuye cuál es la posición del Consejo Europeo?

–Creo que la mayoría está con la posición de la Comisión Europea de esperar a 2036 para terminar con los derechos de emisión, aunque no tengo plena certeza. Pero no se percibe mayor controversia entre los gobiernos de los países miembros sobre la reducción de derechos. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende la posición de la Comisión Europea y esperar a 2036. Las negociaciones entre los dos colegisladores (el Parlamento y el Consejo Europeo), con la aportación de la Comisión Europea ( el llamado Trílogo), comenzarán a la vuelta del verano. Luego lo que acuerden tendrá que ser ratificado de nuevo por el pleno del parlamento y por el Consejo Europeo.

–¿Cuál es la magnitud del desafío para la industria, caso de la asturiana?

–Es un reto, sin duda. Pero también estamos negociación el mecanismo de ajuste en frontera, que le será favorable. Este será un cambio trascendental para la industria. Hay que garantizar que pueda competir en igual de condiciones con industrias extracomunitarias que no asumen costes por el CO2 que emiten. El ajuste en frontera tiene que combinarse con una reducción de los derechos gratuitos porque, de no hacerse así, se estará dando un doble apoyo por el mismo hecho. El ajuste en frontera no se llegó a votar el miércoles. La propuesta se retiró para aplazarla a la vista de lo ocurrido con los derechos de emisión. La pretensión es que este arancel ambiental esté en fase piloto entre 2023 y 2028 para la introducción del mecanismo, acompasándolo con la reducción de derechos, y que se empiece a tasar a partir de 2026, 2027..., según varias propuestas.

–¿Será suficiente?

–Bueno, también tenemos todos el dinero de los fondos europeos y el plan nacional de Recuperación y Resiliencia (es lo que va a hacer ArcelorMittal en Asturias con una gran inversión para descarbonizar la siderurgia asturiana), así como del mecanismo de transición justa para adaptarnos tecnológicamente.

–¿Hay fractura entre los países del Norte y del Sur de Europea también en este asunto?

–Sí. Los países del Norte (y estoy pensando en los escandinavos, no en Alemania) y probablemente Holanda están muy comprometido con una transición energética muy rápida. El resto (incluida Alemania, pese a la presencia de los Verdes en el Gobierno) plantean un plan también ambicioso pero más pragmático. Pero estas posiciones tampoco son uniformes. Por ejemplo, colegas finlandeses votaron la propuesta del comité de Industria del parlamento.

–¿En qué medida la guerra de Ucrania condiciona la estrategia energética europea?

–El proceso de transición energética debe ser irreversible para reducir la dependencia de Rusia y esto afectará a las inversiones en las distintas tecnologías. El gas alternativo al ruso, como el gas natural licuado, será más caro y las inversiones que se precisan en instalaciones logísticas y de regasificación en Europa mientras se necesite el gas como tecnología de respaldo no se van a poder amortizar. Este coste adicional será un incentivo para que se acelere el proceso de descarbonización.