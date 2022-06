“El resultado que salga de la nueva negociación va a ser mucho peor”

Susana Solís (Avilés, 1971) es uno de los dos representantes asturianos en el Parlamento Europeo. Eurodiputada por Ciudadanos, está adscrita al grupo Renew, sucesor de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE). Su grupo es la tercera fuerza política del Parlamento.

–Está previsto que el calendario del fin de la gratuidad de las emisiones de CO2 vuelve a votarse. El Parlamento no ha sentado una posición, pero parece que hay cierto consenso en adelantar la fecha a 2034. ¿Qué implicaciones tendría para la industria asturiana?

–El voto del pasado miércoles es una irresponsabilidad. A medida que íbamos votando veía que iban saliendo adelante todos los puntos clave para la industria, cuestiones fundamentales por las que llevo luchando desde hace meses, que son vitales para Asturias. El texto final que votábamos era muy bueno porque se incluían enmiendas que recogían las principales peticiones de la industria. Pero los socialistas decidieron votar en contra porque, para ellos, no era lo suficientemente ambicioso. Ahora tendrán que explicarlo porque una cosa está clara: el resultado que salga de estas nuevas negociaciones va a ser mucho peor que al que habíamos llegado. Para la industria asturiana es una mala noticia.

–¿Qué medidas de protección necesita la industria asturiana para poder acometer con seguridad la transición verde?

–Necesitamos dar seguridad jurídica y un marco legislativo razonable para que la industria pueda acometer las inversiones necesarias para descarbonizarse y seguir innovando. De nada sirve que Europa haga el esfuerzo si siguen entrando productos de terceros países que no cumplen con nuestros estándares medioambientales ni pagan derechos de emisión. De ahí que el poner en marcha el mecanismo de ajuste de carbono en frontera sea fundamental para que no haya fuga de carbono, evitar deslocalizaciones y que no se nos vaya el empleo. Una medida muy esperada por la industria para jugar en igualdad de condiciones. La dificultad está en la aplicación de un mecanismo tan complejo como este, que además requiere la retirada gradual de las emisiones gratuitas. Es fundamental que lo vayamos aplicando gradualmente, una vez que aseguremos su correcto funcionamiento y veamos el impacto de la retirada de emisiones. Por eso necesitamos un calendario digerible. Pero hay otros dos aspectos fundamentales: una solución para no poner en riesgo las exportaciones y nuestra competitividad en el exterior y una metodología de asignación de emisiones gratuitas que no lastre la innovación. En el caso del sector del acero, la propuesta inicial era letal y se corría el riesgo de perder de golpe el 40% de las mismas. Todas estas cuestiones fundamentales salieron adelante en el pleno el pasado miércoles.

–¿Qué modificaciones cree que van a incorporar los diputados de la comisión de medio ambiente?

–Hay mucha incertidumbre con respecto al proceso. Lo único que puedo adelantar es que ya se ha incluido en la agenda del próximo pleno en Bruselas del 22 y 23 de junio. Votaremos en paquete el mecanismo de ajuste en frontera, el nuevo fondo social del clima y el mercado de emisiones de CO2. Es muy difícil llegar a mayorías en el Parlamento Europeo y un puñado de votos puede decantar la votación. Se dice que se va a abrir únicamente el calendario, pero lo más probable es que haya que renegociar desde el principio. Yo voy a luchar porque se mantengan las prioridades de la industria.

–¿Puede alcanzarse un consenso entre los parlamentarios que están en contra de acelerar la descarbonización para frenar la iniciativa del comité de medio ambiente?

–El llamado “paquete 55” que ha lanzado la Comisión, (que exige el 55% de reducción de emisiones en 2030) endurece más de 12 legislaciones que afectan al transporte, la industria, la agricultura o la fiscalidad. Pero la posición de la comisión de Medio Ambiente en el Parlamento es incrementar aún más las exigencias para acelerar la transición de una forma injustificada, puesto que no hay estudios que avalen su viabilidad. En el contexto actual de inflación, altos precios de energía e inestabilidad geopolítica es incomprensible exigir más a la industria y a los ciudadanos. En esta transición se debe dar una triple sostenibilidad: medioambiental, económica y también social. No podemos obviar el impacto en las familias y en los ciudadanos más vulnerables. Y, evidentemente, el impacto en los países del Sur que aún no hemos recuperado el PIB prepandemia será aún mayor.

– ¿Cuál es la posición del Consejo? ¿Es posible que se mantengan las fechas marcadas por la Comisión por el derecho de veto de algunos Estados?

–Creo que el Consejo pedirá flexibilizar las fechas. Hay muchos países con industria electrointensiva muy importante (Alemania, Italia, España...) que defenderán mayor flexibilidad, pero también países del Este como República Checa, Polonia o Rumanía, para los que la transición será aún más dura y difícil de llevar a cabo por su alta dependencia del carbón.

–Usted votó a favor de modificar la fecha a 2032. ¿Qué contrapartidas pretendían conseguirse con las enmiendas?

–Yo tenía una línea roja: el calendario para la eliminación de las asignaciones gratuitas que proponía el comité. Comenzaba en 2025 y finalizaba en 2030, esto es irrealizable. Una vez rechazado ese, se votaban otros calendarios más realistas. Yo voté a favor del de 2026-2032 y también del de 2028-2034 que fue el que salió. Además, habían salido adelante todos los puntos clave para la industria, cuestiones fundamentales por las que llevaba meses luchando. Nuestro voto fue a favor del texto. Era muy positivo.

–Lo que no llegó a votarse fueron los tiempos del ajuste en frontera. ¿Cuál será el destino de la votación sobre este mecanismo?

–Esta legislación se debe ver en conjunto, no como elementos aislados. Hay tres reglamentos que van unidos porque deben aplicarse a la vez. La revisión del mercado de derechos de emisión, el ajuste en frontera y Fondo social. Si uno cae, como pasó en el plenario de Estrasburgo, no tiene sentido seguir votando los otros dos. Las fechas van entrelazadas.