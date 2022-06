El consorcio HyDeal ultima un proyecto de movilidad con hidrógeno en Asturias

La alianza industrial HyDeal España (constituida en febrero para proveer de hidrógeno verde a precios competitivos a las factorías de ArcelorMittal y Fertiberia en Asturias, y facilitar la descarbonización de sus procesos industriales) trabaja en otros proyectos en la región para el aprovechamiento del gas que producirá en Castilla y León, y Aragón con destino al Principado, entre ellos un plan “muy ambicioso” para el sector del transporte y la movilidad, y otro para la generación eléctrica con turbinas que quemarán hidrógeno y “garantizarán la estabilidad del sistema eléctrico en Asturias”, afirmó Thierry Lepercq, presidente de la plataforma.

La esperada instalación en el Principado de una fábrica de electrolizadores se anunciará en septiembre o a más tardar en octubre. “Las perspectivas en Asturias son inmensas. Se harán muchas cosas para el aprovechamiento del hidrógeno. Habrá anuncios importantes”, dijo el presidente y portavoz de HyDeal.

El transporte es uno de los sectores que podrán beneficiarse del suministro de hidrógeno a la región en grandes volúmenes y a costes reducidos. En este ámbito, HyDeal negocia un “gran proyecto” que está previsto anunciar en fechas próximas. HyDeal eludió precisar si guarda relación con la alianza creada por Alsa, Duro Felguera, Nortegas y Hunosa para el aprovechamiento de hidrógeno en el sector de la locomoción.

HyDeal establece como objeto crucial del proyecto generar grandes volúmenes de hidrógeno y hacerlo mediante sistemas integrados de producción, de modo que se obtengan economías de escala que permita abaratar este gas y situar su coste a niveles “muy competitivos” y por debajo del precio del diésel en el caso de la automoción y del gas natural para la gran industria.

Otros clientes y usos. El suministro a ArcelorMittal y Fertiberia –socios de HyDeal España junto con HyDeal Ambition (participada por 30 compañías europeas), Enagás y DH2 Energy, y objetivo prioritario del que se considera que será el mayor complejo de hidrógeno renovable e integrado actualmente en marcha– no será un fin excluyente y coexistirá con los flujos a otras industrias y para otros usos.

Los sistemas de calefacción y la generación eléctrica con turbinas son proyectos en los que ya se trabaja y que se prevé anunciar de modo sucesivo a medida que se perfilen.

La fábrica de electrolizadores, cuya implantación en Asturias se confirmará en el plazo de varios meses, no estará integrada totalmente en el proyecto porque se pretende que, además de suministrar estos equipos a HyDeal para la obtención de hidrógeno renovable en Castilla y León y Aragón mediante electrólisis (separación de las moléculas de hidrógeno y oxígeno que componen el agua recurriendo para ello a energía solar fotovoltaica), la planta asturiana podrá suministrar a otros clientes en España o en el extranjero. En la actualidad hay insuficiencia de fabricantes en Europa de estos equipos para la demanda prevista.

La planta, que no requerirá una inversión tan elevada como el proyecto de generación de hidrógeno y su transporte por tubos hasta Asturias, no la acometerá HyDeal en solitario. La alianza está en conversaciones con posibles socios. “Nosotros no somos fabricantes de electrolizadores”, explicó Lepercq, “pero es nuestro plan construir la planta y sus detalles será comunicados en septiembre u octubre”.

Quince implantaciones. El proyecto de generación de hidrógeno para ArcelorMittal y Fertiberia en Asturias, con un presupuesto estimado entre 7.000 y 8.500 millones, contará con quince emplazamientos de plantas fotovoltaicas y electrolizadores, repartidos entre Castilla y León, y Aragón, y que sumarán más de 5.000 hectáreas. Para la primera fase del proyecto están ya “seleccionadas y aseguradas” la mitad de las localizaciones, en las que entre 2024 y 2025 se construirán 6 ó 7 plantas con una capacidad de 9,5 gigavatios de energía solar fotovoltaica y 7,4 gigavatios de electrolizadores. La integración de los dos elementos se considera determinante para abaratar el proceso (el objetivo de HyDeal Ambition, anunciado en febrero de 2021, es producir hidrógeno a 1,5 euros por kilo) y para no tener que recurrir a la red de transporte de electricidad. “En caso contrario, se necesitarían líneas eléctricas muy importantes y hoy no son posibles”, expresó la compañía.

El propósito es que, además de los clientes asturianos ya conocidos y otros potenciales, HyDeal pueda suministrar a otros consumidores de hidrógeno en Aragón y Castilla y León, aunque “no todos serán accionistas” del proyecto.

Ingenierías. La decisión de HyDeal es trabajar en el proyecto con las cuatro ingenierías seleccionadas en mayo: la gijonesa TSK como supervisora y coordinadora del proyecto, y las también multinacionales Técnicas Reunidas, Vinci y Power China, que harán el diseño básico. Aunque estas tres competirán con sus propuestas y soluciones técnicas para elegir, de entre ellas, las más óptimas (“necesitamos plantas fotovoltaicas y electrolizadores muy eficientes”), la decisión es seguir trabajando con todos estos proveedores a lo largo del proyecto: “El tamaño y la complejidad del proyecto es tal que lo lógico es trabajar con varias ingenierías”, señaló el presidente de HyDeal.

Antes de que acabe septiembre se prevé tener el diseño básico y los contratos se esperan firmar a fin de año. En octubre habrá una “decisión financiera importante” y a comienzos de 2024, una vez que se obtengan los permisos de las administraciones, se confía en iniciar la construcción. La primera producción de hidrógeno se obtendrá en 2025 y el proyecto, tal y como está concebido, estará finalizado en 2028.