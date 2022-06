El perceptor del ingreso mínimo tendrá incentivos para trabajar

El Gobierno aprobará “en las próximas semanas” el nuevo reglamento que permitirá desplegar incentivos al empleo para aquellas personas que estén percibiendo el ingreso mínimo vital (IMV). Esta es una de las reformas pendientes para mejorar la inserción laboral de los beneficiarios de la renta mínima estatal y su entrada en vigor es inminente, según adelantó el ministro José Luís Escrivá.

Un total de 1,2 millones de personas (o 461.000 hogares, de los que casi 13.000 son asturianos) reciben la renta mínima estatal. Para acabar de perfilar el IMV quedan pendientes dos reformas. Por un lado, el sello social para las empresas y entidades que contraten a estas personas. Y, por el otro, los incentivos al empleo para favorecer que dichos beneficiarios no duden en aceptar un empleo y declinen quedarse en paro y cobrando la renta mínima. Este segundo elemento ha sido señalado por distintos economistas como uno de los elementos clave para evitar la denominada como “trampa de la pobreza”, es decir, que los beneficiarios se queden cobrando un subsidio de baja cuantía y no salga de esta nunca. La Cámara de Comercio de Oviedo reclamó la semana pasada “mecanismos” para no convertir el ingreso mínimo en “una bolsa permanente”.

Actualmente si una persona está percibiendo el IMV tiene la obligación de firmar una declaración responsable conforme está buscando de manera activa empleo. Una vez lo encuentra, no para de cobrar automáticamente el ingreso mínimo, sino que debe informar a la Seguridad Social y su prestación se ve recortada, en tanto que ya está percibiendo otros ingresos vía sueldo. Ahora Escrivá, para hacer menos atractiva la opción de renunciar a dicho empleo ante el recorte de la renta mínima, habilitará que dicho recorte no sea proporcional al sueldo ingresado, para dotar de más ingresos a los beneficiarios durante un periodo de tiempo.

Autónomos. El Ministerio de Inclusión remitió a las organizaciones de autónomos el texto preliminar de la reforma de su régimen. Hay movimientos en las tablas de cotización respecto a anteriores propuestas, subiendo la cuota máxima a 565 euros y dejando la mínima en 245 euros.