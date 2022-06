La electricidad sube, pese al estreno del tope al gas, a causa de la ola de calor

La entrada ayer en vigor de la llamada “excepción ibérica”, por la que Unión Europea permite a España y a Portugal limitar el precio del gas natural en el proceso de generación eléctrica, supuso la caída del precio medio de la energía eléctrica para hoy en 48 euros el megavatio / hora en el mercado mayorista, al pasar en la subasta desde los 214,56 euros de la víspera a 165,59. Se trata de un descenso del 22,82%. Sin embargo, el precio medio real para la jornada de hoy se situará en 224 euros (el 4,67% por encima del martes) porque, a los 165,59 de la subasta hay que sumar la compensación a las plantas de generación que consumen gas (los ciclos combinados) por la diferencia entre los 40 euros por megavatio que se les reconoce y el coste real del combustible. Esta compensación supondrá para los usuarios un coste adicional de 59 euros.

El tope del gas que permite “la excepción ibérica” supone que las energías generadoras de electricidad que no consumen gas, y que no incurren por ello en su coste (nuclear, eólica, solar e hidráulica), no podrán ser remuneradas –como sí ocurría hasta ahora– al precio que se remunere a los ciclos combinados. Pero los ciclos combinados, que sí consumen gas, deberán ser compensados por el coste real.

La ola de calor está disparando el consumo de energía por los sistemas de refrigeración y esto ha neutralizado el abaratamiento de la subasta porque la mayor demanda ha coincidido con una insuficiencia de la contribución de las energías eólica e hidráulica, lo que ha disparado el consumo del gas, que es la energía de respaldo y la más cara. Ayer, el gas cotizaba para hoy en España con una subida hasta los 85,65 euros el megavatio. El coste del gas se amplifica en la electricidad porque se necesitan dos unidades de gas para generar una de luz. Esto supone que los megavatios de luz generados con gas alcanzarán hoy un coste de unos 171 euros.

Se estima que, de no haber entrado ayer en vigor la “excepción ibérica”, el precio mayorista de la electricidad hubiese alcanzado hoy los 235 euros, once euros más (el 4,9% por encima) que el precio que se abonará por término medio tras sumar al precio mayorista la compensación a los ciclos.

El precio mayorista (más la compensación a las centrales de gas) repercute directamente sobre el 40% de los clientes domésticos (unos 11 millones de usuarios abonados a la tarifa regulada o PVPC) y el 70% de la industria, que tienen sus tarifas referenciadas al precio al por mayor. Para el resto (unos 19 millones de familias más negocios diversos) la repercusión de topar el gas se irá produciendo a medida que se revisen –al término del periodo pactado– las condiciones de sus contratos en el mercado libre.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, dijo ayer en la Junta que, aun con la transición energética y cierre de térmicas, Red Eléctrica de España (REE), el operador de la red de transporte de electricidad, garantiza el suministro en Asturias.