Los asturianos pagan más por la gasolina y la luz que antes de las rebajas del Gobierno

El Gobierno aprobó las prometidas rebajas de la electricidad y los carburantes, pero los asturianos pagan más por encender la luz y repostar que antes de que se aplicaran las medidas. La escalada de precios no cesa.

El pasado martes entró en vigor el tope al gas, pero desde entonces el precio de la electricidad no ha dejado de aumentar. Los clientes domésticos con tarifa regulada PVPC –casi cuatro de cada diez– y buena parte de la gran industria de la región han sufrido en tres días un encarecimiento de la electricidad de más del 24% al pasar de un precio del mercado mayorista de 214,05 euros el megavatio hora a un precio de 266,38 euros resultado de sumar al precio del mercado mayorista para hoy (177,9 euros) la compensación que recibirán las centrales de ciclo combinado (88,48 euros) para hacer que su aprovisionamiento de gas natural no pase de los 40 euros por megavatio hora (el llamado tope al gas). Según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica, de no ser por el tope al gas, el precio habría rozado los 300 euros el megavatio hora y la medida ha significado una rebaja del 12,6%.

La ola de calor que está sufriendo el conjunto de España ha disparado la demanda de electricidad y ha aumentado el peso de las centrales de ciclo combinado en el mix energético diario en un contexto de baja generación hidráulica, eólica y también solar debido a la calima. Según datos de Enagás, el operador del sistema, la demanda de gas natural para generación de electricidad alcanzó el miércoles los 764 gigavatios hora (GWh), por encima del récord de 754 GWh alcanzados el 20 de junio de 2008.

El aumento en el precio internacional del gas también ha contribuido a diluir la eficacia del tope aprobado por el Gobierno. El precio del gas natural TTF para entrega en julio en el mercado holandés, que se utiliza como referencia, subió ayer más de un 14 % y supera los 130 euros por megavatio hora (MWh), después de que el gigante ruso Gazprom anunciase ayer que reducirá en otro 33 % la capacidad de suministro de gas a Europa por el gasoducto Nord Stream I.

Todos esos factores hacen que clientes del mercado regulado de la electricidad paguen más pese al tope al gas. Los del mercado libre, mayoría en Asturias, no sufrirán variaciones hasta que renueven sus contratos.

De lo que nadie se libra es del encarecimiento del combustible, que sigue su escalada con precios récord. En las estaciones de servicio asturianas se paga por el litro de gasolina de 95 una media de 2,187 euros, lo que supone 0,352 euros más que el 31 de marzo, la víspera a la entrada en vigor del descuento de 0,20 euros aprobado por el Gobierno. La rebaja se ha diluido en el caso de la gasolina y está a punto de hacerse con el gasoleo, cuyo litro se paga en Asturias a una media de 2,068 euros, 0,182 más que antes del descuento.

La escalada no cesa y el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, señaló ayer que no es descartable “ver precios de 3 euros/litro este verano”.