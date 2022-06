“Como región pequeña, Asturias podría permitirse una fiscalidad más atractiva”

Pedro Sainz de Baranda Riva (Gijón, 1963) dirigió la multinacional Otis Elevator y es presidente y fundador de Sainberg Investments. Consejero de Naturgy, Gestamp y TK Elevator, preside también “APQ” (Asturias Patria Querida), la asociación de asturianos influyentes que otorga cada año con el Banco Sabadell Herrero el premio empresarial “José Luis Álvarez Margaride”, concedido este año a Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán. La entrega se celebra hoy en Gijón.

–¿Cómo ve la situación de Asturias?

–Es un poco preocupante la pérdida relativa de Asturias respecto al entorno. En los años 70, Asturias aún era más rica que la media en PIB per cápita, pero desde las reconversiones ha ido perdiendo peso y hoy está el 10% por debajo de la media porque Asturias ha crecido menos que España. Aunque el nivel de vida en la región ha subido respecto a los años 70, lo ha hecho menos que el entorno. Otro indicador preocupante es la pérdida demográfica. De 1,1 millones de habitantes en los años 80 hemos perdido 70.000 habitantes. Otra singularidad es la gran dependencia del sector público. Tenemos 270.000 pensionistas y con las prestaciones más elevadas después de las del País Vasco. Las pensiones equivalen al 25% del PIB. Un 27% de población pensionistas es muy elevado. Es la única región uniprovincial que perdió población activa entre 2010 y 2021. Fue una pérdida pequeña (-1%) pero sí fue acusada en el sector privado, lo que se vio compensado por el aumento en el público. De cada 100 ocupados, 22 están en el sector público cuando en España son 17. Benditas sean las pensiones, pero hay que buscar sustitutos. Que por cada 100 personas que reciben salarios en el sector privado, haya 130 en el público es una proporción muy alta. Hay que pensar qué hacer para subirnos al siguiente tren. El sector público no es malo, pero hay que darle más peso al privado atrayendo inversores.

–¿La solución pasa por atraer talento?

–Tenemos una baja tasa de natalidad, con menos de un hijo por mujer. Estamos por debajo de la tasa de reposición. Y se mueren más personas que las que nacen. Y esto tiene inercia. Para revertirlo se necesitará una generación salvo que recurramos a flujos inmigratorios. El reto, por lo tanto, es atraer talento. Tenemos que hacer más atractiva a Asturias para que los asturianos se queden y vengan personas de fuera.

–¿Cómo hacerlo?

–En EE UU reconocen que son más ricos por su capacidad de atraer talento de todo el mundo. Hay que hacer más atractiva Asturias para la iniciativa privada. El caso de Astilleros Gondán en la periferia es un ejemplo de lo que se puede hacer para mejorar el entorno y fijar población. Si logramos que más personas tomen la iniciativa, podremos hacerlo.

–¿Qué medidas sugiere?

–La fiscalidad es importante. Siendo una región pequeña, podríamos permitirnos el lujo de tener una fiscalidad más atractiva. otra palanca es simplificar la administración pública. Cuando menos cueste hacer trámites administrativos, cuando más se simplifique, mejor. La “llingua” me gusta, Conozco su versión de Villaviciosa. Pero, si lo hacemos oficial, ¿nos haríamos un daño para atraer talento si se impone para optar a la administración o formarse en un centro público? Para atraer talento de fuera, yo no lo haría. Quizá no sea un gran inconveniente pero sí lo es aunque sea pequeño. La educación bilingüe en inglés sería muy favorecedor.

–¿Falta iniciativa?

–El almacén de Amazon es positivo. También el anuncio de creación de una clínica de Quirón. Son inversiones privadas positivas. En el Cluster TIC hay dinamismo. Se ven cosas... pero hay que facilitar las oportunidades.

–¿Teme un escenario estanflacionario por la suma de inflación, ralentización del crecimiento y anuncio de subida de tipos, más la guerra de Ucrania y los coletazos de la crisis de suministros?

–Para combatir la inflación no podemos seguir teniendo una inundación de dinero gratis. Esto nos llevará a subir tipos y a la consolidación fiscal. Hay riesgo de que la subida de precios y de tipos más lo consolidación afecte al consumo, aunque hasta ahora no ha ido mal. No estamos en estanflación, pero se parece, y hay riesgo de recesión porque la suma de estos factores puede frenar la recuperación. No ha sido el crecimiento económico el que ha generado la inflación, sino el gran crecimiento de la masa monetaria y el comportamiento de la industria. Si miramos el índice de precios industriales vemos que eran casi deflacionarios y que eran los servicios los que lo compensaban y daban una media razonable. La industria era deflacionaria por el arbitraje con la mano de obra, la concentración fabril, la mayor eficiencia y las nuevas tecnologías, que ayudaron a bajar los precios de los productos. Pero esto ha cambiado con los problemas arancelarios entre las grandes potencias, el mayor coste del transporte, la carestía de las materias primas y la reversión de las cadenas globales de suministro.

–Usted es inversor. ¿Son tiempos para invertir o han optado por la cautela?

–Estamos en un momento complejo. No se sabe muy bien hacia dónde va la deriva. La pandemia ha hecho perder dos dígitos al PIB de España y ha llevado la deuda a casi 1,5 billones. Y a esto se suma la próxima subida de tipos de interés. El crecimiento en el cuarto trimestre de 2021 fue mayor que en el primero de 2022. Y tenemos precios más altos con menor producción que en 2019. Es posible que haya mejores oportunidades de inversión en año y medio.

–Usted es consejero independiente de Naturgy. ¿La energía seguirá siendo cara?

–La tendencia a medio y largo plazo es a que baje su precio. Puede haber picos al alza por tensiones geopolíticas, pero en general tenderá a abaratarse. Es una tendencia de fondo que aflorará en algún momento por el desarrollo de las nuevas tecnologías de energías renovables y porque muchos cargos de la factura eléctrica, como el déficit de tarifa y la retribución Recore desaparecerán en 17 años.

–La “excepción ibérica” ¿será eficaz?

–Siempre que se interviene el mercado se generan distorsiones. Es claro que con la “excepción ibérica” las empresas de generación van a cobrar menos. El asunto es cómo se reparte entre los usuarios las compensaciones a los ciclos combinados por el coste del gas. El efecto de la “excepción ibérica” puede ser un aumento de la demanda de nuestra electricidad por parte de Francia y esto nos obliga a recurrir más al gas y a ciclos combinados, incluso los más caros para cubrir la demanda. Esto va a encarecer. El problema de fondo es que hay que cambiar la tarifa regulada (PVPC) porque está vinculada al mercado mayorista y sus vaivenes. Esto no ocurre en ningún otro país europeo. Pudo tener sentido cuando se creó la PVPC hace siete u ocho años. Pero ahora, con las renovables e inframarginales casi gratis y el gas a 200 euros el megavatio, genera una enorme volatilidad. Lo que hay que hacer es vincular los precios a contratos a largo plazo y no obligar a todo el mundo a pasar por el “pool”.

–Usted es consejero de Gestamp. ¿Mejora las perspectivas del sector del automóvil, del que dependen industrias asturianas?

–Hemos pasado una crisis de demanda con la pandemia y luego otra de oferta, con la escasez de suministros. Ahora es más de oferta porque hay cuellos de botella que obligar a demorar la entrega de los coches. Pero se normalizará. La capacidad industrial está ahí. Otra cosa es que hay que clarificar las tecnologías. La transición energética debe ser ordenada.

–¿Es un riesgo o una oportunidad?

–Tanto la transición energética como el coche eléctrico son una oportunidad para España. Aunque habrá ganadores y perdedores, España tiene la oportunidad de ser ganadora en ambos porque tenemos el conocimiento y, en caso de la energía verde, las materias primas: sol y viento. En automoción, la tendencia es el coche eléctrico. Está maduro en ciudad pero le falta autonomía e infraestructura de recarga.

–Está en el consejo de TK Elevator, con plantas en Asturias ¿El sector de la elevación tiene el futuro despejado?

–Es un sector muy atractivo. España tiene el mayor número de ascensores por población del mundo. Y hay muchos equipos que deberán ser renovados. La tecnología para equipos de bajos consumo está muy desarrollada y ahora estamos en la digitalización. va a ser un sector con gran dinamismo. Asturias tiene la suerte de contar con una fábrica de escaleras mecánicas, la planta central de pasarelas aeroportuarias y un centro de innovación. La industria de elevación en España es puntera en el mundo. Hay mucha innovación que sale de España.

–¿Hay futuro para proyectos energéticos en emplazamientos como Soto de la Banca, donde Naturgy ha cerrado su central térmica?

–Todas las empresas energéticas están intentando acometer planes para la transición energética si están bien armados. Las empresas se vieron obligadas a cerrar plantas de carbón por la carestía de los derechos de emisión de CO2 en el mercado europeo. Además de las energías renovables tradicionales, hay un gran futuro para el biometano (aunque en lugares como Soto de la Barca no hay grandes residuos animales ni urbanos) y el hidrógeno verde. Ojalá aparezcan proyectos. Los proyectos de renovables (eólica, eólica marina y fotovoltaica) precisan más agilidad administrativa.