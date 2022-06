Platero: “Sorprende lo que hemos sido capaces de hacer desde un pueblo del córner de Asturias”

“Viendo fotos antiguas del astillero, 35 años después, es sorprendente todo lo que hemos sido capaces de hacer y de cambiar desde un pequeño pueblo, en el córner occidental de Asturias”. El predidente de Astilleros Gondán y también de la patronal del sector Pymar, hizo ayer esta reflexión al recoger el XI Premio “Álvarez Margaride” a la Trayectoria Empresarial, que otorga la asociación Asturias Patria Querida. Lo hizo recordando unos inicios en los que “admiraba boquiabierto” los sofisticados barcos de apoyo a plataformas petrolíferas que veía en los astilleros noruegos cuando iba a ese país a negociar algún pesquero para su astillero de Figueras. “Nunca habría pensado, ni en mis mejores sueños, que serían los barcos que ahora construimos. Toda la evolución que hemos realizado ha venido marcada por diferentes cambios en los mercados, que nos han obligado a reaccionar y evolucionar, para adaptarnos a los nuevos tipos de buques”. El astillero de Figueras es en la actualidad un referente mundial en la construcción, entre otros, de barcos de apoyo para el sector eólico marino.

El acto, al que acudieron numerosas personalidades del ámbito empresarial e institucional, se celebró en el Club de Regatas de Gijón. Fue la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias y amiga del premiado, Teresa Sanjurjo, la encargada de glosar su figura. Destacó el carácter carismático “de personas como Álvaro, que lo ha entregado todo al astillero y a sus trabajadores, que es como decir que lo ha entregado todo a la ría del Eo, a Asturias, a su progreso y desarrollo y al bienestar de los asturianos”.

Tanto Sanjurjo, como después el propio Platero, recordaron los inicios del empresario en el negocio familiar de la mano de su abuelo tras haber acabado la carrera de ingeniero naval. El astillero tiene asegurado el futuro con el relevo generacional que vendrá de la mano de los tres hijos del presidente de Gondán, Álvaro, Ana y María “que estoy deseando que se incorporen y aprendan cuanto antes para poder dar un paso atrás” y dedicar más tiempo a la familia, a ellos y a su mujer Teresa Peláez, señaló.

Tras repasar la amplia gama de buques innovadores que construye Gondán, tanto en metal como en fibra de vidrio, valorar la labor del personal del astillero, recordar los duros años para el sector por la crisis del “tax lease” y su paso por la directiva de FADE, Platero también aprovechó su intervención, tras recoger el premio, para hacer una reflexión sobre la complicada coyuntura económica y para formular varias reivindicaciones aprovechando la presencia en el acto del presidente autonómico, Adrián Barbón.

El homenajeado calificó de “cuando menos muy preocupante” la situación política en España, que en su opinión no ayuda en nada a afrontar “la tormenta perfecta” en los mercados debido a la concatenación de varias crisis económicas consecutivas como la provocada por la pandemia del coronavirus y por la guerra en Ucrania. “Estamos pasando una época muy complicada, con varias crisis consecutivas, que sobrepasan cualquier estadística, cualquier predicción, el covid 19, que todavía está entre nosotros, y sus desastrosas consecuencias, y esas no se pueden ‘gripalizar’, la vamos a sufrir mucho tiempo; una situación política en España, cuando menos muy preocupante, que no ayuda en nada, con los precios de la energía y el IPC disparados; y ahora por si fuera poco las consecuencias desastrosas de una guerra sin sentido, que hace temblar a medio mundo, con escasez de materias primas, precios imposibles de conseguir, plazos de entrega de todo que se retrasan… Una locura. La tormenta perfecta, que nos afecta a todos y de la que estamos deseando salir cuanto antes, sanos y salvos, y minimizando daños”.

Además, sugirió al presidente del Principado que modifique la fiscalidad en Asturias para evitar la fuga de empresarios de la región: “estoy convencido de que ningún empresario asturiano quiere marcharse de aquí, todos querrían volver, pero un gran amigo me dijo una vez algo que me impactó: ‘Álvaro, yo no gano tanto dinero como para poder vivir en Asturias’”, señaló.

Otras de las recomendaciones al gobierno regional –en las que coincidió con lo que previamente había manifestado el propio Barbón en su discurso– fue “flexibilizar la Formación Profesional” para adaptarla a las necesidades de las empresas, paliando el déficit de trabajadores cualificados y reducir las trabas burocráticas, algo que para el astillero es “desmoralizador” cuando tiene que pedir permisos, por ejemplo para obras, dijo.

En cuanto al futuro del astillero, señaló que está asegurado con un importante número de pedidos, pero también reclamó que el dragado de la ría del Eo, necesario para sacar sus barcos, no lo tenga que costear su empresa, dado que es “un canal de dominio y uso público”.

Su última reflexión fue para el mundo del campo al que también está vinculado como ganadero de leche: “¿cuántos ganaderos de menos de 55 años hay en Asturias? Pues ya sabemos los que va a haber dentro de 10 años. Así que o se hace algo urgente, o se acaba la ganadería en Asturias”, reflexionó.

Adrián Barbón por su parte se refirió a Platero elogiando su “talento empresarial y compromiso, que llega al enraizamiento personal con el territorio” y abogó por aprovechar los fondos europeos para que el éxito “de la construcción naval no sea un caso singular, sino el patrón común de la industria asturiana”. Barbón resaltó que superar el desafío de la “transición verde y digital” es la garantía de futuro para Asturias. “Gondán ya tiene sitio en esa vanguardia en la que aspiramos a situar toda la industria asturiana”, afirmó.

En estas últimas tendencias por las que transcurrirá el futuro económico es algo en lo que también insistió el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, quien contrapuso “cuestiones coyunturales” como el Brexit o la pandemia, “de la que ya casi ni nos acordamos”, y este año la guerra en Ucrania, temporales que hay que capear, y que contrapuso con “dos grandes tendencias de fondo”, que son la forma de hacer negocios con los nuevos sistemas de información y el cambio climático. “Lo demás son cosas coyunturales, la guerra pasará, la inflación pasará, pero eso son tendencias”, destacó. Oliu apuntó la necesidad de adaptabilidad de las empresas ante este escenario, destacando precisamente de Platero y Gondán que son el ejemplo de la adaptabilidad e innovación.

Además de elogiar la figura del premiado, el presidente de Asturias Patria Querida, Pedro Sainz de Baranda, puso énfasis por su parte la pérdida de población y envejecimiento que sufre Asturias por la baja natalidad, abogando por fomentar la inmigración como “única manera de corregir esa deriva negativa”.

Entre las autoridades que intervinieron, la alcaldesa de Gijón, Ana González, resaltó “la marca de calidad y prestigio de la industria asturiana, que nos enorgullece, que es Gondán”.