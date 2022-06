El Clúster TIC, que aglutina a las empresas tecnológicas del Principado, fue una de las primeras patronales que comenzó a alertar de sus dificultades para encontrar personal. Las compañías vinculadas a la informática radicadas en Asturias lamentan estar perdiendo posibles contratos por falta de trabajadores para poder cumplirlos. Su problema no son los salarios –por encima de la media del resto de sectores en Asturias y asimilables (teniendo en cuenta el coste de la vida) al que ofrece este tipo de compañías en otros puntos de España y Europa–, sino la formación. Son incapaces de proveerse de talento al ritmo que necesitan y sus demandas, alertan, van a ir a más. Enrique Jáimez, director general del Clúster cree que se trata de un problema «complejo» que hay que abordar desde varias perspectivas.

–¿Qué está fallando en el mercado laboral del Principado?

–Hay un problema y es grave, pero no se puede caer en un análisis simplista y culpar a un único factor. Lo que es evidente es que el ajuste de la oferta y la demanda no está funcionando. Hay una demanda de profesionales en diferentes ámbitos de la actividad económica asturiana y el sistema educativo no está proveyendo a estos profesionales.

–¿Por qué?

–Quizás falla, en la base, la orientación. Puede haber chicos o chicas que tienen una vocación muy clara, pero hay un porcentaje muy importante de la población que no tiene claro a que se quiere dedicar. Está claro que este es un punto en el que hay que incidir. Debería haber una orientación más profunda. Los profesionales deberían orientar a los chicos hacia las carreras con más demanda en Asturias... formar profesionales que no tienen futuro en Asturias y que se tienen que ir es pegarse un tiro en el pie.

–Esa es una medida para el largo plazo y la carencia de profesionales ya se están dando.

–Hay una clara inflexibilidad en el sistema formativo. Debería ser más ágil para poder destinar recursos, me refiero al profesorado, a los estudios con más demanda. Pero eso también es natural. Los profesores, que son de un oficio determinado, son funcionarios y no puedes recolocarlos para enseñar informática, por ejemplo, sin están especializados en otro oficio. La solución podría parecer que pasa por contratar más profesores, pero eso tampoco es posible. Así las cuentas no salen. También se podría discutir la calidad de los estudios, pero esta por lo general es buena.

–¿No hay que actualizar estudios?

–Es cierto que el tejido productivo ha cambiado y que se podrían adaptar los estudios. Yo creo que las empresas están dispuestas a adaptar a sus trabajadores a los nuevos sistemas de producción. Es verdad que no es del todo lógico, en un mundo ideal el sistema educativo debería ofrecer los profesionales que necesitan las empresas del territorio, porque las empresas están para producir y no para formar. Este es otro punto en el que se podría trabajar, pero no es el problema principal.

–Pero este no es un problema solo de Asturias.

–Es cierto que, en nuestro sector, es un problema a nivel global. Esta semana tuvimos un foro en el que participaron profesionales de una decena de países y todos coincidían en la dificultad de contratar profesionales TIC. Es un fenómeno global.

–¿El mundo se digitaliza muy rápido y la administración se mueve muy despacio?

–Claro. Todo se está digitalizando a pasos agigantados y la educación no evoluciona en la mismo ritmo. Había que haber fomentado vocaciones para algo que va a tener una enorme demanda laboral. Esto no sé por qué ha cogido a gente por sorpresa. Hace muchos años que se veía venir, que la digitalización está ahí, que la robótica está ahí. Muchos puestos de trabajo van a desaparecer y los que se van a generar van a estar ligados a la informática.

–Sin embargo, ese desajuste de oferta y demanda en el mercado laboral afecta a otros sectores con unas necesidades muy diferentes.

–Está claro que no hay que obligar a todo el mundo a estudiar informática. Ahora mismo se queja el metal, la construcción, la hostelería, los talleres mecánicos. Está claro que nosotros siempre vamos por delante para lo bueno y para lo malo, porque llevamos años advirtiendo este problema y parece que ya está contagiándose al resto de sectores. Puede que las causas sean distintas, que tengan más que ver con el repunte de la economía. Pero, aún así, la paradoja es la misma: ¿Cómo puede haber 60.000 parados en Asturias y que las empresas no encuentren trabajadores? Yo creo que este problema va más allá de lo económico, que es un problema social. La realidad es que se ha generado una bolsa de gente que parece que nunca va a incorporarse al mercado de trabajo.

–¿Cuál cree que es la razón?

–Desde los servicios sociales y muchos responsables de las agencias de promoción económica y empleo saben que hay parados que no van a incorporarse nunca al mercado laboral. Hay una base que por falta de formación parece irrecuperable. A estas personas hay que ayudarlas, pero parece muy complicado que esas ayudas les orienten hacia el empleo. El futuro puede ser complicado, muchos empleos de baja cualificación van a desaparecer por la robótica.

–Si faltan ingenieros a nivel global ¿podría ser una oportunidad reforzar ese tipo de formación en Asturias?

–Depende. Si es para que después se vayan a empresas de fuera de la región no tiene mucho sentido. Creo que por lo que hay que apostar es por el máster, pero eso tiene que estar acompañado de un dinamismo empresarial. La mayoría de los estudiantes hacen la carrera cerca de casa, pero el máster lo eligen allí donde hay posibilidades de empleo, porque es la forma de asomarte al mercado. Asturias debería apostar por esto y buscar la excelencia, no vale con impartir refritos de antiguos cursos de doctorado.

–¿Alguna nota positiva sobre el sistema educativo? ¿Qué pueden hacer las patronales?

–Desde el Clúster TIC hemos firmado, por ejemplo, un convenio con el Ayuntamiento de Avilés para impartir cursos de los que puedan salir profesionales aprovechables para nuestro sector. Creo que las patronales podemos asumir compromisos de contratación para tratar de impulsar este tipo de iniciativas. La colaboración público-privada es la clave para darle al sistema la flexibilidad que le falta.