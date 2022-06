El bitcoin no estaba tan barato desde diciembre de 2020. La moneda digital más popular del mercado estaba entonces en plena efervescencia, en medio de la mayor escalada de su historia. A principios de octubre de ese año no alcanzaba los 10.000 euros y, solo cinco meses después, rompía la barrera de los 50.000. Se decía entonces que el bitcoin no tenía techo. Ahora, la mayor criptomoneda y referencia del mercado de las divisas digitales ha tomado el camino inverso. El bitcoin ha roto la barrera de los 20.000 euros.

Ayer, el bitcoin se movía entre los 17.000 y los 19.000 euros, cifras muy inferiores a los precios a los que muchos inversores adquirieron el activo, lo que conlleva grandes pérdidas para miles de españoles y asturianos. Esa tendencia bajista hace temer una nueva oleada de ventas que siga haciendo caer el precio de la criptomoneda. Los últimos episodios de “pánico” del ecosistema “cripto” siempre se han saldado con un rebote del valor de las divisas. El mercado de las criptomonedas no es ajeno a los vaivenes de los tradicionales. Las bolsas sufrieron una sacudida debido a los incrementos generalizados de los tipos de interés. El alza del coste de los préstamos devalúa el precio del dinero, lo que contiene la inflación –principal problema económico del momento–, pero también puede lastrar el crecimiento al complicar el acceso a la deuda. Ese miedo a una nueva ralentización de la economía se ha transferido a las bolsas internacionales que, de manera generalizada, se han movido en negativo durante toda la semana pasada. El miedo también alcanzó al bitcoin y, con el valor del activo, a todo el ecosistema económico que orbita a su alrededor. Empresas como Coinbase y Gemini anunciaron reducciones de plantilla.