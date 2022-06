El Principado reprocha a las empresas que no le notifiquen el empleo sin cubrir

El consejero de Industria, Enrique Fernández, y la directora del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Pilar Varela, reclamaron ayer a las empresas que notifiquen al Principado los empleos que no logran cubrir para poder orientar los recursos disponibles en formación a esos ángulos muertos.

Después de que LA NUEVA ESPAÑA publicara este fin de semana que las empresas asturianas del metal, las TIC, la construcción, el transporte y la hostelería no logran cubrir 6.000 empleos –a pesar de que en la región hay más de 60.000 parados–, el consejero de Industria, Enrique Fernández, señaló que “las ofertas de trabajo en la región tienen que canalizarse por los servicios públicos de empleo, porque muchas de las quejas y reivindicaciones que vemos a través de la opinión pública no están teniendo su reflejo en la formalización de ofertas efectivas en los servicios públicos y así no tenemos manera de identificarlas y de orientar a los trabajadores para que mejoren su empleabilidad y ocupen esos puestos”. Por su parte, Pilar Varela insistió en la necesidad de “objetivar” la necesidades de las empresas y señaló como ejemplo que, con los datos de ofertas de empleo y desempleados que maneja el Sepepa, sólo se ha visto la necesidad de contratar a emigrantes en origen para cubrir las demandas de enfermeros y de una rama de fabricación mecánica.

Enrique Fernández calificó de “multidimensionales” los motivos por los que algunos empleos no se cubren y citó la especialización, la remuneración, los horarios, las jornadas y la intensiva recuperación postpandemia del empleo. Defendió que el Principado está poniendo recursos y que intenta “dar con la tecla que permita a las empresas tener mayor capacidad y flexibilidad para organizar los cursos que necesitan”. En esa línea, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) ha aprobado dos nuevos programas formativos dirigidos a compañías, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro a los que dedicará 1.785.000 euros. Son programas a la carta de formación no formal, sin las rigideces de los certificados de profesionalidad.

El primer programa, financiado con 1,5 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, podría beneficiar a unas 1.000 personas y está orientado a la cualificación y recualificación de trabajadores en sectores estratégicos y con potencial de creación de empleo como las tecnologías de la información, fabricación mecánica automatizada y robótica, maquinaria agrícola, nuevos materiales, hostelería y turismo y servicios de atención a personas. Serán cursos de entre 30 y 60 horas.

El segundo programa, que financia el Principado, es una convocatoria dirigida a subvencionar proyectos de formación a la carta por parte de las empresas con compromiso de contratación de al menos el 60% de los participantes durante seis meses.