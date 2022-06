La siderurgia advierte de que habrá nuevas paradas por el precio de la electricidad

La patronal siderúrgica española, Unesid, advirtió ayer de que el precio de la luz ya obligó a parar fábricas del sector en el primer trimestre del año –incluidos varios talleres de ArccelorMittal en Asturias– y que no se descarta que haya muchas más paradas, sobre todo después del verano, si no se contiene el precio.

Bernardo Velázquez, presidente de Unesid, afirmó que la industria siderúrgica española tiene una cartera de pedidos “fuerte” y que no hay signos de que pueda “aflojar” la demanda, por lo que las paradas en las fábricas no se producirían por falta de pedidos. Añadió que en el sector la competencia es mundial y que si hay precios en otros lugares que tienden hacia abajo y se cruzan con la curva de costes de la siderurgia española, pues “hay que plantearse si merece la pena seguir trabajando”.

"Hay que plantearse si merece la pena seguir trabajando con estos costes" Bernardo Velázquez - Presidente de Unesid

Velázquez no quiso entrar a valorar la posible imposición de un nuevo impuesto a las eléctricas por los beneficios que están obteniendo por el alza de los precios. Aun así, dijo que no es bueno que se cambien las normas del juego todos los días, aunque alguna vez pueda ser a su favor, y que se conformaría con un marco estable y un precio de la energía competitivo.

El director general de Unesid, Andrés Barceló, señalado que un “precio estupendo” de la electricidad sería el precio francés para la industria, de 42 euros megavatio hora en base al parque nuclear mientras que en España se está a la espera de que el megavatio hora se estabilice entre los 130 y 160 euros. “El precio de Francia sería lo ideal, lo que no es ideal son los precios que están saliendo en el ‘pool’, incluso después de la aplicación del mecanismo que topa el precio del gas para producción eléctrica”, dijo Barceló.

En cuanto a la reducción del IVA de la electricidad del 10% al 5% que aprobará el Gobierno este sábado, Velázquez señaló que, en el caso de las empresas de Unesid, la rebaja del IVA no afecta (el límite de potencia al que se aplica es hasta 10 kilovatios).

Respecto a que pudiera repetirse un nuevo paro en el transporte por carretera en protesta por el precio del combustible como el que hubo en marzo, Velázquez dijo que la siderurgia no sería el sector más afectado, ya que no produce bienes perecederos, aunque pueda generarle retrasos y no sería deseable.

Por otro lado, la dirección de ArcelorMittal en Asturias presentó ayer a los sindicatos un plan de adecuación y optimización de los recursos en el tren de bandas en caliente de la factoría de Avilés para mejorar la competitividad de la instalación introduciendo medidas de flexibilidad, polivalencias y eliminación de tiempos muertos. La propuesta incluye 19 excedentes (en los puestos de maestro de producción, operador de la línea de saneo, maestro de depuradora cubrecajas y profesionales eléctricos) y una incorporación (profesional mecánico). Las salidas estarían vinculadas a los contrato relevo.