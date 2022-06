Los camioneros se sentarán a negociar: no habrá de momento paro en la región

No habrá huelga de camioneros, de momento. La asamblea de transportistas asturianos convocada por la organización Plataforma Nacional decidió ayer no reactivar el paro en el sector. Tomó esa decisión después de conocer que el Gobierno había remitido en la noche del viernes a los dirigentes de Plataforma un borrador de la nueva ley de contratación en el sector (que pretende evitar el trabajo en pérdidas) y que le había ofrecido a este colectivo negociarla junto con el Comité Nacional del Transporte, el órgano oficial de representación.

Más de 200 transportistas de Asturias y León acudieron a la asamblea, celebrada en un hotel del polígono industrial de Silvota. El único punto del orden del día era si se activaba o no se activaba el paro en el sector, interrumpido el pasado 2 de abril después de semanas de bloqueo de la economía asturiana. La propuesta era volver a la calle en la primera semana de julio por no existir un borrador de ley de contratación en el transporte que evite el trabajo en pérdidas ante la subida de los carburantes.

Solo tres camioneros entre más de 200 votaron a favor de volver a la huelga en julio

Sin embargo, el portavoz de Plataforma en Asturias, Maximiliano Cotera, anunció al inicio de la asamblea que había una novedad importante. “En la noche del viernes, desde el Ministerio de Transportes nos enviaron el borrador de la ley”, señaló Cotera, que afirmó que los servicios jurídicos de Plataforma aún no habían podido analizar el contenido y que el texto es “bastante complejo”. Además, añadió que desde el Gobierno había un ofrecimiento para negociar directamente con Plataforma y con el Comité Nacional del Transporte el contenido de la Ley, que está previsto que inicie el trámite parlamentario como muy tarde el 31 de julio. “Lo que no hicieron en tres meses lo hicieron en tres días. No tenemos confianza en el Gobierno, pero lo cierto es que ahora sí tenemos un borrador de la Ley”, señaló Cotera, que ante esa novedad señaló que debería ser la asamblea quien decidiera si se retomaba el paro, y con ello se perdía la oportunidad de negociar directamente la Ley, o no se activaba.

Las novedades generaron desconcierto entre los asistentes a la asamblea, porque se anunciaba que había un borrador del proyecto ley, pero no se informaba de su contenido. “Yo soy camionero, no jurista. Habrá que esperar a que lo interpreten los especialistas”, argumentó Cotera ante las demandas de información. Pese a las novedades y a las peticiones de algunos transportistas de aplazar la asamblea hasta conocer el contenido del documento, el orden del día no se modificó y se procedió a votar si se reactivaba o no la movilización. Por mayoría se decidió no retomar el paro. Solo tres transportistas alzaron la mano para defender el paro. Un total de 67 lo rechazaron y la mayoría se abstuvo. Muchos comentaron que en función del borrador y de las negociaciones habría que plantearse de nuevo la conveniencia o no del paro.

La decisión de la asamblea de Asturias y León será remitida a la dirección de Plataforma Nacional, que también recibirá las actas de las reuniones celebradas en otras partes de España para tomar una posición conjunta.

En Asturias, las acciones de Plataforma habían perdido el respaldo de las organizaciones de transportistas Cesintra y UITA, que sí habían apoyado la huelga celebra en marzo. Por su parte, la patronal Asetra no había respaldo la movilización y había echo un llamamiento para que no volvieran las movilizaciones.