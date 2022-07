La mayoría de los contratos indefinidos en Asturias ya no son a tiempo completo

La contratación indefinida se ha disparado en Asturias y tanto el Gobierno regional como los sindicatos lo vinculan a los efectos de la reforma laboral, que ha estrechado los márgenes de la temporalidad. En junio, los contratos indefinidos se incrementaron el 372% con respecto al año anterior, hasta 10.229, y los temporales cayeron el 35%, hasta 17.714. Las cifras no dejan dudas, pero la mayoría de los nuevos trabajadores indefinidos no son como los de antes, que eran a tiempo completo.

Casi seis de cada diez contratos indefinidos que se firmaron en Asturias durante junio fueron a tiempo parcial o en la modalidad de fijos discontinuos. Este último tipo de contrato, que se ha multiplicado por 22 en Asturias (al pasar de 138 en junio de 2021 a 3.028 en junio de 2020) cada vez es más utilizado por los empleadores tanto en la región como en el conjunto de España.

El éxito de los fijos discontinuos no ha tardado en generar recelos, sobre todo entre los contrarios a la reforma laboral, que los han tachado de “nuevos temporales”. La oposición habla de “realidad maquillada” de las cifras del paro. Así lo señaló el lunes la portavoz del PP en el Parlamento, Cuca Gamarra. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió: “que le pregunten a quién ha conseguido un contrato indefinido”.

El contrato fijo discontinuo, que ya existía antes de la reforma laboral para aquellas personas que realizan una actividad laboral de forma intermitente en el tiempo (por ejemplo, solo durante los meses de verano) pero de forma repetida a lo largo de los años, amplió sus fronteras con el cambio legislativo. La diferencia entre un trabajador eventual y uno fijo discontinuo es, en primer lugar, la indemnización (los primeros reciben 12 días por año trabajado al término de su contrato y los segundos, si no son llamados tras el periodo de inactividad por el empresario reciben la indemnización por despido improcedente). Además, los fijos discontinuos acumulan la antigüedad durante todo su contrato.

El efecto "maquillaje"

La oposición habla de “realidad maquillada” porque los fijos discontinuos no contabilizan como parados aunque no estén dentro del periodo de actividad e incluso puedan estar cobrando la prestación por desempleo si les corresponde por el tiempo trabajado. No obstante, los nuevos fijos discontinuos que han sido contratados en mayo y junio se supone que son contratados para trabajar este verano, por lo que ese posible efecto “maquillaje” se daría tras la campaña estival.

“La explosión de contratos fijos discontinuos ha disparado la cifra de contratos indefinidos”, destacó Javier Blasco de Luna, director de The Adecco Group Institute. En Asturias se firmaron en junio 10.229 contratos indefinidos (8.062 más que hace un año) de los que 4.326 fueron a tiempo completo, 2.875 a tiempo parcial y 3.028 fijos discontinuos. Estos últimos representaron el 29,6% del total y se concentraron sobre todo en el sector servicios (2.515 contratos). “Lo importante es lo que representan los contratos indefinidos en el conjunto de la contratación y en ese caso representan el 36,33% y si miramos en junio del año pasado los contratos indefinidos representaban solo el 7,28%. En ese sentido, hay un incremento muy notable de la contratación indefinida, que incluye también a las personas que son contratadas como fijos discontinuos”, destacó Pilar Varela, gerente del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), en su valoración de los datos de junio.