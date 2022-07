La industria asturiana ve ahora a Ribera dispuesta a rebajarle la luz: "Es un cambio trascendental"

Las empresas electrointensivas y gasintensivas asturianas le plantearon ayer a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un paquete de medidas consensuadas para tratar de rebajar los costes energéticos de la industria y encontraron, "por primera vez", receptividad.

Ribera mantuvo ayer una reunión con los representantes empresariales en la sede de la Delegación de Gobierno. Allí, los empresarios plantearon la necesidad de crear en España un sistema similar al que disfruta la industria en Francia para abaratar sus costes energéticos, un modelo que elimine las "incertidumbres" de los precios en el medio plazo. Según fuentes presentes en la reunión, Ribera señaló que el Gobierno ya está explorando medidas que acerquen la realidad del mercado energético español a ese sistema. Lo mismo ocurrió con la cogeneración. Los representantes de las industrias transmitieron a Ribera su "preocupación" por la nula rentabilidad de los sistemas de cogeneración debido a los elevados precios del gas y la respuesta fue la misma, el Ministerio ya está trabajando para encontrar una solución a la tecnología de economía circular en la que algunas compañías asturianas habían realizado fuertes inversiones.

Compañías como Arcelor, Azsa, Capsa, Fertiberia, Ence y Du Pont consensuaron un plan energético

Estas aproximaciones son, para los empresarios, un cambio "trascendental" en las relaciones con la Ministra a la que, aseguran, vieron en esta última visita "mucho más cercana y sensible a las problemáticas que están sufriendo las empresas de la región". La Ministra, durante la reunión, reiteró su convicción política y personal con la transición energética y la necesidad de avanzar hacia una economía verde, pero también ser consciente de que la guerra en Ucrania y la crisis energética había cambiado el tablero. Esta predisposición fue bien recibida por los empresarios asturianos.

La delegación de empresas que participó en la reunión forma parte de un grupo de trabajo impulsado por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). La presidenta de la patronal, María Calvo señaló ayer en un acto de Femetal, que le habían trasladado a la Ministra la necesidad de "un calendario razonable de reducción de los derechos de emisión y que se fijen aranceles en frontera para que podamos competir en igualdad de condiciones, y hemos propuesto reducir de forma drástica los impuestos que gravan la energía".

La presidenta de FADE también señaló que "la transición energética debe velar por la sostenibilidad medioambiental, pero también por la sostenibilidad económica, porque de lo contrario la riqueza y el empleo sufrirán, y esto no es una amenaza, es una realidad de la economía". Agregó que "nuestras empresas están comprometidas con la transición energética y tienen proyectos interesantísimos que pueden colocar a Asturias en una posición destacada en renovables, pero debemos asegurar a la vez que las industrias sean competitivas durante todo este proceso y que no por mucho correr, dejemos a ninguna en el camino". "No se puede hacer el proceso de descarbonización desacoplado del plan industrial y debe hacerse en plazos razonables y con recursos suficientes", sentenció Calvo.

En la reunión en Oviedo estuvieron dirigentes de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc, Ence, Cementos Tudela Veguín, DuPont, Capsa, Fertiberia, Asla, Nippon Gases y Asturiana de Fertilizantes.