Ribera asegura que el futuro de Asturias "será industrial" con la descarbonización

"Asturias vive un momento complicado", pero sus posibilidades son "estimulantes" y "prometedoras" de la mano de las oportunidades que nacen al calor de las renovables y la cadena de valor del hidrógeno verde, destacó la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la inauguración de las jornadas organizadas en Oviedo por la Unión Europea para tratar los desafíos de las regiones carboneras en transición. "El pasado y el presente de Asturias son industriales y su futuro también lo será", sentenció la ministra.

Ribera indicó que el Estado va a velar para que los propietarios de las térmicas de Soto de la Barca (Naturgy) y Lada (Iberdrola) participen en la búsqueda de proyectos alternativos tractores para las zonas afectadas por el cierre de estas centrales. En ese sentido señaló que las empresas están "ultimando" sus propuestas. El guante lo había lanzado antes el presidente del Principado, Adrián Barbón, que recalcó durante su intervención "la necesidad de exigir compensaciones" a las empresas propietarias de las térmicas que han cerrado.

"Barbón sabe que ese ha sido nuestro objetivo y nuestra línea de trabajo en estos cuatro años", contestó Ribera sobre el proceso de transición energética. "A diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios, aquí (en Asturias) se ha ido más lento", reconoció, sin embargo, la Ministra. "No se puede renunciar a que las empresas se impliquen en la devolución de aquello que les ha permitido generar recursos y beneficios durante mucho tiempo, en favor de los habitantes que lo han hecho posible", afirmó Ribera.

La reconversión de las térmicas no fue la única exigencia de Barbón durante la jornada, ya que reclamó un rápido despliegue de los fondos de Transición Justa, que alcanzarán casi 263 millones en la región y que se complementarán con otras partida de 200 millones por los que Asturias competirá con otras regiones afectadas por la descarbonización. "Aspiramos a que sean despachados con la mayor intensidad, agilidad y flexibilidad para que impulsen la reactivación de los territorios más castigados", señaló Barbón. "Comprendan nuestra prisa, porque Asturias no tiene tiempo que perder", apostilló el presidente del Principado, que recordó que no hay otra comunidad tan afectada "por las sucesivas reconversiones industriales" como Asturias.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llamó a repensar los tiempos y la forma de la descarbonización. "No reniego de los Acuerdos de París, ni de la Agenda 2030, pero cuidado con lo que sacrificamos para conseguirlo", advirtió el regidor. Canteli puso el foco durante su discurso en las necesidades de las empresas. El tejido económico asturiano, altamente electrointensivo, "sufre" a causa del alza de los precios energéticos. El alcalde popular también denunció que el "tope del gas del gobierno del Pedro Sánchez tampoco esta funcionando, o no todo lo bien que se esperaba".