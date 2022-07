¿Qué es un líder para ti? Las mil maneras de mandar de los ejecutivos del Principado

Los líderes dejan huella en la sociedad y en las personas, pero no tienen que ser todos iguales. El décimo aniversario de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Asturias concentró ayer en la Universidad Laboral de Gijón a un nutrido grupo de directivos asturianos que demostraron que el tamaño y profundidad de esas huellas puede ser tan diferente como los propios modelos de liderazgo. Rosa Aza (Duro Felguera), Álvaro Platero (Astilleros Gondán), José Cardín (El Gaitero), Pedro Luis Fernández (GAM), Jesús Alonso (IDESA), Paula Rodríguez (Cafento) y Javier Saénz de Jubera (Total Energies) tienen perfiles e historias muy diferentes. "Detrás de cada líder se esconde una historia inspiradora no exenta de miedos y fracasos", explicó Eva Rodríguez, presidenta de APD en Asturias antes de que siete líderes empresariales de la región contasen sus experiencias y modelos de liderazgo.

Durante la jornada intervinieron también el presidente de honor de APD, el director general adjunto de Banco Sabadell Pablo Junceda, y el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. El socialista volvió a tender la mano al sector empresarial de la región para "trabajar juntos" en una Asturias mejor. Cofiño pidió ayuda a los empresarios y les anunció que el Gobierno de Asturias estaría siempre a su lado como "un socio honrado". El vicepresidente reconoció que la región se enfrenta a un momento complicado pero que "a pesar de los pesares no es más que una coyuntura" y la región y su tejido económico tienen factores que soplan a su favor. Uno de ellos, apuntó, son sus líderes.

Dirigentes como la presidenta de Duro Felguera, Rosa Aza, que comenzó su intervención mostrando un perfil diferente del de muchos otros líderes empresariales: "Yo no me siento líder y nunca me sentí líder". La empresaria, que habla en primera persona del plural para referirse a los logros, cree que este es un rasgo diferencial con las generaciones anteriores. A sus ojos, el éxito descansa en el equipo y dijo que, si algo envidia de otros líderes, es la capacidad de comunicar. Aza reiteró la voluntad y la confianza de Duro Felguera de cerrar este mismo año un acuerdo con un socio inversor.

El siguiente a subir a las tablas del salón de pinturas de la Laboral fue Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán y último premio "Margaride". Platero, que siempre ha desarrollado su labor en la empresa familiar, habló de lo aprendido de su abuelo y dibujó un liderazgo trufado de metáforas navales: "Tienes que ser un faro, marcar un rumbo, no pretender que tu equipo siga un camino recto". Para él, la clave está en cambiar la infraestructura de la empresa para que el grupo sea capaz de seguir al líder y aceptar sus decisiones.

El anterior merecedor del premio "Margaride", José Cardín, vicepresidente de Sidra El Gaitero, añadió a la jornada su particular dosis de buen humor y abundó en un tema recurrente: la empresa y la familia. A sus ojos, su gran logro fue conservar "la armonía familiar dentro de la empresa".

Pedro Luis Fernández, consejero delegado y presidente de GAM, contó ayer que se hizo empresario para "vivir un poco mejor". Su modelo de liderazgo es el del optimismo porque "ser pesimista es un lujo" que, dijo, no está a su alcance. Para él, un líder es alguien "capaz de pensar en grande".

Otro que piensa en grande es Jesús Alonso, líder de IDESA, del grupo Daniel Alonso. El empresario aportó al mix de cualidades del directivo –"leitmotiv" de las intervenciones de la presentadora del acto, la periodista Teresa Viejo– la capacidad de adaptarse al mercado. "Este momento es clave, la adaptación debe ser inmediata y quien no cambie se va a quedar fuera", explicó el empresario. Alonso también habló de sus experiencias personales, como la pérdida de uno de sus hijos, un golpe que, dijo, le ha hecho más humano y permeable al sufrimiento ajeno.

Paula Rodríguez, consejera delegada de Cafento, también tuvo que sobreponerse a la tragedia. En su caso fue la pérdida de su hermano Carlos Manuel Rodríguez en abril del pasado año, que se llevó una ovación del público durante la jornada. Pese a las adversidades, Rodríguez habló de un liderazgo amable en el que la sonrisa juega un papel clave.

El último directivo en intervenir fue el presidente de Total Energies España, el ejecutivo Javier Saénz de Jubera. Jubera cree que liderar es "estar siempre al servicio de tu equipo". Un capital humano que, dijo, elige por su calidad personal y sus ganas de aprender y comprometerse con un proyecto.