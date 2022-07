Ribera, dispuesta ahora a parar el cierre de térmicas de carbón si se corta el gas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló la semana pasada a LA NUEVA ESPAÑA que "no se necesita volver atrás en la transición energética como Alemania" ante el peligro de corte del gas ruso. Añadió que el calendario de cierre de térmicas de carbón en España "no tiene por qué variar". Sin embargo, Ribera reconoció ayer que el Gobierno está dispuesto a parar la clausura de centrales si Red Eléctrica de España considera que es conveniente tener esas instalaciones como respaldo.

La celebración el pasado martes de una reunión entre responsables de Endesa y del Ministerio para la Transición Ecológica para hablar sobre la central térmica de carbón de As Pontes, en La Coruña, disparó los rumores sobre una posible prolongación de la vida la central térmica gallega, que ha solicitado el cierre pero aún está pendiente de la autorización definitiva. Está en la misma situación que la central de EDP en Soto de Ribera.

En una entrevista radiofónica, Ribera fue preguntada ayer por la reactivación de As Pontes y respondió que ella no quiere retrasar el proceso de cierre, que es "enormemente complejo" y para el que ya se han buscado alternativas económicas para el territorio afectado y dedicado recursos. "Lo que si es verdad es que, con el horizonte que tenemos, hay que reforzar los planes de contingencia, tal y como nos recuerda la Comisión Europea, y es bueno que el operador del sistema, Red Eléctrica, valore si en un escenario como este las cosas han cambiado y si se tiene que introducir alguna limitación adicional al cierre de la central térmica de As Pontes", afirmó, con rodeos, Teresa Ribera, que añadió que "si Red Eléctrica de España nos dice que no ha cambiado nada, que es perfectamente viable el cierre porque está garantizado el suministro a través del resto de las centrales, pues procederemos a autorizar el cierre, y si nos dice que es conveniente dejarla abierta, pues tendremos que ver en qué condiciones y como se sufraga la disponibilidad de esa central térmica que en principio estaba ya en pleno proceso de cierre y de recolocación de los trabajadores".

Ribera señaló que prologar la vida de las térmicas de carbón obligaría "a pagar su disponibilidad entre todos y salir a buscar carbón, que en estos momentos también está extraordinariamente caro en los mercados internacionales".

Para las que no habría vuelta atrás, en principio, es para las centrales de carbón que ya tienen autorizado el cierre y que ya están desconectadas del sistema eléctrico, como es el caso de la central de Lada en Langreo y la de Narcea en Tineo.

El Gobierno ha lanzado una ronda de contactos con las grandes empresas energéticas en plena crisis por la amenaza de un corte de suministro de gas ruso a Europa y tras el choque por el nuevo impuesto que se aplicará sobre los beneficios extraordinarios de las compañías, que fue anunciado anteayer por el presidente Pedro Sánchez en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Teresa Ribera ha convocado para hoy reuniones con las asociaciones de eléctricas, petroleras y gasistas y en algunos de los encuentros participará también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A los encuentros están llamadas las patronales de cada actividad energética, así como las principales compañías de cada una de ellas.

En los encuentros se chequeará el funcionamiento de medidas que ya se han puesto en marcha (como el descuento de los 20 céntimos en cada litro de combustible o al tope al precio del gas para bajar el precio de la luz) y se abordarán propuestas de ahorro de energía y la capacidad de respuesta de todos los sectores si se complica la crisis energética por un eventual corte de suministro de gas a Europa por parte de Rusia por la amenaza del gobierno de Vladimir Putin de aumentar la presión sobre la UE. El Ejecutivo pretende sondear a las compañías sobre medidas concretas para ayudar a otros países europeos trasvasando más gas o más combustible en caso de emergencia.