Stellantis se alía con la viguesa Little para crear cargadores ultrarrápidos de baterías

El PERTE VEC (para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado) pasó de puntillas por Galicia, sin firmas que lideren iniciativas millonarias y el proyecto de mínimos presentada por Stellantis Vigo junto a la planta del grupo en Madrid. Sin embargo, empresas de la comunidad participan en otras propuestas lanzadas desde otros puntos de la península y en base a los cuáles pretenden desarrollar tecnologías disruptivas en el marco de la electrificación de la movilidad. En Vigo, la firma Little Electric Cars, y su spin-out Little Electric Energy participan en dos de los proyectos presentados al PERTE de la automoción. En el primer caso, la empresa busca el desarrollo de un vehículo eléctrico multipropósito de características especiales, el primero de su gama que llegará a superar las 5 toneladas (como un coche convencional); en el segundo, Little desarrollará cargadores ultrarrápidos con baterías reutilizadas, algo que se llevará a cabo de la mano del fabricante de Balaídos.

Gobierno y Stellantis buscan encaje para canalizar ayudas con el aval de Bruselas Aunque la rigidez de la base de este PERTE impidió a Stellantis presentar sus planes para la factoría de Vigo (incorporando la nueva plataforma industrial, la STLA, para acoger modelos eléctricos), la compañía lanzó dos proyectos por valor de 266 millones de euros. El grueso (el 84%) fue para la iniciativa de la planta de Zaragoza, llamado Tesis y que incluye la llegada a partir de 2023 de dos nuevos vehículos eléctricos; el resto, 46 millones, para el proyecto Aries, de las factorías de Vigo y Villaverde. En este último proyecto es donde participa Little Electric Energy. La firma, que tiene su nueva base en la planta del polígono de A Veigadaña (Mos), fue concebida para la reutilización y reciclaje de las baterías. Y son precisamente estas las que quieren utilizar para desarrollar cargadores ultrarrápidos, que recorten el tiempo que los vehículos tienen que estar enchufados. Little contará para ello con la experiencia ya atesorada en otra firma del grupo, Movelco, especializada en general en la movilidad eléctrica y que cuenta con una división centrada en los puntos de recarga. Stellantis tiene necesidad de infraestructuras de recarga para sus plantas, con gran capacidad por los términos de potencia que precisan, y ahí es donde quiere entrar el proyecto de Little Electric Energy. Sapa En lo que respecta a Little Electric Cars, su participación en el PERTE se enmarca dentro del proyecto presentado por Grupo Sapa por 200 millones de euros y en el que participan 27 empresas, entre ellas las también gallegas Urovesa, Unvi (del grupo Pérez Rumbao) o Castrosúa. Con la intención de reducir la huella de carbono en el transporte de mercancías y pasajeros, la firma viguesa apuesta por ampliar su gama de vehículos eléctricos, que en la actualidad cuenta con cuatro referencias 4x4 orientadas al sector servicios (los E-Box), además de otros como vehículos de competición (karts o buggies eléctricos). Ahora su intención es la de desarrollar un vehículo eléctrico multipropósito de alto rendimiento y de características especiales, pensados para trabajos fuera de pista (como en parques naturales) o en entornos urbanos. A diferencia de los ya creados, Little Cars quiere ahora una unidad que supere las 5 toneladas de peso, como un vehículo convencional.