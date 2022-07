Negocios al calor del verano: qué venden los que más venden en temporada estival en Asturias

Calor intenso, esperada reactivación pospandémica y, a pesar de la elevada inflación, demanda turística disparada. El orden de los factores no altera el producto: los negocios que triunfan este verano en España vuelven a ser los relacionados con el sol, la gastronomía y el entretenimiento. Todos esperan volver a vivir un verano como los de antes. Son siete negocios de Asturias y de fuera, para enseñar y para aprender.

Cubitos de hielo de Gijón para la ola de calor de Europa

Procubitos Europa es una de las empresas más poderosas del continente en compra y venta de cubitos de hielo. Su fabricación está encajada en un mercado que depende de cómo se den los meses de verano, que dan el 70% de las ganancias totales. Lo cuenta Francisco Delgado, director financiero del grupo, los meses de junio a septiembre son esenciales. "Cuando hace más calor la gente va a las playas, a las terrazas…”.

Cubers –nombre de la marca– no sería Cubers si alguien no hubiera tenido la idea antes. El hielo tiene historia en Asturias. En 2011 Cubers Premium abrió su primera fábrica en Gijón, cuando la empresa ya llevaba diez años de carrera. Nació en Asturias porque los promotores eran asturianos. En principio, compraban el hielo a terceros y lo vendían a nivel nacional, hasta que tomaron la decisión de hacerlo ellos mismos. A la fábrica gijonesa le siguió una en Valencia. Hasta su integración con la empresa gaditana Procubitos no se lanzaron al mercado internacional con el nombre Procubitos Europa.

De la unión surgieron seis centros de producción. La fábrica del Principado tiene una capacidad máxima de 80 toneladas, lo que la convierte en la segunda más grande de la empresa. La primera está en Cebreros (Ávila). Su transporte es complejo porque necesitan camiones refrigerados y por eso su hielo va a Cantabria, Galicia y Castilla y León. “Las fábricas son rentables en un perímetro de 400 kilómetros como máximo”, cuenta Francisco Delgado.

Su trabajo se divide en dos áreas principales: fabricación y venta al por mayor; y distribución puerta a puerta. Tras "dos años muy malos después de la pandemia", en palabras de Delgado, han alcanzado el extremo opuesto. Cuando el calor se excede, el frío se hace más necesario que nunca. Con la ola de calor "nos hemos encontrado con una demanda más explosiva de lo esperado", comenta el director financiero.

Pese a la expansión de Procubitos Europa, el foco no se pierde de Asturias. La fábrica de Gijón es la única proveedora de las bolas de hielo –ice balls es el nombre comercial–, un nuevo producto cuya comercialización triunfa fuera del país: en torno al 80% se exporta.

"Seguimos muy implicados en la región y parte del accionariado sigue siendo asturiano", afirma Francisco Delgado, afincado en el Principado, como la mayoría del equipo administrativo del grupo. Once años es la edad del hielo en Asturias y no deja de extenderse.

Asturias tiene más ganas de música que orquestas

Las orquestas, las animadoras musicales de romerías y verbenas, viven un verano de ensueño: las comisiones de fiestas se las rifan. "Está siendo el mejor verano de nuestra historia", coinciden en asegurar dos propietarios de orquestas que, pese a sus diferentes perfiles artísticos y trayectorias, comparten el momento dulce.

Julián Rabanal es el dueño de la orquesta gijonesa "Pasito Show", fundada hace 22 años, y Valeriano Ramón, “Tito”, es el empresario que gestiona desde hace seis años "Garibaldi", una orquesta con sede en Fabero (León) y cantante asturiano –el sotrondino Jorge Ferré– que este verano se ha lanzado a la "colonización" musical de Asturias favorecida por la alta demanda de grupos y la escasez tras la debacle del covid en el sector.

"El verano pinta muy bien, tenemos muchísimo trabajo, no hay orquestas para tanta fiesta. La previsión es cerrar el año con un centenar de actuaciones, un récord. Estamos yendo a localidades donde nunca habíamos tocado y en muchos casos ya quedan cerradas contrataciones a futuro", asegura Rabanal. "Ya tenemos cerradas 24 actuaciones para 2023. Recogemos frutos y estamos sembrando, asegura el propietario de "Garibaldi".

Los empresarios orquestales detectan "ganas de fiesta" tras dos veranos en blanco por culpa del covid. Este potente resurgir de las verbenas populares recompensa, según explica Julián Rabanal, a las orquestas que lograron resistir el hundimiento total del sector en 2020 y 2021: "Fue durísimo para todos y algunos quedaron por el camino. Para los que sobrevivimos ha sido complicado volver a arrancar; nosotros lo hemos hecho con prudencia, con 7 músicos en el escenario –solíamos ser 9–, de los cuales solo 3 estaban en la orquesta antes del covid. Hubo deserciones del sector porque la gente tuvo que buscar otras formas de ganarse la vida".

Coinciden los empresarios musicales en que lo mismo que el dinero vuelve a entrar en sus cuentas bancarias se va con igual facilidad por el encarecimiento de la vida: "Esto solo da para vivir el año entero llevando un control riguroso de los ingresos que obtenemos en verano. Los gastos nos ‘comen’: carburante, pernoctaciones en hoteles, comidas, gastos generales... Todo ha subido una barbaridad", lamenta Rabanal.

Techos de PVC para cubrir fiestas

David Escuder, propietario de Dacarpa, alquila y vende carpas, principalmente plegables. Eventos, bodas, bautizos y comuniones le dan trabajo todas las semanas del año pero entre junio y septiembre, con la llegada de las fiestas, “genero un 30% más que la media del resto de meses”. No decayó con la pandemia: “Las empresas pedían carpas plegables para puntos de toma de temperaturas de los empleados”.

Una carpa varía según el tipo, las dimensiones o la estética que se ajustan a las ocasiones. Las modulares poseen mayor superficie de lona y son más grandes, lo que las hace ideales para fiestas. Una jaima es más pequeña, pero su vistosidad la hace más adecuada para distintos eventos.

Escuder trabaja con lonas de pvc, aluminio y bases de acero. La dificultad y el tiempo invertido en el montaje depende del producto y sus dimensiones. “Un evento pequeño con dos o tres jaimas lleva unas tres horas como mucho. Desmontarlas es más fácil y puede llevar un par de horas”, cuenta Escuder.

Este madrileño se mudó a Asturias por amor y porque su ingeniería de telecomunicaciones que no le daba trabajo. Un amigo le habló de las carpas y en 15 días aprendió lo que debía. En 2013 hizo su primer servicio de subcontratación y unos años después compró cuatro carpas plegables. Luego la furgoneta con la que se desplaza junto con uno o dos trabajadores más donde se requiere su servicio: “León, Lugo, Bilbao, Madrid, donde me acepten el presupuesto”. Trabaja con fábricas de Francia, Alemania y España.

Quince piscinas olímpicas de gazpacho de Murcia

El gazpacho recuerda la huerta de Europa y traslada al verano en España y fuera de ella. El ‘culpable’ de que se haya hecho tan popular es una empresa radicada en Murcia: El grupo Alvalle, que nació hace 25 años con el objetivo de lanzar una nueva generación de alimentos elaborados a partir de una materia prima fresca y de primera calidad.

En 1991 comercializó el primer gazpacho de litro refrigerado del mercado. Esta temporada elaborará 38 millones de litros de gazpacho, un 12% más que en el ejercicio anterior, y que exportará el 50% de su producción, sobre todo a Francia, su país estrella. Una producción récord, que se ha multiplicado por seis desde que entró a formar parte de PepsiCo en el año 1999. Son más de 15 piscinas olímpicas de gazpacho.

La gran novedad de este verano, según ha explicado la empresa, es la nueva gama en botella PET transparente ‘Selección de Temporada’, con una selección muy especial de tomates de temporada y de proximidad, que están elaborados con las variedades Pera y Kumato para la receta de verano y las variedades tomates Rosa y Negro en su versión de invierno.

Alvalle usa unos 40 millones de kilos de hortalizas, que tienen su origen en un radio de acción de 200 kilómetros a la redonda de la planta de producción ubicada en la localidad murciana de Alcantarilla, por lo que "se asegura de esta manera la máxima cercanía y frescura de los ingredientes". El 98% de las hortalizas que utilizan "se recogen a mano, una a una, de forma tradicional respetando su punto óptimo de maduración".

Academia de cabalgar olas en Alicante

Daniel Parres tenía claro que quería vivir de su pasión por los deportes náuticos y, a pesar de sus éxitos en competición -su última hazaña son las tres medallas que logró en los últimos mundiales de paddle surf-, necesitaba una fuente de ingresos complementaria y más estable. Fue así como arrancó su negocio -Parres Watersports-, que primero fue únicamente una escuela de verano de actividades como wingsurf o kitesurf en la playa de Santa Pola, y que actualmente incluye también un club deportivo en la cercana Arenales del Sol.

Los esfuerzos por desestacionalizar la actividad le permiten mantener el club abierto todo el año, sobre todo gracias al equipo de competición que ha formado y a la organización de las propias competiciones que promueve, como el World SUP Festival Costa Blanca. Sin embargo, el grueso del negocio se sigue concentrando en el verano.

Entre el mes de julio y la primera quincena de agosto, en los que factura aproximadamente el 60% de los ingresos de todo el año, según explica el empresario y deportista. "Es una lástima, porque, a pesar de tenerlo tan a la mano, en Alicante aún vivimos muy de espaldas al mar", se lamenta.

Como ocurre con todos los negocios estacionales, uno de sus grandes problemas es encontrar el personal cualificado necesario. La plantilla estable a lo largo de todo el año son cinco personas, pero en verano necesita entre 20 y 25 trabajadores, que busca entre los graduados en Educación Física. "Quieren un trabajo fijo para todo el año y no se lo podemos ofrecer", reconoce. Pero a este problema común todo el sector turístico, la escuela de deportes náuticos debe añadir otro adicional: la necesidad de ocupar espacio en la arena, lo que le supone importantes disputas con los bañistas, a pesar de disponer de todos los permisos. "Intentamos que sean horarios en los que haya el menor número de usuarios en la playa, pero siempre hay quejas", asegura. Otro de sus grandes objetivos es acabar con la idea de que estos deportes son elitistas y ponerlos al alcance de todos.

Cines de verano en Córdoba

Córdoba tiene cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad y cuatro cines de verano donde ver una película al aire libre mientras se disfruta de una cerveza y un bocadillo comprado en la sala o traído de casa.

Martín Cañuelo es el empresario al frente de Esplendor Cinemas SL desde los años ochenta, empeñado en mantener abiertos sus cuatro salas (Olimpia, Delicias, San Andrés y Coliseo), la más joven con 75 años de edad, distribuidas por el casco antiguo de Córdoba.

En pleno siglo XXI, compiten con las salas de cine convencionales con aparcamiento fácil y aire acondicionado y con las plataformas digitales donde la mayoría ve películas a diario. Pero un lunes o un martes cualquiera de verano hay cola en la puerta de los cines de Cañuelo. "La pandemia ha dado un vuelco a los cines del que aún no nos hemos recuperado. En 2019 facturamos unos 400.000 euros entre las entradas, los bares y los ingresos por publicidad, pero en los últimos dos años hemos caído a la mitad". No es la primera ni tampoco la peor crisis que recuerda. "En los años 80 hubo otra muy fuerte". "Si te gusta lo que haces y crees que merece la pena, no te puede vencer el desánimo".

Los cines de verano son una fuente de empleo estacional. "Cada año, trabajan unas veinte personas en las salas, a lo que se suman pintores, albañiles o jardineros que cuidan y mantienen el espacio todo el año".

Sus cines han ido ganando espacio como sede de distintos eventos. "Nuestra actividad central se produce entre junio y septiembre, pero no nos ceñimos a las proyecciones de películas, también hay actividades relacionadas con el cine, con el Festival de la Guitarra, con la difusión de autores de cortometrajes cordobeses y colaboraciones con el Ayuntamiento en conciertos y ciclos de teatro infantil en primavera y otoño". Este año, el cine Fuenseca transformó el patio en el que se colocan las sillas en un gran bar temático de Cervezas Alhambra.

"Es difícil conseguir proyeccionista, buscamos a gente con un nivel mínimo de informática y nosotros los formamos. Con la pandemia bajamos a 40.000 espectadores, una cifra que empieza a remontar aunque sin llegar a los niveles prepandemia".

"Las olas de calor intensivas tampoco ayudan a que la gente se anime a ir al cine, aunque somos optimistas y miramos siempre a largo plazo, si no, no estaríamos en esto".

Si en un cine cualquiera, ver una película cuesta 7 euros, en los de verano, donde las sillas son más incómodas pero uno se puede mover con libertad, cuesta 4 euros (4,5 el fin de semana y 5 en algunos estrenos).

El camping más sostenible de Europa

La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador (Gerona) ha sido reconocido este 2022 como mejor camping sostenible y respetuoso con el medio ambiente de Europa por ADAC, la mayor asociación automovilística del continente.

Gestionado por la empresa Camping Car SL, este camping de cinco estrellas es una de las referencias de alojamiento turístico de la costa mediterránea. Antes de la irrupción de la pandemia, ya empezó a romper la estacionalidad ampliando su apertura desde abril hasta octubre. "La temporada ha cambiado mucho y se ha alargado hacia el otoño, lo que nos ha permitido aprovechar esta inercia favorable de los meses de septiembre y octubre, que antes eran muy flojos", explica Antoni Castellar, director del camping.

La Ballena Alegre está a pie de playa, en el corazón del golfo de Roses, uno de los miembros destacados del Club de las Bahías más bellas del mundo. Agosto sigue siendo el punto fuerte en la caja de la empresa. Castellar apunta que esta temporada "llegamos al cien por cien de ocupación", lo que supone una afluencia máxima de unos 4.500 huéspedes. "Nuestro momento álgido debemos situarlo entre el 15 de julio y el 31 de agosto".

2020 "fue muy malo y 2021 nos sirvió para captar un tipo de usuario de proximidad que antes no teníamos". El podio de su clientela lo encabeza el turismo alemán, seguido del de los Países Bajos. En tercer lugar, españoles, 99% catalanes y vascos. "Esperamos superar la cifra de negocio de 2019". El camino de la marcada sostenibilidad del establecimiento les ha hecho ganar numerosos galardones cada temporada y les ha llevado a reducir más de 100 toneladas de CO2 al año.