José Manuel Campa: "No os obsesionéis con saber qué es lo que os apasiona, porque la pasión es una actitud"

José Manuel Campa (Oviedo, 1964) dejó la Universidad de Oviedo hace "demasiado tiempo" para seguir formándose en el extranjero, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. El asturiano que hoy ocupa la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) volvió ayer a la que fue su casa para apadrinar a una nueva generación de graduados de las distintas carreras de la Facultad de Economía y Empresa, a los que dedicó un discurso, varias reflexiones y les regaló cinco consejos para su carrera y la vida.

Campa recordó su paso por las aulas de Económicas, donde nacieron "las importantes raíces" de todo lo que, después, ha ido construyendo. Allí, asegura, recibió el primer impulso en su carrera, tres cartas de recomendación de tres profesores de la Universidad de Oviedo que le abrieron las puertas de Harvard. Su carrera profesional le llevó a vivir a Nueva York, Madrid y ahora, en su nueva etapa al frente del órgano de control de la banca europea, a París. En todos estos destinos encontró a un compañero de la Universidad que le sirvió de apoyo. Por eso, el último de los consejos que el economista dedicó a sus predecesores fue el "ayudad a otros y permaneced conectados".

Pero Campa no empezó por ahí, si no por lo más personal. Valiéndose de una anécdota, el ovetense animó a los ya antiguos alumnos de la Facultad a elegir sus prioridades en la vida, a escoger las cosas importantes sobre las que, después, construir su futuro. Para esto también tuvo unas palabras: "Todas las generaciones tienen sus retos y vosotros no seréis diferentes. En el futuro hay incertidumbre, pero también oportunidades".

"Tened pasión. Seguid, perseguid y conseguid aquello que queréis hacer, pero no os obsesionéis por encontrar lo que os apasiona, porque la pasión es una actitud", les pidió el economista a los nuevos egresados.

El siguiente consejo de Campa fue, reconoció él mismo, un cliché que por serlo no dejaba de ser un buen consejo: "Carpe diem, aprovechad el día, sed eficientes, sed productivos". Y, por último, el presidente de la ABE animó a los nuevos graduados a ser "atrevidos", a equivocarse, a ser "innovadores" y alejarse de la inercia.

El primero en reconocer que se iba a quedar los consejos para aplicarlos a su vida fue el Rector de la Universidad, Ignacio Villaverde. El catedrático de Derecho Constitucional pidió a los egresados que no olvidasen nunca su paso por la Facultad y que son "universitarios". Tras una pandemia y años de estudios y exámenes, ayer, los estudiantes pudieron "celebrar un triunfo", como les recordó la decana de la Facultad, Carmen Benavides, y junto a un padrino de lujo como Campa.